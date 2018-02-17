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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Карло Кастеллани
1:0
13' ГолДоннарумма Альфредо
2:0
41' ГолДоннарумма Альфредо
3:0
50' ГолКапуто Франческо
62' Желтая карточкаБарилла Антонио
89' Желтая карточкаВесели Фредерик
4:0
90' ГолМайетта Доменико
|
13'
1:0
41'
2:0
50'
3:0
62'
89'
90'
4:0
Состав команд
Эмполи 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Джакомель Алессандро Вратарь
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 31 Унтерзее Жоэль Полузащитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 13 Луперто Себастьяно Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 15 Hamed Traore
- 34 Marco Imperiale
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 11 Мунари Джанни Полузащитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- 8 Чичиретти Амато Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Pasquale Mazzochi Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 14 Marco Frediani
- 35 Andrea Dini
- 22 Michele Nardi
- 16 Armando Anastasio
- Главный тренер: Донадони Роберто
Предыдущие игры
Эмполи (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла СB
Парма (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
- 23.09.2017 Венеция 0:1 Парма СB
Последние игры между собой
Эмполи: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Парма: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 2
Эмполи
Парма
-
0 Офсайды 3
-
14 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Майетта Доменико бьет в цель!
89'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
79'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
79'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
70'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.
64'
Парма делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
62'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
57'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
25'
Парма делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Барилла Антонио выходит на его замену.
13'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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