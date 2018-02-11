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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 6000
Сассуоло
0:0
Конец матча
Кальяри
0'
56' Желтая карточка
Андреолли Марко
90'+4
Новости после матча

Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
94'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Чеппители Лука заработал фол
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.

93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
Угловой
92'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
91'
Хороший удар издали нанес Барелла Николо, но отличный сейв сделал Консильи Андреа. Угловой.
91'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
89'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Матри Алессандро
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
85'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Rogerio из команды Сассуоло пасует в штрафную, но Краньо Алессио выходит и ловит мяч.
82'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Кальяри
81'
Шанс! Матри Алессандро из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
81'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хорошую попытку сделал Гольданига Эдоардо. Удар в створ, но вратарь начеку
Угловой
80'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
79'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
79'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
77'
Rogerio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
75'
Тактическая замена. Фариас Диего уходит с поля и его заменяет Паволетти Леонардо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
74'
Фариас Диего наказан за толчок Гольданига Эдоардо
74'
Сау Марко из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
73'
Удар от ворот произведет Сассуоло
73'
Ионице Артур не смог попасть в створ ударом издали
72'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Кальяри
71'
Тактическая замена. Пелузо Федерико уходит с поля и его заменяет Rogerio
70'
Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
70'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
69'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
68'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
66'
Удар от ворот произведет Кальяри
66'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
66'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
65'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
62'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
62'
Тактическая замена. Ликояннис Хараламбос уходит с поля и его заменяет Дессена Даниэле
61'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
61'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
Удар от ворот произведет Кальяри
59'
ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Удар от ворот произведет Сассуоло
57'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Удар от ворот произведет Кальяри
57'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
56'
Судья подбегает и показывает Андреолли Марко из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.
55'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
Удар от ворот произведет Кальяри
55'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
53'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
53'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Барелла Николо ошибается в защите.
51'
Опасность предотвращена - Чеппители Лука из команды Кальяри вступил в отбор удачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андреолли Марко из команды Кальяри.
49'
Фариас Диего из команды Кальяри пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
48'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Удар от ворот произведет Кальяри
46'
Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
ШАНС! Берарди Доменико вышел один-на-один с голкипером...
46'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
46'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
46'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Сау Марко из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
Удар от ворот произведет Кальяри
45'
Шанс! Миссироли Симоне из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
45'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Андреолли Марко атаковал сзади соперника. Это Политано Маттео заработал своей команде штрафной
42'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Сассуоло
41'
Шанс! Чеппители Лука из команды Кальяри пробил головой, но мимо
41'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фариас Диего
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
38'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Политано Маттео коснулся мяча рукой.
37'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Опасность предотвращена - Кастан Леандро из команды Кальяри вступил в отбор удачно
36'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
36'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Пелузо Федерико
35'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Сау Марко из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
34'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
33'
Судья сигнализирует, что Кастан Леандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
33'
Андреолли Марко из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
31'
Удар от ворот произведет Кальяри
31'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
31'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
31'
Политано Маттео из команды Сассуоло играет в стеночку с партнером по команде. Берарди Доменико это был.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
Удар от ворот произведет Сассуоло
29'
Сау Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
29'
Игроки ФК "Кальяри" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
29'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Фол, нарушение
28'
Чеппители Лука из команды Кальяри играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Лирола Поль грубо играет против соперника. Пострадал Ликояннис Хараламбос
27'
Удар от ворот произведет Кальяри
26'
Чигарини Лука получил травму и заменен. Сау Марко выходит на поле.
Фол, нарушение
26'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Политано Маттео пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Травма, повреждение
24'
Чигарини Лука возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
23'
Чеппители Лука возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Маньянелли Франческо
21'
Удар от ворот произведет Кальяри
20'
Удар от ворот произведет Сассуоло
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Чеппители Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Травма, повреждение
20'
Чеппители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
19'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Чеппители Лука заработал фол
18'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Удар от ворот произведет Кальяри
16'
Политано Маттео нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
16'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
Угловой
16'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
15'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
15'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
Удар от ворот произведет Кальяри
13'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
13'
Ионице Артур наказан за толчок Миссироли Симоне
Фол, нарушение
12'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
12'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
12'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
О, нет. Из многообещающей позиции Педру Жоау III из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
Фол, нарушение
11'
Судья свистит. Чеппители Лука атаковал сзади соперника. Это Берарди Доменико заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Бабакар Хоума наказан за толчок Барелла Николо
10'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
9'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
8'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
Угловой
8'
Барелла Николо из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
7'
Падоин Симоне из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
7'
Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Фариас Диего пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа ловит мяч
7'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
7'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
4'
Ионице Артур из команды Кальяри вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
4'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Чеппители Лука выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Кастан Леандро наказан за толчок Берарди Доменико
2'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
2'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
2'
Игрок клуба "Кальяри" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Кальяри
Сассуоло
51.7% (91)
Ничья:
35.8% (63)
Кальяри
12.5% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.4% (57)
Сассуоло:
31.3% (55)
Сассуоло:
14.8% (26)
Кальяри:
6.3% (11)
Кальяри:
5.1% (9)
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