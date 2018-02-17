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  5. Серия B
Стадион:
Перуджа
1:0
Конец матча
Палермо
0'
53' Желтая карточка
Густафссон Самуэль
87' Желтая карточка
Яяло Мато
1:0
90' Гол
Ди Кармине Самуэль
90' Желтая карточка
Леали Никола
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Леали Никола получил желтую карточку от судьи
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Ди Кармине Самуэль бьет в цель!
Желтая карточка
87'
Яяло Мато получил желтую карточку от судьи
84'
Палермо делает замену. Трайковски Александар уходит с поля, а Балог Норберт выходит на его замену.
76'
Перуджа делает замену. Christian Kouan уходит с поля, а Нура Абдуллахи выходит на его замену.

72'
Палермо делает замену. Райкович Слободан уходит с поля, а Беллучи Джузеппе выходит на его замену.
66'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
61'
Перуджа делает замену. Бьянко Раффаэле уходит с поля, а Santiago Colombatto выходит на его замену.
61'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Несторовски Илья выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Густафссон Самуэль получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Curi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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