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Стадион: Пино Дзаккерия
8' Желтая карточкаПашиути Лоренцо
1:0
20' ГолFabio Mazzeo
40' Желтая карточкаFrancesco Deli
2:0
42' ГолКрагль Оливер
3:0
57' ГолКрагль Оливер
78' Желтая карточкаПоли Фабрицио
|
20'
1:0
40'
42'
2:0
57'
3:0
78'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
24
Maodo
Mbaye
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 18 Francesco Deli Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 32 Скалья Луиджи Альберто Защитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 29 Kyllan Rame
- 28 Alessandro Celli I
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 7 Fabio Concas Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Капела Анибал Защитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 21 Dario Saric
- 18 Luigi Palumbo
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа СB
Карпи (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Карпи 0:1 Пескара СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Карпи: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 19.09.2017 Карпи 1:3 Фоджа Серия B
Фоджа
Карпи
-
0 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 13
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
63 Владение мячом, % 37
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
83'
Карпи делает замену. Гарритано Лука уходит с поля, а Еленич Эней выходит на его замену.
78'
Поли Фабрицио получил желтую карточку от судьи
77'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Скалья Луиджи Альберто выходит на его замену.
69'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
63'
Фоджа делает замену. Francesco Deli уходит с поля, а Замбелли Марко выходит на его замену.
62'
Карпи делает замену. Пашиути Лоренцо уходит с поля, а Калапай Лука выходит на его замену.
57'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Mbala Nzola выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Крагль Оливер бьет в цель!
40'
Francesco Deli получил желтую карточку от судьи
20'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
8'
Пашиути Лоренцо получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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