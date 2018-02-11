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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Торино
1:0
Второй тайм: 57'
Удинезе
0'
1:0
32' Гол
Н'Кулу Николя
57'
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Второй тайм
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Базелли Даниэле
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
56'
Де Сильвестри Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бехрами Валон навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
55'
Ринкон Томас из команды Торино играет слишком грубо. Янкто Якуб оказался на газоне.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
55'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино поставил подножку. Пострадал Дзампано Франческо
54'
Ласанья Кевин получил травму и заменен. Перица Стипе выходит на поле.
Травма, повреждение
53'
Ласанья Кевин на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
53'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
53'
Видмер Сильван выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
52'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
52'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
52'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
51'
Лопес Макси нарушил правила.
51'
Ласанья Кевин из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
49'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
Фол, нарушение
48'
Белотти Андреа нарушает правила. Каэтано Самир пострадал
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
47'
Удар от ворот произведет Торино
47'
Шанс! Бехрами Валон из команды Удинезе пробил головой, но мимо
47'
Янкто Якуб из команды Удинезе забрасывает мяч в штрафную.
46'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
46'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
46'
Ньянг М'Байе нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
46'
Вратарь парирует удар, который нанес Белотти Андреа, и мяч снова в игре
46'
Бурдиссо Николас выбил мяч подальше от ворот.
46'
Де Сильвестри Лоренцо пробил головой, вратарь справился с ударом.
45'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Офсайд
45'
Ласанья Кевин из команды Удинезе в офсайде
45'
Удар от ворот произведет Удинезе
45'
Ньянг М'Байе из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
45'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Удинезе
40'
ШАНС! Ринкон Томас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
40'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
40'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
40'
Видмер Сильван предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
40'
Белотти Андреа из команды Торино отправил кросс в штрафную...
40'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
39'
Лопес Макси из команды Удинезе играет слишком грубо. Н'Кулу Николя оказался на газоне.
39'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Янкто Якуб наказан за толчок Базелли Даниэле
35'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
34'
Удар от ворот произведет Удинезе
32'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
32'
ГО-О-О-О-ОЛ! Н'Кулу Николя из клуба "Торино" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
32'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой справа.
32'
Ньянг М'Байе мяч отрикошетил от ворот
32'
Фальке Яго из команды Торино делает передачу одноклубнику.
32'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Оби Джоэл из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
30'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
29'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
29'
Оби Джоэл из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
24'
Удар от ворот произведет Торино
24'
Видмер Сильван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Белотти Андреа наказан за толчок Бехрами Валон
23'
Удар от ворот произведет Удинезе
23'
Фальке Яго из команды Торино наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
23'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
23'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
20'
Матч остановлен
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
18'
Команда Удинезе забила мяч, хотя лучше играли соперники
Офсайд
17'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
Описание гола
17'
Нет гола! - После просмотра видео, бригада судей приняла решение не засчитывать гол.
17'
Н'Кулу Николя ошибается в защите.
17'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар головой нанес Ласанья Кевин и попал в каркас ворот!
17'
Дзампано Франческо из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
Игра в одни ворота сейчас. Торино доминирует и владеет мячом
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 72% времени, а гости – 28%.
14'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Каэтано Самир из команды Удинезе навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Ринкон Томас из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Офсайд
12'
Белотти Андреа из команды Торино в офсайде
11'
Удар от ворот произведет Удинезе
Фол, нарушение
10'
Назначен штрафной. Пострадал Белотти Андреа, его свалил Бехрами Валон.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 77% времени, а гости – 23%.
10'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Оби Джоэл из команды Торино отправил кросс в штрафную...
9'
So close! Удар головой нанес Бурдиссо Николас но мяч выбили с ленточки!
Угловой
9'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
9'
Бицарри Альбано ошибается в защите.
Фол, нарушение
7'
Судья сигнализирует, что Лопес Макси из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Молинаро Кристиан
7'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Дзампано Франческо наказан за толчок Ринкон Томас
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 75% времени, а гости – 25%.
5'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Какой удар! Со штрафного Фальке Яго сотряс перекладину!
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Дзампано Франческо из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
4'
Нюйтинк Брэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Угловой
3'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
3'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Офсайд
2'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
2'
Нюйтинк Брэм из команды Удинезе сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Лопес Макси нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Дзампано Франческо из команды Удинезе делает пас партнеру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico Grande Torino. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Торино 1:0 Удинезе
Торино
64.6% (115)
Ничья:
29.2% (52)
Удинезе
6.2% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
36.5% (65)
Ничья:
26.4% (47)
Торино:
21.3% (38)
Удинезе:
5.6% (10)
Торино:
3.4% (6)
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