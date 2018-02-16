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  5. Серия B
Стадион:
Кремонезе
0:1
Конец матча
Бари
0'
0:1
64' Гол
Д'Элия Сальваторе
76' Желтая карточка
Бузеллато Массимилиано
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Бари делает замену. Козак Либор уходит с поля, а Нене Да Сильва выходит на его замену.
80'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Тельо Андрес выходит на его замену.
80'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Хуанито Гомес выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Бузеллато Массимилиано получил желтую карточку от судьи
74'
Кремонезе делает замену. Арини Мариано уходит с поля, а Michele Cavion выходит на его замену.

Описание гола
64'
Г О О О О Л - Д'Элия Сальваторе бьет в цель!
60'
Кремонезе делает замену. Andrea Brighenti уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
57'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Бриенца Франко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Giovanni Zini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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