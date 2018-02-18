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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Марио Ригамонти
Состав команд
Брешия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 34 Sandro Tonali Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 18 Оквонкво Орджи Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 19 Ланчини Эдоардо Защитник
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Тернана 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 7 Giuseppe Statella Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 11 Diego Albadoro Нападающий
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Предыдущие игры
Брешия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Брешия 2:1 Перуджа СB
Тернана (последние 20 матчей: +2 =11 -7)
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
Последние игры между собой
Брешия: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 4
Тернана: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 3
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия Серия B
- 25.04.2017 Брешия 2:1 Тернана Серия B
- 03.12.2016 Тернана 1:0 Брешия Серия B
- 20.05.2016 Тернана 3:2 Брешия Серия B
- 27.12.2015 Брешия 0:0 Тернана Серия B
- 08.02.2015 Тернана 2:1 Брешия Серия B
- 20.09.2014 Брешия 0:0 Тернана Серия B
- 15.02.2014 Брешия 1:1 Тернана Серия B
- 16.09.2013 Тернана 1:2 Брешия Серия B
- 28.03.2013 Тернана 1:0 Брешия Серия B
- 03.11.2012 Брешия 1:0 Тернана Серия B
Брешия
Тернана
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|26
|13
|10
|3
|48 - 29
|49
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Брешия
|0:0
|26
|6
|10
|10
|23 - 29
|28
|18.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|19.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|26
|5
|8
|13
|23 - 40
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|26
|3
|14
|9
|38 - 47
|23
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Mario Rigamonti. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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