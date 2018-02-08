Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Беневенто

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Стадион: Олимпийский (Рим)
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
Беневенто (последние 20 матчей: +2 =1 -17)
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома СA
- 17.09.2017 Наполи 6:0 Беневенто СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 20.09.2017 Беневенто 0:4 Рома Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|50 - 14
|60
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|58 - 29
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|38 - 18
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 17
|44
|6.
|Сампдория
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|42 - 32
|38
|7.
|Аталанта
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 27
|36
|8.
|Милан
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 30
|35
|9.
|Удинезе
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|33 - 29
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|28 - 35
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 34
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|18 - 25
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 41
|22
|16.
|Кьево
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 40
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|18 - 40
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 42
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|22 - 46
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|23
|2
|1
|20
|13 - 51
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Рома - БеневентоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 40 минут, которая состоится 11.02.2018.
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Прогнозы на матч Рома - Беневенто
Рома
94.6% (70)
Ничья:
4.1% (3)
Беневенто
1.4% (1)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Рома:
48.6% (36)
3:0 Рома:
23% (17)
1:0 Рома:
10.8% (8)
2:1 Рома:
8.1% (6)
1:1 Ничья:
4.1% (3)
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