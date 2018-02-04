Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус

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Стадион: Артемио Франки
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Фиорентина (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Фиорентина 1:4 Верона СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 26.12.2017 Лацио 1:0 Фиорентина КИ
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 03.12.2017 Фиорентина 3:0 Сассуоло СA
- 26.11.2017 Лацио 1:1 Фиорентина СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 29.10.2017 Кротоне 2:1 Фиорентина СA
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
- 01.10.2017 Кьево 2:1 Фиорентина СA
- 24.09.2017 Фиорентина 1:1 Аталанта СA
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
Последние игры между собой
Фиорентина: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 12
Ювентус: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 3
- 20.09.2017 Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A
- 15.01.2017 Фиорентина 2:1 Ювентус Серия A
- 20.08.2016 Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A
- 24.04.2016 Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A
- 13.12.2015 Ювентус 3:1 Фиорентина Серия A
- 29.04.2015 Ювентус 3:2 Фиорентина Серия A
- 07.04.2015 Фиорентина 0:3 Ювентус Кубок Италии
- 05.03.2015 Ювентус 1:2 Фиорентина Кубок Италии
- 05.12.2014 Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
- 20.03.2014 Фиорентина 0:1 Ювентус Лига Европы
- 14.03.2014 Ювентус 1:1 Фиорентина Лига Европы
- 09.03.2014 Ювентус 1:0 Фиорентина Серия A
- 20.10.2013 Фиорентина 4:2 Ювентус Серия A
- 09.02.2013 Ювентус 2:0 Фиорентина Серия A
- 25.09.2012 Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
- 17.03.2012 Фиорентина 0:5 Ювентус Серия A
- 25.10.2011 Ювентус 2:1 Фиорентина Серия A
- 17.04.2011 Фиорентина 0:0 Ювентус Серия A
- 27.11.2010 Ювентус 1:1 Фиорентина Серия A
- 06.03.2010 Фиорентина 1:2 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|50 - 14
|60
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|58 - 29
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|38 - 18
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 17
|44
|6.
|Сампдория
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|42 - 32
|38
|7.
|Аталанта
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 27
|36
|8.
|Милан
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 30
|35
|9.
|Удинезе
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|33 - 29
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|28 - 35
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 34
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|18 - 25
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 41
|22
|16.
|Кьево
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 40
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|18 - 40
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 42
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|22 - 46
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|23
|2
|1
|20
|13 - 51
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - ЮвентусДо начала игры осталось 2 дня 16 часов 56 минут, которая состоится 09.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Фиорентина
2.9% (3)
Ничья:
11.5% (12)
Ювентус
85.6% (89)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
52.9% (55)
0:1 Ювентус:
17.3% (18)
0:2 Ювентус:
6.7% (7)
1:1 Ничья:
6.7% (7)
1:3 Ювентус:
3.8% (4)
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