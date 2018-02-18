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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Болонья
2:1
Конец матча
Сассуоло
0'
1:0
12' Гол
Поли Андреа
29' Желтая карточка
Пелузо Федерико
37' Желтая карточка
Де Майо Себастьян
1:1
38' Гол
Бабакар Хоума
60' Желтая карточка
Гольданига Эдоардо
86' Вторая желтая карточка
Гольданига Эдоардо
2:1
88' Гол
Пульгар Эрик
90' Желтая карточка
Рагуза Антонио
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
95'
Маццители Лука нанес удар, но промахнулся очень сильно.
95'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
95'
Удар от ворот произведет Болонья
95'
Тактическая замена. Миссироли Симоне уходит с поля и его заменяет Пьерини Николас

94'
Как он промахнулся? Рагуза Антонио имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
94'
Почти гол! Рагуза Антонио пробил головой по воротам, но Миранте Антонио спас!
94'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный кросс...
Фол, нарушение
93'
Судья сигнализирует, что Рагуза Антонио из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
Желтая карточка
93'
Рагуза Антонио получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
92'
Дестро Маттиа наказан за толчок Пелузо Федерико
92'
Маццители Лука пробил головой, вратарь справился с ударом.
91'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
91'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
90'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
Описание гола
88'
Г О О О О Л Пульгар Эрик закручивает штрафной в сетку! Великолепно
86'
УДАЛЕНИЕ! Гольданига Эдоардо за грубый фол получил вторую жёлтую метку, превратившуюся в красную.
Фол, нарушение
86'
Безумный фол. Гольданига Эдоардо грубо играет против соперника. Пострадал Крейчи Ладислав
86'
Бабакар Хоума получил травму и заменен. Рагуза Антонио выходит на поле.
Фол, нарушение
85'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Де Майо Себастьян пострадал.
84'
Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Пульгар Эрик из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
83'
Торосидис Василис получил травму и заменен. Хеландер Филип выходит на поле.
Фол, нарушение
83'
Судья сигнализирует, что Крафт Эмиль из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Миссироли Симоне
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Ох, нехорошо это выглядит. Торосидис Василис получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
82'
Торосидис Василис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
82'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Торосидис Василис пострадал.
Угловой
82'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
79'
Удар от ворот произведет Болонья
79'
ШАНС! Политано Маттео нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
79'
Отличные скиллы показывает Политано Маттео, обводя своих соперников
79'
Политано Маттео из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
78'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Офсайд
78'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло в офсайде
Фол, нарушение
76'
Крафт Эмиль из команды Болонья играет слишком грубо. Пелузо Федерико оказался на газоне.
76'
Поли Андреа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Поли Андреа из команды Болонья идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
75'
Маццители Лука наказан за толчок Крафт Эмиль
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
73'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
73'
Маццители Лука из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Поли Андреа пострадал.
72'
Маццители Лука пробил головой, вратарь справился с ударом.
72'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
71'
Игрок из команды Сассуоло делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
71'
Тактическая замена. Джемаили Блерим уходит с поля и его заменяет Крейчи Ладислав
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Тактическая замена. Дункан Альфред уходит с поля и его заменяет Маццители Лука
70'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Политано Маттео нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
70'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
69'
Гонсалес Джанкарло предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
69'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
69'
Берарди Доменико нанес удар, но тот был заблокирован.
69'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
68'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
68'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Удар от ворот произведет Болонья
Фол, нарушение
66'
Авенатти Фелипе из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Консильи Андреа пострадал.
Угловой
65'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
65'
Дестро Маттиа из команды Болонья делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
65'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Пульгар Эрик из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
62'
Дункан Альфред выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
62'
Джемаили Блерим из команды Болонья подал угловой слева.
61'
Дестро Маттиа мяч отрикошетил от ворот
61'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает отличный кросс...
Желтая карточка
60'
Гольданига Эдоардо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Гольданига Эдоардо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
60'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
58'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Авенатти Фелипе
58'
Удар от ворот произведет Болонья
58'
Шанс! Миссироли Симоне из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
58'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
58'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Крафт Эмиль из команды Болонья.
58'
Политано Маттео мяч отрикошетил от ворот
57'
Лирола Поль из команды Сассуоло делает отличный кросс...
57'
Удар от ворот произведет Болонья
56'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Плохо сыграл Де Майо Себастьян - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
56'
Дестро Маттиа из команды Болонья играет слишком грубо. Гольданига Эдоардо оказался на газоне.
55'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Пелузо Федерико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Ди Франческо Федерико
55'
Удар от ворот произведет Болонья
54'
Тактическая замена. Фалетти Сезар уходит с поля и его заменяет Авенатти Фелипе
54'
ШАНС! Бабакар Хоума нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
54'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный кросс...
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фалетти Сезар
Фол, нарушение
53'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло опасно и грубо сыграл. Торосидис Василис пострадал.
Угловой
52'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
51'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
50'
Политано Маттео мяч отрикошетил от ворот
50'
После удара через себя Дестро Маттиа, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
49'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
49'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
49'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
49'
Удар от ворот произведет Сассуоло
49'
Торосидис Василис из команды Болонья делает пас партнеру.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Джемаили Блерим
47'
Де Майо Себастьян из команды Болонья хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
47'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
47'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло играет слишком грубо. Фалетти Сезар оказался на газоне.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
