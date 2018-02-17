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  5. Серия B
Стадион:
Чезена
0:1
Конец матча
Читтаделла
0'
0:1
29' Гол
Куаме Кристиан
33' Желтая карточка
Сеттембрини Андреа
33' Желтая карточка
Лариби Карим
34' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
41' Желтая карточка
Сальви Алессандро
65' Желтая карточка
Суагер Эмануэле
76' Желтая карточка
Ди Ноя Джованни
78' Желтая карточка
Варньер Марко
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
78'
Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
76'
Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
73'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
68'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.

Желтая карточка
65'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
63'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Бартоломей Паоло выходит на его замену.
56'
Читтаделла делает замену. Альфонсо Энрико уходит с поля, а Палеари Альберто выходит на его замену.
46'
Чезена делает замену. Эспозито Андреа уходит с поля, а Сконьямильо Дженнаро выходит на его замену.
46'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
41'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
33'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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