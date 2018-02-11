Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
1:0
32' ГолН'Кулу Николя
Второй тайм
57'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
56'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
56'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бехрами Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Янкто Якуб оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
54'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
54'
Ласанья Кевин получил травму и заменен. Перица Стипе выходит на поле.
53'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
52'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
51'
Лопес Макси нарушил правила.
51'
Ласанья Кевин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
47'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
48'
Белотти Андреа нарушает правила. Каэтано Самир пострадал
48'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
47'
Удар от ворот произведет Торино
47'
Шанс! Бехрами Валон из команды Удинезе пробил головой, но мимо
47'
Янкто Якуб из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
46'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
46'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
46'
Ньянг М'Байе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Белотти Андреа, и мяч снова в игре
46'
Бурдиссо Николас выбил мяч подальше от ворот.
46'
Де Сильвестри Лоренцо пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
45'
45'
Ньянг М'Байе из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
44'
42'
40'
40'
ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
40'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Видмер Сильван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
40'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
39'
Лопес Макси из команды Удинезе играет слишком грубо. Н'Кулу Николя оказался на газоне.
39'
38'
37'
Янкто Якуб наказан за толчок Базелли Даниэле
35'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
32'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Н'Кулу Николя из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
32'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
32'
Ньянг М'Байе мяч отрикошетил от ворот
32'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу одноклубнику.
32'
30'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Удар от ворот произведет Торино
24'
Видмер Сильван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Белотти Андреа наказан за толчок Бехрами Валон
23'
23'
Фальке Яго из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
23'
20'
Матч остановлен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Команда Удинезе забила мяч, хотя лучше играли соперники
17'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
17'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
17'
Н'Кулу Николя ошибается в защите.
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ласанья Кевин и попал в каркас ворот!
17'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
15'
Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
13'
Каэтано Самир из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
13'
Ринкон Томас из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
12'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
11'
10'
Назначен штрафной. Пострадал Белотти Андреа, его свалил Бехрами Валон.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
9'
So close! Удар головой нанес Бурдиссо Николас но мяч выбили с ленточки!
9'
9'
Бицарри Альбано ошибается в защите.
7'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Молинаро Кристиан
7'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Дзампано Франческо наказан за толчок Ринкон Томас
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Какой удар! Со штрафного Фальке Яго сотряс перекладину!
5'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
4'
4'
3'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
3'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
2'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
2'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Лопес Макси нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Дзампано Франческо из команды Удинезе делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:0 Удинезе
Торино
64.6% (115)
Ничья:
29.2% (52)
Удинезе
6.2% (11)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Торино:
36.5% (65)
1:1 Ничья:
26.4% (47)
1:0 Торино:
21.3% (38)
1:2 Удинезе:
5.6% (10)
2:0 Торино:
3.4% (6)
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