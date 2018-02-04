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Стадион:
СПАЛ 2013
 
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Милан
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Милан

До начала игры осталось 2 дня 11 часов 3 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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:
Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Милан
СПАЛ 2013
4.5% (4)
Ничья:
11.4% (10)
Милан
84.1% (74)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
35.2% (31)
Милан:
23.9% (21)
Милан:
15.9% (14)
Ничья:
10.2% (9)
Милан:
5.7% (5)
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