Стадион: Ренато Далл'Ара
1:0
12' ГолПоли Андреа
29' Желтая карточкаПелузо Федерико
37' Желтая карточкаДе Майо Себастьян
1:1
38' ГолБабакар Хоума
60' Желтая карточкаГольданига Эдоардо
86' Вторая желтая карточкаГольданига Эдоардо
2:1
88' ГолПульгар Эрик
90' Желтая карточкаРагуза Антонио
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Маццители Лука нанес удар, но промахнулся очень сильно.
95'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
95'
95'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Пьерини Николас
94'
Как он промахнулся? Рагуза Антонио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Почти гол! Рагуза Антонио пробил головой по воротам, но Миранте Антонио спас!
94'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный кросс...
93'
Судья сигнализирует, что Рагуза Антонио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
93'
Рагуза Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
92'
Дестро Маттиа наказан за толчок Пелузо Федерико
92'
Маццители Лука пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
89'
88'
Г О О О О Л Пульгар Эрик закручивает штрафной в сетку! Великолепно
86'
УДАЛЕНИЕ! Гольданига Эдоардо за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
86'
Безумный фол. Гольданига Эдоардо грубо играет против соперника. Пострадал Крейчи Ладислав
86'
Бабакар Хоума получил травму и заменен. Рагуза Антонио выходит на поле.
85'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Де Майо Себастьян пострадал.
84'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
83'
Торосидис Василис получил травму и заменен. Хеландер Филип выходит на поле.
83'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Торосидис Василис получил травму и медбригада забирает его с поля.
82'
Торосидис Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Торосидис Василис пострадал.
82'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
79'
ШАНС! Политано Маттео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
79'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
78'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
78'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
76'
Крафт Эмиль из команды Болонья играет слишком грубо. Пелузо Федерико оказался на газоне.
76'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Поли Андреа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
75'
Маццители Лука наказан за толчок Крафт Эмиль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
73'
Маццители Лука из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
72'
Маццители Лука пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
71'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
70'
70'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
69'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
68'
67'
66'
66'
Авенатти Фелипе из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Консильи Андреа пострадал.
65'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
65'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
63'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
62'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
61'
Дестро Маттиа мяч отрикошетил от ворот
61'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает отличный кросс...
60'
Гольданига Эдоардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
60'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
60'
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
58'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Авенатти Фелипе
58'
58'
Шанс! Миссироли Симоне из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
58'
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крафт Эмиль из команды Болонья.
58'
Политано Маттео мяч отрикошетил от ворот
57'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный кросс...
57'
56'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Плохо сыграл Де Майо Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
56'
Дестро Маттиа из команды Болонья играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
55'
Судья сигнализирует, что Пелузо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
55'
54'
Тактическая замена. Фалетти Сезар уходит с поля и его заменяет Авенатти Фелипе
54'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный кросс...
53'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фалетти Сезар
53'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Торосидис Василис пострадал.
52'
51'
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
50'
50'
Политано Маттео мяч отрикошетил от ворот
50'
После удара через себя Дестро Маттиа, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
49'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
49'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
49'
49'
Торосидис Василис из команды Болонья делает пас партнеру.
48'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
47'
Де Майо Себастьян из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
47'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Фалетти Сезар оказался на газоне.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
46'
Политано Маттео наказан за толчок Крафт Эмиль
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Миранте Антонио не дал случится голу! Дункан Альфред должен был забивать, но Миранте Антонио сделал отличный сейв
44'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный кросс...
43'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
42'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Матч остановлен
38'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бабакар Хоума из команды Сассуоло, забив в пустые ворота!
38'
Плохо сыграл Крафт Эмиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
37'
Судья подбегает и показывает Де Майо Себастьян из команды Болонья отложенную желтую карточку за фол.
37'
37'
37'
Де Майо Себастьян из команды Болонья вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
36'
36'
Торосидис Василис не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Консильи Андреа из команды Сассуоло сделал отличный сейв!
35'
Джемаили Блерим нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
35'
34'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фалетти Сезар
33'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
33'
Де Майо Себастьян из команды Болонья играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
31'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Плохо сыграл Ачерби Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
30'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
30'
29'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Судья свистит. Пелузо Федерико атаковал сзади соперника. Это Ди Франческо Федерико заработал своей команде штрафной
28'
Бабакар Хоума пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио ловит мяч
28'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
28'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
27'
27'
27'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
27'
26'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
26'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Торосидис Василис из команды Болонья.
25'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
24'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
23'
23'
23'
23'
21'
21'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
21'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Миранте Антонио из команды Болонья сделал отличный сейв!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Политано Маттео имел все шансы забить, но Миранте Антонио сделал отличный сейв!
20'
ШАНС! Политано Маттео вышел один-на-один с голкипером...
20'
Берарди Доменико разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
19'
19'
19'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
18'
18'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
18'
18'
Дестро Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
17'
Торосидис Василис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
17'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
17'
16'
Дестро Маттиа из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
16'
16'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
15'
15'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
15'
Судья сигнализирует, что Дестро Маттиа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
14'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
14'
14'
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Матч остановлен
12'
Г О О О О Л - Поли Андреа забивает!
12'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
12'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
Лирола Поль наказан за толчок Фалетти Сезар
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
9'
9'
9'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
8'
8'
8'
Торосидис Василис из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
7'
Консильи Андреа не дал случится голу! Дестро Маттиа должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
6'
Отличные скиллы показывает Дестро Маттиа, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
4'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
4'
4'
Торосидис Василис из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
3'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
3'
3'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
3'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
2'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
1'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Консильи Андреа пострадал.
1'
Поли Андреа из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Сассуоло
Болонья
62.8% (221)
Ничья:
21.3% (75)
Сассуоло
15.9% (56)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Болонья:
26.1% (92)
2:1 Болонья:
16.2% (57)
1:1 Ничья:
15.1% (53)
2:0 Болонья:
11.9% (42)
0:2 Сассуоло:
6% (21)
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