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  5. Серия B
Стадион:
Венеция
3:1
Конец матча
Авеллино
0'
1:0
35' Гол
Литтери Джанлука
1:1
73' Гол
Асенсио Рауль
2:1
80' Гол
Домицци Мауриццио
82' Желтая карточка
Marco Modolo
3:1
90' Гол
Зигони Джанмарко
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Зигони Джанмарко бьет в цель!
88'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
85'
Венеция делает замену. Пинато Марко уходит с поля, а Сучиу Сергиу выходит на его замену.
84'
Авеллино делает замену. Мореро Сантьяго уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
Желтая карточка
82'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи

Описание гола
80'
Г О О О О Л - Домицци Мауриццио бьет в цель!
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Асенсио Рауль бьет в цель!
54'
Авеллино делает замену. Риццато Симоне уходит с поля, а Гавацци Давиде выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Авеллино делает замену. Франческо Ди Тачио уходит с поля, а Д'Анджело Анджело выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Литтери Джанлука бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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