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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Дино Мануцци
0:1
Конец матча
0:1
29' ГолКуаме Кристиан
33' Желтая карточкаСеттембрини Андреа
33' Желтая карточкаЛариби Карим
34' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
41' Желтая карточкаСальви Алессандро
65' Желтая карточкаСуагер Эмануэле
76' Желтая карточкаДи Ноя Джованни
78' Желтая карточкаВарньер Марко
|
29'
0:1
33'
65'
76'
78'
Состав команд
20
Купиш
Томаш
Чезена 4-4-2
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 5 Лариби Карим Нападающий
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 32 Simone Emmanuello Защитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 6 Fabio Eguelfi Полузащитник
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- Главный тренер: Драго Массимо
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 13 Варньер Марко Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 2 Сальви Алессандро Защитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 29 Видо Лука Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Предыдущие игры
Чезена (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Пескара 1:2 Читтаделла СB
Последние игры между собой
Чезена: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 2
Читтаделла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 4
- 19.09.2017 Читтаделла 4:0 Чезена Серия B
- 29.04.2017 Читтаделла 2:3 Чезена Серия B
- 10.12.2016 Чезена 3:0 Читтаделла Серия B
- 17.04.2014 Читтаделла 1:0 Чезена Серия B
- 17.11.2013 Чезена 2:2 Читтаделла Серия B
- 16.02.2013 Читтаделла 1:1 Чезена Серия B
- 22.09.2012 Чезена 1:0 Читтаделла Серия B
- 06.02.2010 Читтаделла 1:1 Чезена Серия B
- 06.09.2009 Чезена 1:0 Читтаделла Серия B
Чезена
Читтаделла
-
2 Офсайды 1
-
7 Нарушения правил 17
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
78'
Варньер Марко получил желтую карточку от судьи
76'
Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
76'
Ди Ноя Джованни получил желтую карточку от судьи
73'
Чезена делает замену. Купиш Томаш уходит с поля, а Cosimo Chirico выходит на его замену.
68'
Читтаделла делает замену. Luca Strizzolo уходит с поля, а Видо Лука выходит на его замену.
65'
Суагер Эмануэле получил желтую карточку от судьи
63'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Бартоломей Паоло выходит на его замену.
56'
Читтаделла делает замену. Альфонсо Энрико уходит с поля, а Палеари Альберто выходит на его замену.
46'
Чезена делает замену. Эспозито Андреа уходит с поля, а Сконьямильо Дженнаро выходит на его замену.
46'
Чезена делает замену. Даль Монте Никола уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Сальви Алессандро получил желтую карточку от судьи
34'
Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
33'
Лариби Карим получил желтую карточку от судьи
33'
Сеттембрини Андреа получил желтую карточку от судьи
29'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Dino Manuzzi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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