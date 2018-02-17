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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Аречи
0:0
Конец матча
29' Желтая карточкаМаммарелла Карло
63' Желтая карточкаПульезе Марио
|
29'
63'
Состав команд
13
Гоцци
Симоне
33
Reginaldo
IV
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 91 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- 90 Francesco Maria Felicetti
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Про Верчелли 3-5-2
- Основной состав
- 22 Пильячелли Мирко Вратарь
- 15 Dramane Konate Защитник
- 28 Джидайи Виллиам Защитник
- 13 Гоцци Симоне Защитник
- 2 Берра Филиппо Полузащитник
- 30 Джермано Умберто Полузащитник
- 14 Пагера Фабрицио Полузащитник
- 24 Пульезе Марио Полузащитник
- 3 Маммарелла Карло Полузащитник
- 7 Райчевич Филип Нападающий
- 33 Reginaldo IV Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Alessandro Gilardi Вратарь
- 32 Марконе Ричард Вратарь
- 5 Вивес Джузеппе Полузащитник
- 20 Давид Иван Полузащитник
- 17 Алекс Энрике II Полузащитник
- 8 Альтобелли Даниэле Полузащитник
- 4 Кануте Мамаду Полузащитник
- 25 Гросси Лоренцо Полузащитник
- 19 Гатто Массимилиано Нападающий
- 21 Гладестони Эстеван Нападающий
- 9 Claudio Morra Нападающий
- 16 Alfredo Bifulco Нападающий
- Главный тренер: Фоскарини Клаудио
Предыдущие игры
Салернитана (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
Про Верчелли (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 25.09.2017 Палермо 2:1 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Салернитана: победы: 0, ничьи: 4, поражения: 1
Про Верчелли: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 0
Салернитана
Про Верчелли
-
2 Офсайды 4
-
19 Нарушения правил 18
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
82'
Салернитана делает замену. Пучино Раффаэле уходит с поля, а Ди Роберто Нунцио выходит на его замену.
78'
Про Верчелли делает замену. Райчевич Филип уходит с поля, а Claudio Morra выходит на его замену.
73'
Салернитана делает замену. Туиа Алессандро уходит с поля, а Зито Антонио выходит на его замену.
71'
Про Верчелли делает замену. Джидайи Виллиам уходит с поля, а Гладестони Эстеван выходит на его замену.
68'
Про Верчелли делает замену. Пульезе Марио уходит с поля, а Альтобелли Даниэле выходит на его замену.
63'
Пульезе Марио получил желтую карточку от судьи
56'
Салернитана делает замену. Паломби Симоне уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Маммарелла Карло получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Arechi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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