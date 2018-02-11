Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 6000
56' Желтая карточкаАндреолли Марко
Новости после матча
Второй тайм
94'
Ничья - справедливый итог этого скучного матча
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
94'
Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Чеппители Лука заработал фол
93'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
93'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
93'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Рагуза Антонио
92'
Чеппители Лука наказан за толчок Гольданига Эдоардо
92'
Барелла Николо из команды Кальяри подал угловой слева.
91'
Хороший удар издали нанес Барелла Николо, но отличный сейв сделал Консильи Андреа. Угловой.
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
90'
89'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
89'
Rogerio из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
88'
Судья сигнализирует, что Барелла Николо из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Матри Алессандро
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
86'
86'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
86'
86'
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
86'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
85'
85'
Rogerio из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
85'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Rogerio из команды Сассуоло пасует в штрафную, но Краньо Алессио выходит и ловит мяч.
82'
82'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
81'
81'
Шанс! Матри Алессандро из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
81'
80'
Паволетти Леонардо наказан за толчок Миссироли Симоне
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
80'
Хорошую попытку сделал Гольданига Эдоардо. Удар в створ, но вратарь начеку
80'
79'
79'
Андреолли Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
77'
Rogerio выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
75'
Тактическая замена. Фариас Диего уходит с поля и его заменяет Паволетти Леонардо
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
74'
Фариас Диего наказан за толчок Гольданига Эдоардо
73'
73'
Ионице Артур не смог попасть в створ ударом издали
72'
72'
Кастан Леандро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Тактическая замена. Пелузо Федерико уходит с поля и его заменяет Rogerio
70'
Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
70'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
70'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
69'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
69'
Матри Алессандро из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
68'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
68'
68'
66'
66'
Тактическая замена. Бабакар Хоума уходит с поля и его заменяет Матри Алессандро
66'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
66'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
65'
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
64'
Матч скучноват сейчас, так как ни одна из команд не способна оказать давление
62'
62'
Тактическая замена. Ликояннис Хараламбос уходит с поля и его заменяет Дессена Даниэле
61'
61'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
61'
61'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
59'
59'
ШАНС! Берарди Доменико нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Дункан Альфред из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
57'
57'
57'
Бабакар Хоума не смог попасть в створ ударом издали
56'
Судья подбегает и показывает Андреолли Марко из команды Кальяри отложенную желтую карточку за фол.
55'
Берарди Доменико нанес удар, но промахнулся очень сильно.
55'
55'
55'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
54'
53'
Политано Маттео из команды Сассуоло в офсайде
53'
52'
Берарди Доменико из команды Сассуоло направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
52'
Барелла Николо ошибается в защите.
51'
Опасность предотвращена - Чеппители Лука из команды Кальяри вступил в отбор удачно
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
50'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Андреолли Марко из команды Кальяри.
49'
Фариас Диего из команды Кальяри пасует в штрафную, но Консильи Андреа выходит и ловит мяч.
48'
48'
48'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
47'
47'
46'
Как он промахнулся? Берарди Доменико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
46'
ШАНС! Берарди Доменико вышел один-на-один с голкипером...
46'
46'
46'
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Кастан Леандро
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
47'
Барелла Николо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Судья сигнализирует, что Сау Марко из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Бабакар Хоума
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
45'
45'
Шанс! Миссироли Симоне из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
45'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья свистит. Андреолли Марко атаковал сзади соперника. Это Политано Маттео заработал своей команде штрафной
42'
41'
41'
Шанс! Чеппители Лука из команды Кальяри пробил головой, но мимо
41'
Барелла Николо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фариас Диего
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
40'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Барелла Николо
38'
37'
Политано Маттео коснулся мяча рукой.
37'
Дункан Альфред нанес удар, но тот был заблокирован.
37'
37'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
37'
Опасность предотвращена - Кастан Леандро из команды Кальяри вступил в отбор удачно
36'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
36'
Педру Жоау III из команды Кальяри делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Судья сигнализирует, что Ионице Артур из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Пелузо Федерико
35'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Кастан Леандро из команды Кальяри поставил подножку. Пострадал Берарди Доменико
33'
Андреолли Марко из команды Кальяри сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
32'
Игрок из команды Кальяри делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Падоин Симоне из команды Кальяри делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
32'
32'
Судья сигнализирует, что Бабакар Хоума из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Педру Жоау III
31'
31'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
31'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает пас партнеру.
31'
Политано Маттео из команды Сассуоло играет в стеночку с партнером по команде. Берарди Доменико это был.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
29'
29'
Сау Марко нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
29'
29'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
28'
Чеппители Лука из команды Кальяри играет слишком грубо. Бабакар Хоума оказался на газоне.
28'
Безумный фол. Лирола Поль грубо играет против соперника. Пострадал Ликояннис Хараламбос
27'
26'
Чигарини Лука получил травму и заменен. Сау Марко выходит на поле.
26'
Барелла Николо из команды Кальяри опасно и грубо сыграл. Политано Маттео пострадал.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
25'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
24'
Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
24'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
24'
Чигарини Лука возвращается на поле, всё в порядке.
24'
Маньянелли Франческо наказан за толчок Педру Жоау III
23'
Чеппители Лука возвращается на поле, всё в порядке.
23'
Ох, нехорошо это выглядит. Чигарини Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
22'
Безумный фол. Чигарини Лука грубо играет против соперника. Пострадал Маньянелли Франческо
21'
20'
20'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
20'
Ох, нехорошо это выглядит. Чеппители Лука получил травму и медбригада забирает его с поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
20'
Чеппители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Чеппители Лука заработал фол
18'
16'
16'
Политано Маттео нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
16'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает передачу одноклубнику.
16'
15'
Дункан Альфред мяч отрикошетил от ворот
15'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает пас партнеру.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
13'
13'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
13'
Ионице Артур наказан за толчок Миссироли Симоне
12'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
12'
12'
12'
О, нет. Из многообещающей позиции Педру Жоау III из команды Кальяри наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
12'
Фариас Диего из команды Кальяри делает пас партнеру.
11'
Судья свистит. Чеппители Лука атаковал сзади соперника. Это Берарди Доменико заработал своей команде штрафной
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
10'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Чигарини Лука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Бабакар Хоума наказан за толчок Барелла Николо
10'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
9'
8'
8'
Барелла Николо из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
Барелла Николо из команды Кальяри разыграл угловой с правого угла.
7'
7'
Маньянелли Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
7'
Фариас Диего пробует нанести удар издали, но Консильи Андреа ловит мяч
7'
Барелла Николо из команды Кальяри делает передачу одноклубнику.
7'
7'
7'
Ликояннис Хараламбос из команды Кальяри отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
5'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 78% времени, а гости – 22%.
5'
4'
Ионице Артур из команды Кальяри вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
4'
4'
3'
3'
Кастан Леандро наказан за толчок Берарди Доменико
2'
2'
Бабакар Хоума нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
2'
Консильи Андреа взял и забрал мяч на выходе
2'
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сассуоло". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:0 Кальяри
Сассуоло
51.7% (91)
Ничья:
35.8% (63)
Кальяри
12.5% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
32.4% (57)
1:0 Сассуоло:
31.3% (55)
2:1 Сассуоло:
14.8% (26)
1:2 Кальяри:
6.3% (11)
0:1 Кальяри:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация