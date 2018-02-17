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  5. Серия B
Стадион:
Новара
1:1
Конец матча
Специя
0'
11' Желтая карточка
Lorenzo Dickman
1:0
24' Гол
Пушкаш Георге
28' Желтая карточка
Мора Лука
1:1
38' Гол
Francesco Forte I
40' Желтая карточка
Nicolas Devis Giani
48' Желтая карточка
Терци Клаудио
48' Желтая карточка
Мантовани Андреа
67' Желтая карточка
Giuseppe Mastinu
76' Желтая карточка
Граноче Пабло
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.
80'
Специя делает замену. Граноче Пабло уходит с поля, а Марилунго Гуидо выходит на его замену.
77'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Граноче Пабло получил желтую карточку от судьи
76'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.

69'
Новара делает замену. Помпеу Роналдо уходит с поля, а Орланди Андреа выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Giuseppe Mastinu получил желтую карточку от судьи
66'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
Желтая карточка
48'
Мантовани Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
48'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Francesco Forte бьет в цель!
Желтая карточка
28'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
Описание гола
24'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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