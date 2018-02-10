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Стадион: Сандро Кабасси
0:0
15' Не забитый пенальтиДжорико Даниэле
28' Желтая карточкаКлейтон Машадо
0:1
32' ГолStefano Scappini
40' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
51' Желтая карточкаStefano Scappini
53' Желтая карточкаАльмичи Альберто
|
15'
0:0
28'
32'
0:1
51'
53'
Состав команд
26
Калапай
Лука
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Нападающий
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 3 Капела Анибал Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 18 Luigi Palumbo
- 12 Matteo Brunelli
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Кремонезе 4-3-3
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- Скамачча Джанлука Нападающий
- 18 Пеше Симоне Нападающий
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- 16 Eduardo D'Avino
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
- 19.09.2017 Бари 1:0 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Карпи
Кремонезе
-
0 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
56'
Карпи делает замену. Джорико Даниэле уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
53'
Альмичи Альберто получил желтую карточку от судьи
51'
Стефано Скаппини получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
37'
Карпи делает замену. Калапай Лука уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
32'
Г О О О О Л - Стефано Скаппини бьет в цель!
28'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
15'
ОН ПРОМАЗАЛ - Джорико Даниэле пробил пенальти, но не смог забить!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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