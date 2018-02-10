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Стадион: Либеро Либерати
0:0
Второй тайм: 60'
25' Желтая карточкаРиджионе Микеле
39' Желтая карточкаВитиелло Роберто
45' Желтая карточкаGiuseppe Statella
50' Желтая карточкаАкампора Дженнаро
|
25'
39'
Состав команд
Тернана 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Виртус Энтелла 4-3-3
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 4 Белли Франческо Защитник
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 3 Алийи Насер Защитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 14 Эрамо Мирко Полузащитник
- 13 Бенедетти Симоне Полузащитник
- 7 Ниццетто Лука Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 30 Араму Маттиа Полузащитник
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 17 Ардиццоне Франческо Нападающий
- 16 Гатто Леонардо Нападающий
- 90 Simone Icardi
- 26 Michele Currarino
- 12 Samuelle Massolo
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +2 =11 -7)
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
- 19.09.2017 Пескара 2:2 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 4
Виртус Энтелла: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 1
- 16.09.2017 Виртус Энтелла 3:1 Тернана Серия B
- 17.04.2017 Виртус Энтелла 1:1 Тернана Серия B
- 19.11.2016 Тернана 3:0 Виртус Энтелла Серия B
- 02.04.2016 Виртус Энтелла 2:2 Тернана Серия B
- 15.11.2015 Тернана 1:2 Виртус Энтелла Серия B
- 03.03.2015 Тернана 0:1 Виртус Энтелла Серия B
- 04.11.2014 Виртус Энтелла 2:1 Тернана Серия B
Тернана
Виртус Энтелла
-
1 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 7
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
50'
Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Джузеппе Стателла получил желтую карточку от судьи
39'
Витиелло Роберто получил желтую карточку от судьи
25'
Риджионе Микеле получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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