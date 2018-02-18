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  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
2:0
Конец матча
Асколи
0'
1:0
7' Гол
Дионизи Федерико
2:0
23' Гол
Чофани Даниэль
41' Желтая карточка
Моначелло Гаетано
2:0
45' Не забитый пенальти
Буццеголи Даниэле
77' Желтая карточка
Майелло Раффаэле
90' Желтая карточка
Дионизи Федерико
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Дионизи Федерико получил желтую карточку от судьи
85'
Фрозиноне делает замену. Чибсах Юссиф уходит с поля, а Фрара Алессандро выходит на его замену.
Желтая карточка
77'
Майелло Раффаэле получил желтую карточку от судьи
71'
Фрозиноне делает замену. Бегетто Андреа уходит с поля, а Кривелло Роберто выходит на его замену.
68'
Асколи делает замену. Бальдини Энрико уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.

56'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
53'
Асколи делает замену. Клеменца Лука уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
ОН ПРОМАЗАЛ - Буццеголи Даниэле пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
41'
Моначелло Гаетано получил желтую карточку от судьи
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Чофани Даниэль бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Дионизи Федерико бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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