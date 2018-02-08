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Интер Милан
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Болонья

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 55 минут, которая состоится 11.02.2018.
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Прогнозы на матч Интер Милан - Болонья
Интер Милан
85.5% (65)
Ничья:
6.6% (5)
Болонья
7.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
32.9% (25)
Интер Милан:
28.9% (22)
Интер Милан:
19.7% (15)
Болонья:
3.9% (3)
Ничья:
2.6% (2)
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