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Стадион:
Салернитана
0:0
Конец матча
Про Верчелли
0'
29' Желтая карточка
Маммарелла Карло
63' Желтая карточка
Пульезе Марио
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Салернитана делает замену. Пучино Раффаэле уходит с поля, а Ди Роберто Нунцио выходит на его замену.
78'
Про Верчелли делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
73'
Салернитана делает замену. Туиа Алессандро уходит с поля, а Зито Антонио выходит на его замену.
71'
Про Верчелли делает замену. Джидайи Виллиам уходит с поля, а Гладестони Эстеван выходит на его замену.
68'
Про Верчелли делает замену. Пульезе Марио уходит с поля, а Альтобелли Даниэле выходит на его замену.

Желтая карточка
63'
Пульезе Марио получил желтую карточку от судьи
56'
Салернитана делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Маммарелла Карло получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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