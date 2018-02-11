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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Кьево
0:0
Второй тайм: 65'
Дженоа
0'
14' Желтая карточка
Сполли Николас
65'
Второй тайм
65'
Бастьен Самюэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
64'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
63'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
63'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
62'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Кастро Лукас
61'
Удар от ворот произведет Дженоа
61'
Гобби Массимо из команды Кьево делает неудачный навес.
61'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Кастро Лукас из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
Фол, нарушение
60'
Кастро Лукас наказан за толчок Ригони Лука
58'
Удар от ворот произведет Кьево
58'
Тактическая замена. Джаккерини Эммануэле уходит с поля и его заменяет Кастро Лукас
58'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает неудачный навес.
58'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
57'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
57'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
56'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
56'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
Удар от ворот произведет Дженоа
54'
Шанс! Инглезе Роберто из команды Кьево пробил головой, но мимо
54'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бирса Вальтер
54'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Дженоа
51'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
51'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
50'
Хорошую попытку сделал Бастьен Самюэль. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
49'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
46'
Бирса Вальтер наказан за толчок Бертолаччи Андреа
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Тактическая замена. Галабинов Андрей уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Лашальт Диего из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
42'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
42'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Кьево
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Инглезе Роберто из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Удар от ворот произведет Дженоа
37'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает неудачный навес.
37'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
36'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
36'
Галабинов Андрей из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
Сполли Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
34'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
33'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Офсайд
33'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
32'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
32'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
32'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
32'
Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Пандев Горан из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
31'
Пандев Горан из команды Дженоа сыграл в стеночку. Соррентино Стефано не смог опередить голкипера.
31'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Галабинов Андрей не смог попасть в створ ударом издали
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
27'
Галабинов Андрей из команды Дженоа играет слишком грубо. Депаоли Фабио оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Удар от ворот произведет Дженоа
24'
Бастьен Самюэль не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
23'
Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Бертолаччи Андреа пострадал.
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
18'
Депаоли Фабио наказан за толчок Пандев Горан
17'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Бирса Вальтер из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
16'
Депаоли Фабио наказан за толчок Бертолаччи Андреа
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
Желтая карточка
14'
Сполли Николас получает желтую карточку за толчок соперника.
14'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
13'
Галабинов Андрей из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
13'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает неудачный навес.
Фол, нарушение
13'
Назначен штрафной. Пострадал Пандев Горан, его свалил Джаккерини Эммануэле.
12'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
Угловой
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
11'
Бертолаччи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
10'
Радованович Иван из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Пандев Горан пострадал.
10'
Жуканович Эрвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
Офсайд
9'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
9'
Гобби Массимо выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
7'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Галабинов Андрей пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
Гамберини Алессандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
5'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
Лашальт Диего из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
Угловой
5'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
4'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Перин Маттиа взял и забрал мяч на выходе
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Игрок клуба "Дженоа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
2'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Дженоа
Кьево
29.8% (53)
Ничья:
56.2% (100)
Дженоа
14% (25)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
49.4% (88)
Кьево:
15.2% (27)
Кьево:
10.1% (18)
Дженоа:
7.3% (13)
Дженоа:
4.5% (8)
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