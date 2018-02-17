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  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
3:0
Конец матча
Карпи
0'
8' Желтая карточка
Пашиути Лоренцо
1:0
20' Гол
Fabio Mazzeo
40' Желтая карточка
Francesco Deli
2:0
42' Гол
Крагль Оливер
3:0
57' Гол
Крагль Оливер
78' Желтая карточка
Поли Фабрицио
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Карпи делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Еленич Эней выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Поли Фабрицио получил желтую карточку от судьи
77'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
69'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
63'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.

62'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Калапай Лука выходит на его замену.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Mbala Nzola выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
Желтая карточка
40'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
Описание гола
20'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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