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Рома
 
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Беневенто
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Беневенто

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 11.02.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Беневенто
Рома
94.6% (70)
Ничья:
4.1% (3)
Беневенто
1.4% (1)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
48.6% (36)
Рома:
23% (17)
Рома:
10.8% (8)
Рома:
8.1% (6)
Ничья:
4.1% (3)
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