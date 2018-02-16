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Стадион: Джованни Цини
0:1
64' ГолД'Элия Сальваторе
76' Желтая карточкаБузеллато Массимилиано
|
64'
0:1
Состав команд
27
Уйкани
Самир
18
Пеше
Симоне
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 9 Andrea Brighenti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 7 Пикколо Антонио Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 32 Хуанито Гомес Нападающий
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 13 Андерсон Дхаван Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 5 Ойконому Мариос Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 24 Флоро Флорес Антонио Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- 10 Бриенца Франко Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =12 -2)
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара СB
Бари (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
Последние игры между собой
Кремонезе
Бари
-
3 Офсайды 1
-
10 Нарушения правил 15
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|25
|13
|7
|5
|54 - 34
|46
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|25
|11
|10
|4
|33 - 23
|43
|4.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|5.
|Читтаделла
|25
|11
|5
|9
|39 - 32
|38
|6.
|Парма
|25
|10
|7
|8
|32 - 21
|37
|7.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|8.
|Карпи
|25
|9
|9
|7
|23 - 27
|36
|9.
|Венеция
|25
|8
|12
|5
|29 - 24
|36
|10.
|Специя
|25
|9
|8
|8
|25 - 23
|35
|11.
|Пескара
|25
|9
|7
|9
|35 - 42
|34
|12.
|Перуджа
|25
|8
|7
|10
|41 - 40
|31
|13.
|Фоджа
|25
|8
|7
|10
|39 - 45
|31
|14.
|Новара
|25
|8
|6
|11
|29 - 31
|30
|15.
|Авеллино
|25
|7
|9
|9
|34 - 37
|30
|16.
|Салернитана
|25
|6
|12
|7
|35 - 39
|30
|17.
|Чезена
|25
|6
|10
|9
|38 - 46
|28
|18.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|19.
|Виртус Энтелла
|25
|6
|9
|10
|30 - 37
|27
|20.
|Про Верчелли
|25
|6
|7
|12
|31 - 43
|25
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Нене Да Сильва выходит на его замену.
80'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Тельо Андрес выходит на его замену.
80'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Хуанито Гомес выходит на его замену.
76'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
74'
Кремонезе делает замену. Арини Мариано уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.
64'
Г О О О О Л - Д'Элия Сальваторе бьет в цель!
60'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
57'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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