Стадион: Луиджи Феррарис
20' Желтая карточкаБерешиньски Бартош
1:0
50' ГолБаррето Эдгар
58' Желтая карточкаФарес Мохамед
Второй тайм
66'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
65'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
64'
ШАНС! Ромуло Соуза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Матч возобновится спорным мячом
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрейра Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
62'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
61'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
59'
Тактическая замена. Роландо Ааронс уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
58'
Фарес Мохамед получил желтую карточку от судьи
58'
Назначен штрафной. Пострадал Баррето Эдгар, его свалил Фарес Мохамед.
58'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
57'
Торрейра Лукас из команды Сампдория играет слишком грубо. Роландо Ааронс оказался на газоне.
57'
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
56'
Сапата Дуван из команды Сампдория попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
56'
ШАНС! Сапата Дуван вышел один-на-один с голкипером...
56'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
55'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Сапата Дуван из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Бюхель Марсель пострадал.
55'
Квальярелла Фабио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
53'
52'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
51'
Судья сигнализирует, что Матос Ридер из команды Верона поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Баррето Эдгар из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
50'
Капрари Джанлука из команды Сампдория увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Матч остановлен
49'
48'
Петкович Бруно из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Баррето Эдгар из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Петкович Бруно пострадал.
47'
47'
Сапата Дуван из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает пас партнеру.
46'
46'
Матос Ридер из команды Верона делает неудачный навес.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
45'
Валоти Матиа из команды Верона подал угловой слева.
45'
Петкович Бруно мяч отрикошетил от ворот
45'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
44'
43'
43'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает неудачный навес.
43'
Судья сигнализирует, что Бюхель Марсель из команды Верона поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
42'
Капрари Джанлука наказан за толчок Валоти Матиа
42'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
41'
Судья сигнализирует, что Кин Мойзе из команды Верона поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
41'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
40'
Судья сигнализирует, что Бюхель Марсель из команды Верона поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
39'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Валоти Матиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
35'
Торрейра Лукас мяч отрикошетил от ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
33'
33'
32'
32'
Роландо Ааронс из команды Верона отправил кросс в штрафную...
31'
31'
30'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
29'
Судья свистит. Караччоло Антонио атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
29'
29'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Роландо Ааронс оказался на газоне.
28'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Роландо Ааронс из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
Матос Ридер из команды Верона играет слишком грубо. Баррето Эдгар оказался на газоне.
25'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Валоти Матиа из команды Верона играет слишком грубо. Торрейра Лукас оказался на газоне.
23'
22'
22'
22'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
20'
Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи
20'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Вукович Ягош пострадал.
19'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
19'
Сапата Дуван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
19'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
19'
Николас Давид ошибается в защите.
17'
So close! Удар головой нанес Квальярелла Фабио но мяч выбили с ленточки!
17'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает пас партнеру.
17'
Петкович Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
15'
Судья сигнализирует, что Кин Мойзе из команды Верона поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
14'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
14'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
13'
12'
12'
Шанс! Квальярелла Фабио из команды Сампдория пробил головой, но мимо
12'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Квальярелла Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Роландо Ааронс из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
8'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
8'
Сапата Дуван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает пас партнеру.
7'
Бюхель Марсель наказан за толчок Квальярелла Фабио
6'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
6'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Мурру Никола из команды Сампдория делает неудачный навес.
5'
Валоти Матиа нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Матос Ридер из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
4'
Николас Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
3'
Шанс! Сильвестре Матиас из команды Сампдория пробил головой, но мимо
3'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
2'
Капрари Джанлука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
2'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Верона поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Верона
Сампдория
93.2% (165)
Ничья:
5.1% (9)
Верона
1.7% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Сампдория:
30.5% (54)
2:1 Сампдория:
28.8% (51)
1:0 Сампдория:
22% (39)
3:1 Сампдория:
6.8% (12)
1:1 Ничья:
5.1% (9)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация