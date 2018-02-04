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Стадион:
Фиорентина
 
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Ювентус
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Текстовая онлайн трансляция матча Фиорентина - Ювентус

До начала игры осталось 2 дня 16 часов 56 минут, которая состоится 09.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Фиорентина - Ювентус
Фиорентина
2.9% (3)
Ничья:
11.5% (12)
Ювентус
85.6% (89)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
52.9% (55)
Ювентус:
17.3% (18)
Ювентус:
6.7% (7)
Ничья:
6.7% (7)
Ювентус:
3.8% (4)
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