- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
1:0
35' ГолЛиттери Джанлука
1:1
73' ГолАсенсио Рауль
2:1
80' ГолДомицци Мауриццио
82' Желтая карточкаMarco Modolo
3:1
90' ГолЗигони Джанмарко
|
35'
1:0
73'
1:1
80'
2:1
82'
90'
3:1
Состав команд
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 11 Фиренце Марко Нападающий
- 8 Evans Soligo
Авеллино 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 29 Риццато Симоне Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Полузащитник
- 9 Ардеманьи Маттео Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 8 Д'Анджело Анджело Нападающий
- 24 Duilio Evangelista
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Предыдущие игры
Венеция (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
Авеллино (последние 20 матчей: +5 =8 -7)
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
Последние игры между собой
Венеция
Авеллино
-
1 Офсайды 2
-
10 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Зигони Джанмарко бьет в цель!
88'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
85'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Сучиу Сергиу выходит на его замену.
84'
Авеллино делает замену. Мореро Сантьяго уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
82'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
80'
Г О О О О Л - Домицци Мауриццио бьет в цель!
73'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
54'
Авеллино делает замену. Риццато Симоне уходит с поля, а Гавацци Давиде выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Авеллино делает замену. Франческо Ди Тачио уходит с поля, а Д'Анджело Анджело выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Литтери Джанлука бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация