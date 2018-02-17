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Стадион: Stadio Silvio Piola, Novara
11' Желтая карточкаLorenzo Dickman
1:0
24' ГолПушкаш Георге
28' Желтая карточкаМора Лука
1:1
38' ГолFrancesco Forte I
40' Желтая карточкаNicolas Devis Giani
48' Желтая карточкаТерци Клаудио
48' Желтая карточкаМантовани Андреа
67' Желтая карточкаGiuseppe Mastinu
76' Желтая карточкаГраноче Пабло
|
11'
24'
1:0
28'
38'
1:1
48'
48'
67'
76'
Состав команд
Новара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 2 Трост Магнус Защитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 18 Antonio Lukanovic Нападающий
- Главный тренер: Барони Марко
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 28 Мази Альберто Защитник
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 18 Alberto De Francesco
- 32 Samuele Mulattieri
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Предыдущие игры
Новара (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
- 23.09.2017 Новара 1:2 Авеллино СB
Специя (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя СB
Последние игры между собой
Новара: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 3
Специя: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 5
- 19.09.2017 Специя 1:0 Новара Серия B
- 25.02.2017 Новара 2:1 Специя Серия B
- 24.09.2016 Специя 1:0 Новара Серия B
- 09.04.2016 Специя 1:0 Новара Серия B
- 21.11.2015 Новара 1:0 Специя Серия B
- 08.03.2014 Новара 2:0 Специя Серия B
- 28.09.2013 Специя 0:0 Новара Серия B
- 23.02.2013 Специя 0:6 Новара Серия B
- 25.09.2012 Новара 1:0 Специя Серия B
Новара
Специя
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|25
|12
|10
|3
|46 - 29
|46
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|8.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|9.
|Специя
|26
|9
|9
|8
|26 - 24
|36
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|26
|6
|13
|7
|35 - 39
|31
|16.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|17.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|18.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|19.
|Брешия
|25
|6
|9
|10
|23 - 29
|27
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|25
|5
|8
|12
|23 - 38
|23
|22.
|Тернана
|25
|3
|13
|9
|38 - 47
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.
80'
Специя делает замену. Граноче Пабло уходит с поля, а Марилунго Гуидо выходит на его замену.
77'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
76'
Граноче Пабло получил желтую карточку от судьи
76'
Специя делает замену. Giuseppe Mastinu уходит с поля, а Капелли Даниэле выходит на его замену.
69'
Новара делает замену. Помпеу Роналдо уходит с поля, а Орланди Андреа выходит на его замену.
67'
Giuseppe Mastinu получил желтую карточку от судьи
66'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
48'
Мантовани Андреа получил желтую карточку от судьи
48'
Терци Клаудио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Николас Девис Джани получил желтую карточку от судьи
38'
Г О О О О Л - Francesco Forte бьет в цель!
28'
Мора Лука получил желтую карточку от судьи
24'
Г О О О О Л - Пушкаш Георге бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Silvio Piola, Novara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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