- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан Никола
38' Желтая карточкаЧибсах Юссиф
45' Желтая карточкаХендерсон Лиам
|
38'
45'
Состав команд
17
Марроне
Лука
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 13 Андерсон Дхаван Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 34 Emanuele Conti
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Фрозиноне 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Барди Франческо Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 28 Чано Камилло Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 6 Emmanuel Besea Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 16 Michele Volpe
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Предыдущие игры
Бари (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана СB
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне СB
Последние игры между собой
Бари: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 3
Фрозиноне: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 4
- 16.09.2017 Фрозиноне 3:2 Бари Серия B
- 11.03.2017 Бари 1:0 Фрозиноне Серия B
- 16.10.2016 Фрозиноне 3:1 Бари Серия B
- 30.01.2015 Бари 4:0 Фрозиноне Серия B
- 13.09.2014 Фрозиноне 1:1 Бари Серия B
- 31.01.2009 Бари 2:1 Фрозиноне Серия B
- 07.09.2008 Фрозиноне 0:0 Бари Серия B
- 15.03.2008 Бари 3:1 Фрозиноне Серия B
- 14.10.2007 Фрозиноне 4:1 Бари Серия B
Бари
Фрозиноне
-
0 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фрозиноне
|0:0
|25
|12
|11
|2
|46 - 28
|47
|2.
|Эмполи
|1:0
|25
|13
|7
|5
|53 - 33
|46
|3.
|Палермо
|24
|11
|10
|3
|32 - 21
|43
|4.
|Кремонезе
|1:0
|25
|9
|12
|4
|33 - 24
|39
|5.
|Читтаделла
|24
|11
|5
|8
|38 - 29
|38
|6.
|Венеция
|1:0
|25
|9
|11
|5
|29 - 23
|38
|7.
|Парма
|24
|10
|6
|8
|31 - 20
|36
|8.
|Бари
|0:0
|25
|10
|6
|9
|35 - 34
|36
|9.
|Карпи
|0:1
|25
|9
|8
|8
|22 - 27
|35
|10.
|Специя
|0:1
|25
|9
|7
|9
|24 - 23
|34
|11.
|Пескара
|0:0
|25
|8
|8
|9
|34 - 42
|32
|12.
|Салернитана
|0:0
|25
|6
|13
|6
|35 - 38
|31
|13.
|Перуджа
|24
|8
|6
|10
|40 - 39
|30
|14.
|Авеллино
|0:0
|25
|7
|9
|9
|33 - 36
|30
|15.
|Фоджа
|24
|7
|7
|10
|37 - 44
|28
|16.
|Чезена
|0:0
|25
|6
|10
|9
|37 - 45
|28
|17.
|Новара
|24
|7
|6
|11
|26 - 30
|27
|18.
|Брешия
|0:0
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Про Верчелли
|0:0
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|20.
|Виртус Энтелла
|0:0
|25
|5
|10
|10
|29 - 37
|25
|21.
|Асколи
|0:1
|25
|5
|8
|12
|22 - 37
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|25
|3
|14
|8
|38 - 46
|23
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Хендерсон Лиам получил желтую карточку от судьи
38'
Чибсах Юссиф получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio San Nicola. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация