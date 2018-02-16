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Стадион:
Торино
 
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Ювентус
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Прогнозы на матч Торино - Ювентус
Торино
4.2% (4)
Ничья:
9.5% (9)
Ювентус
86.3% (82)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
41.1% (39)
Ювентус:
18.9% (18)
Ювентус:
16.8% (16)
Ничья:
8.4% (8)
Ювентус:
4.2% (4)
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