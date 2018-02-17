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Стадион: Ренато Кури
53' Желтая карточкаГустафссон Самуэль
87' Желтая карточкаЯяло Мато
1:0
90' ГолДи Кармине Самуэль
90' Желтая карточкаЛеали Никола
|
87'
90'
1:0
90'
Состав команд
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 23 Бьянко Раффаэле Полузащитник
- 28 Christian Kouan Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 20 Нура Абдуллахи Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 24 Деллафьоре Паоло Защитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Палермо 3-5-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 24 Przemyslaw Szyminski Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 18 Чочев Ивайло Полузащитник
- 19 Алеесами Хайтам Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 28 Давидович Павел Защитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Предыдущие игры
Перуджа (последние 20 матчей: +4 =6 -10)
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
Палермо (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Перуджа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Палермо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
- 19.09.2017 Палермо 1:0 Перуджа Серия B
Перуджа
Палермо
-
1 Офсайды 2
-
16 Нарушения правил 16
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Леали Никола получил желтую карточку от судьи
90'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
87'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
84'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Балог Норберт выходит на его замену.
76'
Перуджа делает замену. Christian Kouan уходит с поля, а Нура Абдуллахи выходит на его замену.
72'
Палермо делает замену. Райкович Слободан уходит с поля, а Беллучи Джузеппе выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
61'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
61'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Несторовски Илья выходит на его замену.
53'
Густафссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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