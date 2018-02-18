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Стадион: Stadio Benito Stirpe
1:0
7' ГолДионизи Федерико
2:0
23' ГолЧофани Даниэль
41' Желтая карточкаМоначелло Гаетано
2:0
45' Не забитый пенальтиБуццеголи Даниэле
77' Желтая карточкаМайелло Раффаэле
90' Желтая карточкаДионизи Федерико
|
7'
1:0
23'
2:0
45'
2:0
77'
90'
Состав команд
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
14
Vasile
Mogos
19
Аддэ
Брайт
Фрозиноне 3-4-3
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 3 Кривелло Роберто Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- 12 Mattia Palombo
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Асколи 3-5-1-1
- Основной состав
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Полузащитник
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 32 Franck Kanoute
- 31 Matteo Perri
- 2 Ismaila Diop
- 12 Vincenzo Venditti
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне СB
Асколи (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 4
Асколи: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 6
- 19.09.2017 Асколи 0:1 Фрозиноне Серия B
- 08.04.2017 Асколи 1:1 Фрозиноне Серия B
- 13.11.2016 Фрозиноне 3:1 Асколи Серия B
- 05.01.2014 Асколи 0:1 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 01.09.2013 Фрозиноне 2:1 Асколи Про Прима Дивизионе
- 30.04.2011 Асколи 3:1 Фрозиноне Серия B
- 27.11.2010 Фрозиноне 1:1 Асколи Серия B
- 23.05.2010 Асколи 1:2 Фрозиноне Серия B
- 05.01.2010 Фрозиноне 1:5 Асколи Серия B
- 17.04.2009 Асколи 2:1 Фрозиноне Серия B
- 22.11.2008 Фрозиноне 2:0 Асколи Серия B
- 12.04.2008 Фрозиноне 3:3 Асколи Серия B
- 10.11.2007 Асколи 2:0 Фрозиноне Серия B
Фрозиноне
Асколи
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 12
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
37 Владение мячом, % 63
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|26
|13
|10
|3
|48 - 29
|49
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Брешия
|0:0
|26
|6
|10
|10
|23 - 29
|28
|18.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|19.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|26
|5
|8
|13
|23 - 40
|23
|22.
|Тернана
|0:0
|26
|3
|14
|9
|38 - 47
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
85'
Фрозиноне делает замену. Чибсах Юссиф уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
77'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
71'
Фрозиноне делает замену. Бегетто Андреа уходит с поля, а Кривелло Роберто выходит на его замену.
68'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
56'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
53'
Асколи делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Буццеголи Даниэле пробил пенальти, но не смог забить!
41'
Моначелло Гаетано получил желтую карточку от судьи
23'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Дионизи Федерико бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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