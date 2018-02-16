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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Олимпийский стадион (Турин)
Состав команд
88
Ринкон
Томас
14
Фальке
Яго
22
Оби
Джоэл
Торино 4-1-4-1
- Основной состав
- 39 Сиригу Сальваторе Вратарь
- 29 Де Сильвестри Лоренцо Защитник
- 33 Н'Кулу Николя Защитник
- 13 Бурдиссо Николас Защитник
- 3 Молинаро Кристиан Защитник
- 88 Ринкон Томас Полузащитник
- 14 Фальке Яго Полузащитник
- 8 Базелли Даниэле Полузащитник
- 22 Оби Джоэл Полузащитник
- 15 Ансальди Кристиан Полузащитник
- 9 Белотти Андреа Нападающий
- Главный тренер: Маццарри Вальтер
Ювентус 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 26 Лихтштайнер Штефан Защитник
- 4 Бенатиа Мехди Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 12 Алекс Сандро Защитник
- 6 Хедира Сами Полузащитник
- 5 Пьянич Миралем Полузащитник
- 8 Маркизио Клаудио Полузащитник
- 33 Бернардески Федерико Нападающий
- 9 Игуаин Гонсало Нападающий
- 17 Манджукич Марио Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Матуиди Блез Травмирован
- Хёведес Бенедикт Травмирован
- Куадрадо Хуан Травмирован
Предыдущие игры
Торино (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Сассуоло 1:1 Торино СA
- 06.01.2018 Торино 3:0 Болонья СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 СПАЛ 2013 2:2 Торино СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 11.12.2017 Лацио 1:3 Торино СA
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 19.11.2017 Торино 1:1 Кьево СA
- 09.11.2017 Торино 3:0 Кьери ТМК
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
- 25.10.2017 Фиорентина 3:0 Торино СA
- 22.10.2017 Торино 0:1 Рома СA
Ювентус (последние 20 матчей: +15 =4 -1)
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 31.10.2017 Спортинг Л 1:1 Ювентус ЛЧ
Последние игры между собой
Торино: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 13
Ювентус: победы: 13, ничьи: 2, поражения: 1
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино Кубок Италии
- 23.09.2017 Ювентус 4:0 Торино Серия A
- 06.05.2017 Ювентус 1:1 Торино Серия A
- 11.12.2016 Торино 1:3 Ювентус Серия A
- 20.03.2016 Торино 1:4 Ювентус Серия A
- 16.12.2015 Ювентус 4:0 Торино Кубок Италии
- 31.10.2015 Ювентус 2:1 Торино Серия A
- 26.04.2015 Торино 2:1 Ювентус Серия A
- 30.11.2014 Ювентус 2:1 Торино Серия A
- 23.02.2014 Ювентус 1:0 Торино Серия A
- 29.09.2013 Торино 0:1 Ювентус Серия A
- 28.04.2013 Торино 0:2 Ювентус Серия A
- 01.12.2012 Ювентус 3:0 Торино Серия A
- 07.03.2009 Торино 0:1 Ювентус Серия A
- 25.10.2008 Ювентус 1:0 Торино Серия A
- 26.02.2008 Ювентус 0:0 Торино Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|54 - 15
|63
|2.
|Ювентус
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|61 - 15
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|13
|9
|2
|40 - 19
|48
|4.
|Рома
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|47
|5.
|Лацио
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|59 - 33
|46
|6.
|Сампдория
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|44 - 32
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 30
|38
|8.
|Аталанта
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|36 - 28
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|12
|4
|35 - 29
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|36 - 34
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 31
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|29 - 37
|27
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|19 - 25
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|22 - 34
|25
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 41
|23
|16.
|Кьево
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 41
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|19 - 41
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|23 - 46
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|22 - 48
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|24
|2
|1
|21
|15 - 56
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Торино - ЮвентусДо начала игры осталось 1 день 17 часов 40 минут, которая состоится 18.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Торино - Ювентус
Торино
4.2% (4)
Ничья:
9.5% (9)
Ювентус
86.3% (82)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Ювентус:
41.1% (39)
0:2 Ювентус:
18.9% (18)
0:1 Ювентус:
16.8% (16)
1:1 Ничья:
8.4% (8)
1:3 Ювентус:
4.2% (4)
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