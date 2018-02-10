  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:1
Второй тайм: 60'
Кремонезе
0'
0:0
15' Не забитый пенальти
Джорико Даниэле
28' Желтая карточка
Клейтон Машадо
0:1
32' Гол
Stefano Scappini
40' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
51' Желтая карточка
Stefano Scappini
53' Желтая карточка
Альмичи Альберто
60'
Второй тайм
56'
Карпи делает замену. Джорико Даниэле уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Альмичи Альберто получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Стефано Скаппини получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
37'
Карпи делает замену. Калапай Лука уходит с поля, а Fabio Concas выходит на его замену.
Описание гола
32'
Г О О О О Л - Стефано Скаппини бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Клейтон Машадо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
15'
ОН ПРОМАЗАЛ - Джорико Даниэле пробил пенальти, но не смог забить!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация