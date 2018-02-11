Стадион: Марк-Антонио Бентегоди
14' Желтая карточкаСполли Николас
Второй тайм
65'
Бастьен Самюэль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
65'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Хильемарк Оскар
64'
Удар от ворот произведет Кьево
64'
Судья сигнализирует, что Меджорини Риккардо из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бираски Давиде
63'
Бираски Давиде выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
63'
Хильемарк Оскар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Бирса Вальтер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Кастро Лукас
61'
Пандев Горан наказан за толчок Гамберини Алессандро
61'
61'
Гобби Массимо из команды Кьево делает неудачный навес.
61'
60'
Кастро Лукас из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
60'
Тактическая замена. Инглезе Роберто уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
60'
Кастро Лукас наказан за толчок Ригони Лука
58'
Удар от ворот произведет Кьево
58'
Тактическая замена. Джаккерини Эммануэле уходит с поля и его заменяет Кастро Лукас
58'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает неудачный навес.
58'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
57'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
57'
Бани Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
57'
Ригони Лука из команды Дженоа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
57'
Лападула Джанлука из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
57'
56'
Судья сигнализирует, что Бирса Вальтер из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Бертолаччи Андреа
56'
56'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
55'
54'
Шанс! Инглезе Роберто из команды Кьево пробил головой, но мимо
54'
54'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Судья сигнализирует, что Ригони Лука из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Бирса Вальтер
54'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
52'
Лападула Джанлука наказан за толчок Джаккерини Эммануэле
51'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
51'
50'
Хорошую попытку сделал Бастьен Самюэль. Удар в створ, но вратарь начеку
50'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
49'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
49'
48'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Кьево
46'
Бирса Вальтер наказан за толчок Бертолаччи Андреа
46'
Судья сигнализирует, что Пандев Горан из команды Дженоа поставил подножку. Пострадал Меджорини Риккардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Тактическая замена. Галабинов Андрей уходит с поля и его заменяет Лападула Джанлука
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
45'
Лашальт Диего из команды Дженоа направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
43'
Жуканович Эрвин наказан за толчок Меджорини Риккардо
43'
43'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
42'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
42'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа разыграл угловой с правого угла.
42'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Перейра Педру II из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
40'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Кьево
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
39'
Инглезе Роберто из команды Кьево направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Галабинов Андрей наказан за толчок Радованович Иван
37'
37'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает неудачный навес.
37'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
36'
Пандев Горан из команды Дженоа в офсайде
36'
Галабинов Андрей из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
36'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
35'
35'
Депаоли Фабио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
35'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
35'
34'
Джаккерини Эммануэле из команды Кьево делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой слева.
33'
Жуканович Эрвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
33'
Меджорини Риккардо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
33'
Галабинов Андрей из команды Дженоа в офсайде
32'
Перейра Педру II из команды Дженоа отправил кросс в штрафную...
32'
Гобби Массимо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой слева.
32'
Депаоли Фабио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
32'
Лашальт Диего из команды Дженоа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
31'
Пандев Горан из команды Дженоа сыграл в стеночку. Соррентино Стефано не смог опередить голкипера.
31'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
30'
Галабинов Андрей не смог попасть в створ ударом издали
29'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
28'
Бирса Вальтер из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Галабинов Андрей из команды Дженоа играет слишком грубо. Депаоли Фабио оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
25'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
24'
Бастьен Самюэль не смог попасть в створ ударом издали
23'
Меджорини Риккардо из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Бертолаччи Андреа пострадал.
22'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
19'
Удар от ворот произведет Кьево
18'
Депаоли Фабио наказан за толчок Пандев Горан
17'
Меджорини Риккардо нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
16'
Депаоли Фабио наказан за толчок Бертолаччи Андреа
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
14'
Сполли Николас получает желтую карточку за толчок соперника.
14'
Сполли Николас наказан за толчок Меджорини Риккардо
14'
14'
13'
Галабинов Андрей из команды Дженоа плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
13'
13'
13'
Жуканович Эрвин из команды Дженоа делает неудачный навес.
13'
Назначен штрафной. Пострадал Пандев Горан, его свалил Джаккерини Эммануэле.
12'
12'
Бирса Вальтер из команды Кьево подал угловой справа.
11'
Бертолаччи Андреа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
11'
Удар от ворот произведет Кьево
11'
Пандев Горан из команды Дженоа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
Радованович Иван из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Пандев Горан пострадал.
10'
10'
Гобби Массимо из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
9'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
9'
Гобби Массимо выбил мяч подальше от ворот.
8'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Судья сигнализирует, что Радованович Иван из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Сполли Николас
7'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Галабинов Андрей пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
5'
5'
5'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
5'
5'
Хильемарк Оскар из команды Дженоа подал угловой справа.
4'
Гобби Массимо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Хильемарк Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
4'
Гамберини Алессандро наказан за толчок Галабинов Андрей
3'
3'
Бирса Вальтер из команды Кьево навешивает в штрафную с рикошетом.
3'
Бертолаччи Андреа наказан за толчок Меджорини Риккардо
3'
2'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кьево 0:0 Дженоа
Кьево
29.8% (53)
Ничья:
56.2% (100)
Дженоа
14% (25)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
49.4% (88)
1:0 Кьево:
15.2% (27)
2:1 Кьево:
10.1% (18)
1:2 Дженоа:
7.3% (13)
0:1 Дженоа:
4.5% (8)
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