Фол, нарушение
46'
Политано Маттео наказан за толчок Крафт Эмиль
46'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
45'
Миранте Антонио не дал случится голу! Дункан Альфред должен был забивать, но Миранте Антонио сделал отличный сейв
44'
Берарди Доменико из команды Сассуоло делает отличный кросс...
43'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Дункан Альфред из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Поли Андреа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
39'
Матч остановлен
Описание гола
38'
ГОЛ! Легко закончил атаку Бабакар Хоума из команды Сассуоло, забив в пустые ворота!
38'
Плохо сыграл Крафт Эмиль - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Угловой
38'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
Желтая карточка
37'
Судья подбегает и показывает Де Майо Себастьян из команды Болонья отложенную желтую карточку за фол.
37'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Де Майо Себастьян из команды Болонья вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Берарди Доменико не пострадал и надо продолжать игру!
36'
Удар от ворот произведет Сассуоло
36'
Торосидис Василис не смог попасть в створ ударом издали
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
35'
Консильи Андреа из команды Сассуоло сделал отличный сейв!
35'
Джемаили Блерим нанес удар, мяч был парирован, но Консильи Андреа не удержал его в руках.
35'
Поли Андреа из команды Болонья делает пас партнеру.
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Лирола Поль из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Фалетти Сезар
33'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
33'
Де Майо Себастьян из команды Болонья играет слишком грубо. Берарди Доменико оказался на газоне.
Офсайд
32'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
31'
Лирола Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Плохо сыграл Ачерби Франческо - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
31'
Поли Андреа из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Офсайд
30'
Дестро Маттиа из команды Болонья в офсайде
30'
Удар от ворот произведет Сассуоло
Желтая карточка
29'
Пелузо Федерико сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Судья свистит. Пелузо Федерико атаковал сзади соперника. Это Ди Франческо Федерико заработал своей команде штрафной
28'
Бабакар Хоума пробует нанести удар издали, но Миранте Антонио ловит мяч
28'
Ачерби Франческо из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
28'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает пас партнеру.
28'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
27'
Удар от ворот произведет Сассуоло
27'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
27'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Крафт Эмиль из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
26'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Крафт Эмиль из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
25'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
25'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Торосидис Василис из команды Болонья.
25'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
25'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло делает пас партнеру.
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Ачерби Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Дестро Маттиа
23'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
23'
Гонсалес Джанкарло выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
21'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
21'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
21'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
21'
Миранте Антонио из команды Болонья сделал отличный сейв!
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
20'
Политано Маттео имел все шансы забить, но Миранте Антонио сделал отличный сейв!
20'
ШАНС! Политано Маттео вышел один-на-один с голкипером...
20'
Берарди Доменико разрезает оборону соперника отличным пасом
20'
Берарди Доменико из команды Сассуоло идет с мячом вперед на обострение...
19'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Крафт Эмиль из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
19'
Игроки ФК "Болонья" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
18'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
18'
Удар от ворот произведет Болонья
18'
Шанс! Бабакар Хоума из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
Угловой
18'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
18'
Дестро Маттиа предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
18'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой справа.
17'
Торосидис Василис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
17'
Лирола Поль из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
17'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
17'
Игрок клуба "Сассуоло" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Дестро Маттиа из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Ачерби Франческо пострадал.
16'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
15'
Удар от ворот произведет Болонья
15'
Маньянелли Франческо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Фол, нарушение
15'
Судья сигнализирует, что Дестро Маттиа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
14'
Джемаили Блерим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Миссироли Симоне из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
14'
Де Майо Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
13'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Матч остановлен
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Поли Андреа забивает!
12'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает пас партнеру.
12'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Фол, нарушение
11'
Лирола Поль наказан за толчок Фалетти Сезар
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
Фол, нарушение
10'
Судья сигнализирует, что Джемаили Блерим из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Маньянелли Франческо
9'
Удар от ворот произведет Болонья
9'
Миранте Антонио взял и забрал мяч на выходе
9'
Пелузо Федерико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
8'
Игрок клуба "Болонья" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Торосидис Василис из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
7'
Консильи Андреа не дал случится голу! Дестро Маттиа должен был забивать, но Консильи Андреа сделал отличный сейв
6'
Отличные скиллы показывает Дестро Маттиа, обводя своих соперников
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
4'
Судья сигнализирует, что Поли Андреа из команды Болонья поставил подножку. Пострадал Политано Маттео
4'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Торосидис Василис из команды Болонья отправил кросс в штрафную...
Офсайд
3'
Берарди Доменико из команды Сассуоло в офсайде
3'
Удар от ворот произведет Сассуоло
3'
Ди Франческо Федерико не смог попасть в створ ударом издали
3'
Джемаили Блерим из команды Болонья делает пас партнеру.
2'
Поли Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Дункан Альфред из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
1'
Ди Франческо Федерико из команды Болонья опасно и грубо сыграл. Консильи Андреа пострадал.
1'
Поли Андреа из команды Болонья сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Болонья". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renato Dell'Ara. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Болонья 2:1 Сассуоло
Болонья
62.8% (221)
Ничья:
21.3% (75)
Сассуоло
15.9% (56)

Вы не участвовали в прогнозе

Болонья:
26.1% (92)
Болонья:
16.2% (57)
Ничья:
15.1% (53)
Болонья:
11.9% (42)
Сассуоло:
6% (21)
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