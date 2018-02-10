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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
0:0
Второй тайм: 60'
Виртус Энтелла
0'
25' Желтая карточка
Риджионе Микеле
39' Желтая карточка
Витиелло Роберто
45' Желтая карточка
Giuseppe Statella
50' Желтая карточка
Акампора Дженнаро
60'
Второй тайм
Желтая карточка
50'
Акампора Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Джузеппе Стателла получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
Витиелло Роберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
25'
Риджионе Микеле получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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