Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - Милан

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Стадион: Паоло Мацца
Предыдущие игры
СПАЛ 2013 (последние 20 матчей: +2 =7 -11)
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 06.01.2018 СПАЛ 2013 2:5 Лацио СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Верона СA
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Кьево 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 19.11.2017 СПАЛ 2013 1:1 Фиорентина СA
- 05.11.2017 Аталанта 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Ювентус 4:1 СПАЛ 2013 СA
- 22.10.2017 СПАЛ 2013 0:1 Сассуоло СA
- 15.10.2017 Болонья 2:1 СПАЛ 2013 СA
- 01.10.2017 СПАЛ 2013 1:1 Кротоне СA
- 23.09.2017 СПАЛ 2013 2:3 Наполи СA
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 СA
Милан (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
- 28.10.2017 Милан 0:2 Ювентус СA
- 25.10.2017 Кьево 1:4 Милан СA
Последние игры между собой
СПАЛ 2013: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 20.09.2017 Милан 2:0 СПАЛ 2013 Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|23
|19
|3
|1
|50 - 14
|60
|2.
|Ювентус
|Заявка
|23
|19
|2
|2
|59 - 15
|59
|3.
|Лацио
|Заявка
|23
|14
|4
|5
|58 - 29
|46
|4.
|Интер Милан
|Заявка
|23
|12
|9
|2
|38 - 18
|45
|5.
|Рома
|Заявка
|23
|13
|5
|5
|33 - 17
|44
|6.
|Сампдория
|Заявка
|23
|11
|5
|7
|42 - 32
|38
|7.
|Аталанта
|Заявка
|23
|10
|6
|7
|35 - 27
|36
|8.
|Милан
|Заявка
|23
|10
|5
|8
|30 - 30
|35
|9.
|Удинезе
|Заявка
|23
|10
|3
|10
|36 - 32
|33
|10.
|Торино
|Заявка
|23
|7
|12
|4
|33 - 29
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|23
|8
|7
|8
|33 - 29
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|23
|8
|3
|12
|28 - 35
|27
|13.
|Кальяри
|Заявка
|23
|7
|3
|13
|22 - 34
|24
|14.
|Дженоа
|Заявка
|23
|6
|6
|11
|18 - 25
|24
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|23
|6
|4
|13
|14 - 41
|22
|16.
|Кьево
|Заявка
|23
|5
|7
|11
|21 - 40
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|23
|5
|5
|13
|18 - 40
|20
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|23
|3
|8
|12
|23 - 42
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|23
|4
|4
|15
|22 - 46
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|23
|2
|1
|20
|13 - 51
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча СПАЛ 2013 - МиланДо начала игры осталось 2 дня 11 часов 3 минуты, которая состоится 10.02.2018.
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Прогнозы на матч СПАЛ 2013 - Милан
СПАЛ 2013
4.5% (4)
Ничья:
11.4% (10)
Милан
84.1% (74)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Милан:
35.2% (31)
0:1 Милан:
23.9% (21)
0:2 Милан:
15.9% (14)
1:1 Ничья:
10.2% (9)
1:3 Милан:
5.7% (5)
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