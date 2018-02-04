Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - Лацио

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Стадион: Сан-Паоло
Предыдущие игры
Наполи (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
- 01.11.2017 Наполи 2:4 Манчестер Сити ЛЧ
- 29.10.2017 Наполи 3:1 Сассуоло СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
Лацио (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Лацио 5:1 Кьево СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 23.12.2017 Лацио 4:0 Кротоне СA
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 07.12.2017 Зульте-Варегем 3:2 Лацио ЛЕ
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 23.11.2017 Лацио 1:1 Витесс ЛЕ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 02.11.2017 Лацио 1:0 Ницца ЛЕ
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
Последние игры между собой
Наполи: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 4
Лацио: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 10
- 20.09.2017 Лацио 1:4 Наполи Серия A
- 09.04.2017 Лацио 0:3 Наполи Серия A
- 05.11.2016 Наполи 1:1 Лацио Серия A
- 03.02.2016 Лацио 0:2 Наполи Серия A
- 20.09.2015 Наполи 5:0 Лацио Серия A
- 31.05.2015 Наполи 2:4 Лацио Серия A
- 08.04.2015 Наполи 0:1 Лацио Кубок Италии
- 04.03.2015 Лацио 1:1 Наполи Кубок Италии
- 18.01.2015 Лацио 0:1 Наполи Серия A
- 13.04.2014 Наполи 4:2 Лацио Серия A
- 29.01.2014 Наполи 1:0 Лацио Кубок Италии
- 03.12.2013 Лацио 2:4 Наполи Серия A
- 09.02.2013 Лацио 1:1 Наполи Серия A
- 26.09.2012 Наполи 3:0 Лацио Серия A
- 07.04.2012 Лацио 3:1 Наполи Серия A
- 19.11.2011 Наполи 0:0 Лацио Серия A
- 03.04.2011 Наполи 4:3 Лацио Серия A
- 14.11.2010 Лацио 2:0 Наполи Серия A
- 03.04.2010 Лацио 1:1 Наполи Серия A
- 22.11.2009 Наполи 0:0 Лацио Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|50 - 14
|60
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|58 - 29
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|38 - 18
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 17
|44
|6.
|Сампдория
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|42 - 32
|38
|7.
|Аталанта
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 27
|36
|8.
|Милан
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 30
|35
|9.
|Удинезе
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|33 - 29
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|28 - 35
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 34
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|18 - 25
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 41
|22
|16.
|Кьево
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 40
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|18 - 40
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 42
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|22 - 46
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|23
|2
|1
|20
|13 - 51
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Наполи - ЛациоДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 47 минут, которая состоится 10.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Наполи - Лацио
Наполи
85.7% (66)
Ничья:
10.4% (8)
Лацио
3.9% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Наполи:
61% (47)
1:1 Ничья:
9.1% (7)
1:0 Наполи:
9.1% (7)
2:0 Наполи:
6.5% (5)
3:1 Наполи:
3.9% (3)
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