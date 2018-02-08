Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Сан-Сиро
Позже
Предыдущие игры
Интер Милан (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа СA
Болонья (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 04.02.2018 Болонья 1:2 Фиорентина СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 22.12.2017 Кьево 2:3 Болонья СA
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 20.11.2017 Верона 2:3 Болонья СA
- 04.11.2017 Болонья 2:3 Кротоне СA
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Болонья 1:2 Лацио СA
- 22.10.2017 Аталанта 1:0 Болонья СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 30.09.2017 Дженоа 0:1 Болонья СA
- 24.09.2017 Сассуоло 0:1 Болонья СA
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан СA
- 16.09.2017 Фиорентина 2:1 Болонья СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 12, ничьи: 5, поражения: 2
Болонья: победы: 2, ничьи: 5, поражения: 12
- 19.09.2017 Болонья 1:1 Интер Милан Серия A
- 19.02.2017 Болонья 0:1 Интер Милан Серия A
- 17.01.2017 Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Италии
- 25.09.2016 Интер Милан 1:1 Болонья Серия A
- 12.03.2016 Интер Милан 2:1 Болонья Серия A
- 27.10.2015 Болонья 0:1 Интер Милан Серия A
- 05.04.2014 Интер Милан 2:2 Болонья Серия A
- 24.11.2013 Болонья 1:1 Интер Милан Серия A
- 10.03.2013 Интер Милан 0:1 Болонья Серия A
- 16.01.2013 Интер Милан 3:2 Болонья Кубок Италии
- 28.10.2012 Болонья 1:3 Интер Милан Серия A
- 17.02.2012 Интер Милан 0:3 Болонья Серия A
- 24.09.2011 Болонья 1:3 Интер Милан Серия A
- 15.01.2011 Интер Милан 4:1 Болонья Серия A
- 30.08.2010 Болонья 0:0 Интер Милан Серия A
- 03.04.2010 Интер Милан 3:0 Болонья Серия A
- 21.11.2009 Болонья 1:3 Интер Милан Серия A
- 21.02.2009 Болонья 1:2 Интер Милан Серия A
- 04.10.2008 Интер Милан 2:1 Болонья Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|50 - 14
|60
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|58 - 29
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|38 - 18
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 17
|44
|6.
|Сампдория
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|42 - 32
|38
|7.
|Аталанта
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 27
|36
|8.
|Милан
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 30
|35
|9.
|Удинезе
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|33 - 29
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|28 - 35
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 34
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|18 - 25
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 41
|22
|16.
|Кьево
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 40
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|18 - 40
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 42
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|22 - 46
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|23
|2
|1
|20
|13 - 51
|7
-
Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - БолоньяДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 55 минут, которая состоится 11.02.2018.
Новости матча
-
"Интер" съела "бытовуха?" — 17:49
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Интер Милан
85.5% (65)
Ничья:
6.6% (5)
Болонья
7.9% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
32.9% (25)
2:1 Интер Милан:
28.9% (22)
1:0 Интер Милан:
19.7% (15)
0:2 Болонья:
3.9% (3)
0:0 Ничья:
2.6% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация