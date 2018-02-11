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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Сампдория
1:0
Второй тайм: 66'
Верона
0'
20' Желтая карточка
Берешиньски Бартош
1:0
50' Гол
Баррето Эдгар
58' Желтая карточка
Фарес Мохамед
66'
Второй тайм
66'
Ковнацки Давид из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
65'
Верде Даниэле из команды Верона подал угловой слева.
65'
Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
64'
Удар от ворот произведет Сампдория
64'
ШАНС! Ромуло Соуза нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Травма, повреждение
63'
Торрейра Лукас возвращается на поле, всё в порядке.
63'
Матч возобновится спорным мячом
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Торрейра Лукас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
62'
Торрейра Лукас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
61'
Удар от ворот произведет Верона
61'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
59'
Тактическая замена. Сапата Дуван уходит с поля и его заменяет Ковнацки Давид
59'
Тактическая замена. Роландо Ааронс уходит с поля и его заменяет Верде Даниэле
Желтая карточка
58'
Фарес Мохамед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Назначен штрафной. Пострадал Баррето Эдгар, его свалил Фарес Мохамед.
58'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
58'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Торрейра Лукас из команды Сампдория играет слишком грубо. Роландо Ааронс оказался на газоне.
57'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Удар от ворот произведет Верона
56'
Сапата Дуван из команды Сампдория попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
56'
ШАНС! Сапата Дуван вышел один-на-один с голкипером...
56'
Баррето Эдгар из команды Сампдория сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
56'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
56'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
55'
Мурру Никола предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
55'
Сапата Дуван из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Бюхель Марсель пострадал.
55'
Квальярелла Фабио мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Матос Ридер из команды Верона поставил подножку. Пострадал Линетти Кароль
51'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
50'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
Описание гола
50'
ГО-О-О-О-ОЛ! Баррето Эдгар из клуба "Сампдория" отправил мяч головой в ворота.
50'
Капрари Джанлука из команды Сампдория увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
49'
Матч возобновится спорным мячом
49'
Матч остановлен
49'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Петкович Бруно из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
48'
Баррето Эдгар из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Петкович Бруно пострадал.
47'
Удар от ворот произведет Верона
47'
Сапата Дуван из команды Сампдория плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
47'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает пас партнеру.
46'
Удар от ворот произведет Сампдория
46'
Матос Ридер из команды Верона делает неудачный навес.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Угловой
45'
Валоти Матиа из команды Верона подал угловой слева.
45'
Петкович Бруно мяч отрикошетил от ворот
45'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
44'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Кин Мойзе из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
43'
Удар от ворот произведет Верона
43'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает неудачный навес.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Бюхель Марсель из команды Верона поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
Фол, нарушение
42'
Капрари Джанлука наказан за толчок Валоти Матиа
42'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
41'
Судья сигнализирует, что Кин Мойзе из команды Верона поставил подножку. Пострадал Берешиньски Бартош
41'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
40'
Судья сигнализирует, что Бюхель Марсель из команды Верона поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
39'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Сапата Дуван из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Удар от ворот произведет Сампдория
36'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
36'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Валоти Матиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
35'
Торрейра Лукас мяч отрикошетил от ворот
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
33'
Удар от ворот произведет Верона
33'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Сампдория
32'
Кин Мойзе из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
32'
Роландо Ааронс из команды Верона отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Верона
31'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
29'
Судья свистит. Караччоло Антонио атаковал сзади соперника. Это Квальярелла Фабио заработал своей команде штрафной
29'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
29'
Линетти Кароль из команды Сампдория играет слишком грубо. Роландо Ааронс оказался на газоне.
28'
Ромуло Соуза выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
28'
Удар от ворот произведет Сампдория
27'
Роландо Ааронс из команды Верона сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
Фол, нарушение
26'
Матос Ридер из команды Верона играет слишком грубо. Баррето Эдгар оказался на газоне.
25'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
25'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
25'
Валоти Матиа из команды Верона играет слишком грубо. Торрейра Лукас оказался на газоне.
23'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
22'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
22'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
20'
Берешиньски Бартош получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория опасно и грубо сыграл. Вукович Ягош пострадал.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
19'
Сапата Дуван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
19'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
19'
Николас Давид ошибается в защите.
17'
So close! Удар головой нанес Квальярелла Фабио но мяч выбили с ленточки!
17'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает пас партнеру.
17'
Петкович Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
17'
Баррето Эдгар из команды Сампдория подал угловой справа.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Кин Мойзе из команды Верона поставил подножку. Пострадал Сапата Дуван
14'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Баррето Эдгар из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Роландо Ааронс
13'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Верона
12'
Шанс! Квальярелла Фабио из команды Сампдория пробил головой, но мимо
Угловой
12'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
11'
Квальярелла Фабио нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
10'
Роландо Ааронс из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
10'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
8'
Сампдория совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Матос Ридер из команды Верона отправил кросс в штрафную...
8'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Сапата Дуван не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
8'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает пас партнеру.
6'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
6'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
5'
Удар от ворот произведет Верона
5'
Мурру Никола из команды Сампдория делает неудачный навес.
5'
Валоти Матиа нанес удар, но тот был заблокирован.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
4'
Матос Ридер из команды Верона делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Кин Мойзе из команды Верона хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
Угловой
4'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой справа.
4'
Николас Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Баррето Эдгар из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
3'
Удар от ворот произведет Верона
3'
Шанс! Сильвестре Матиас из команды Сампдория пробил головой, но мимо
Угловой
3'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
2'
Капрари Джанлука бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Петкович Бруно из команды Верона поставил подножку. Пострадал Баррето Эдгар
1'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 1:0 Верона
Сампдория
93.2% (165)
Ничья:
5.1% (9)
Верона
1.7% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
30.5% (54)
Сампдория:
28.8% (51)
Сампдория:
22% (39)
Сампдория:
6.8% (12)
Ничья:
5.1% (9)
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