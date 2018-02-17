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  5. Серия B
Стадион:
Эмполи
4:0
Конец матча
Парма
0'
1:0
13' Гол
Доннарумма Альфредо
2:0
41' Гол
Доннарумма Альфредо
3:0
50' Гол
Капуто Франческо
62' Желтая карточка
Барилла Антонио
89' Желтая карточка
Весели Фредерик
4:0
90' Гол
Майетта Доменико
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Майетта Доменико бьет в цель!
Желтая карточка
89'
Весели Фредерик получил желтую карточку от судьи
79'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
79'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
70'
Эмполи делает замену. Зайц Миха уходит с поля, а Лолло Лоренцо выходит на его замену.

64'
Парма делает замену. Чичиретти Амато уходит с поля, а Инсинье Роберто выходит на его замену.
Желтая карточка
62'
Барилла Антонио получил желтую карточку от судьи
57'
Эмполи делает замену. Крунич Раде уходит с поля, а Бриги Маттео выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Капуто Франческо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
25'
Парма делает замену. Мунари Джанни уходит с поля, а Барилла Антонио выходит на его замену.
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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