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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Беневенто
3:2
Конец матча
Кротоне
0'
0:1
11' Гол
Крочата Джованни
25' Желтая карточка
Кода Массимо
32' Желтая карточка
Летиция Гаэтано
1:1
37' Гол
Раньери Сандро
58' Желтая карточка
Бриньола Энрико
2:1
65' Гол
Виола Николас
66' Желтая карточка
Будимир Анте
67' Желтая карточка
Джуричич Филип
2:2
73' Гол
Бенали Ахмед
75' Желтая карточка
Бенали Ахмед
80' Желтая карточка
Раньери Сандро
3:2
89' Гол
Диабате Шейк
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
Удар от ворот произведет Беневенто
94'
Будимир Анте из команды Кротоне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
94'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
94'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
93'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Джимсити Берат сделал результативную передачу.
Описание гола
89'
Г О О О О Л - Диабате Шейк изменил счет на табло!
89'
Джимсити Берат из команды Беневенто делает передачу одноклубнику.
89'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает пас партнеру.
89'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
89'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
88'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
88'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Кода Массимо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
87'
Будимир Анте пробил головой, вратарь справился с ударом.
Угловой
87'
Налини Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
87'
Тротта Марселло мяч отрикошетил от ворот
87'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Удар от ворот произведет Кротоне
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
Удар от ворот произведет Беневенто
84'
Налини Андреа не смог попасть в створ ударом издали
84'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
Удар от ворот произведет Беневенто
84'
Бенали Ахмед из команды Кротоне сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
83'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
83'
Плохо сыграл Капуано Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Диабате Шейк из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
83'
Удар от ворот произведет Беневенто
82'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тротта Марселло нанес удар в каркас ворот!
81'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Желтая карточка
80'
Раньери Сандро получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
80'
Судья сигнализирует, что Раньери Сандро из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
80'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Шанс! Чеккерини Федерико из команды Кротоне пробил головой, но мимо
Угловой
79'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Диабате Шейк
77'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Виола Николас пробил со штрафного прямо в стенку
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Желтая карточка
75'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
75'
Судья свистит. Бенали Ахмед атаковал сзади соперника. Это Бриньола Энрико заработал своей команде штрафной
74'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
Фараони Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бенали Ахмед из клуба "Кротоне" отправил мяч головой в ворота.
72'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Удар от ворот произведет Кротоне
71'
Шанс! Тошка Алин из команды Беневенто пробил головой, но мимо
Угловой
71'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
70'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Желтая карточка
67'
Джуричич Филип получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
67'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
Желтая карточка
66'
Судья подбегает и показывает Будимир Анте из команды Кротоне отложенную желтую карточку за фол.
65'
Джуричич Филип сделал результативную передачу.
Описание гола
65'
ГОЛ! - Виола Николас из команды Беневенто наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
Фол, нарушение
64'
Бенали Ахмед наказан за толчок Санья Бакари
64'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Будимир Анте из команды Кротоне подал угловой справа.
64'
Раньери Сандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
59'
Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
59'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
58'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
58'
Бриньола Энрико из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Налини Андреа пострадал.
Фол, нарушение
58'
Судья свистит. Кода Массимо атаковал сзади соперника. Это Мандрагора Роландо заработал своей команде штрафной
57'
Тактическая замена. Айети Арлинд уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
57'
Удар от ворот произведет Беневенто
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Риччи Федерико из команды Кротоне наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Виола Николас наказан за толчок Бенали Ахмед
55'
Налини Андреа не смог попасть в створ ударом издали
55'
Фараони Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Бенали Ахмед из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
54'
Судья сигнализирует, что Риччи Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Виола Николас
52'
Удар от ворот произведет Кротоне
52'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Париджини Витторио нанес удар в каркас ворот!
52'
Кода Массимо из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
51'
Париджини Витторио из команды Беневенто в офсайде
50'
Тактическая замена. Крочата Джованни уходит с поля и его заменяет Будимир Анте
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
49'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
49'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мартелла Бруно из команды Кротоне.
49'
Мартелла Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Венути Лоренцо из команды Беневенто сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Венути Лоренцо из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
48'
Бенали Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Виола Николас из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Мартелла Бруно
47'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
46'
Тактическая замена. Летиция Гаэтано уходит с поля и его заменяет Санья Бакари
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
45'
Судья сигнализирует, что Виола Николас из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Капуано Марко
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
Удар от ворот произведет Беневенто
45'
Как он промахнулся? Чеккерини Федерико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Виола Николас из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Бенали Ахмед
43'
Удар от ворот произведет Кротоне
43'
Виола Николас из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Удар от ворот произведет Кротоне
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
39'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
37'
Виола Николас сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Раньери Сандро из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
37'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
37'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
Фол, нарушение
35'
Судья сигнализирует, что Бенали Ахмед из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Виола Николас
34'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
33'
Крочата Джованни из команды Кротоне подал угловой слева.
33'
Джимсити Берат выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Крочата Джованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
32'
Летиция Гаэтано получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
32'
Безумный фол. Летиция Гаэтано грубо играет против соперника. Пострадал Риччи Федерико
32'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Удар от ворот произведет Беневенто
31'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
30'
Мандрагора Роландо наказан за толчок Виола Николас
30'
Удар от ворот произведет Кротоне
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Кода Массимо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
29'
Судья сигнализирует, что Чеккерини Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
26'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
26'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Кода Массимо атаковал сзади соперника. Это Чеккерини Федерико заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
Фол, нарушение
24'
Риччи Федерико наказан за толчок Летиция Гаэтано
23'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
23'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
22'
Бриньола Энрико из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Виола Николас нанес удар издали, а Кордац Алекс отбил его обратно в игру!
Офсайд
18'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
Угловой
17'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
17'
Раньери Сандро мяч отрикошетил от ворот
16'
Хорошую попытку сделал Париджини Витторио. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
После дальнего удара, который нанес Париджини Витторио мяч отбит вратарем
15'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
Фол, нарушение
15'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
14'
Париджини Витторио из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
Игроки ФК "Беневенто" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
13'
Удар от ворот произведет Кротоне
12'
Кода Массимо из команды Беневенто не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Париджини Витторио из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
11'
Налини Андреа сделал результативную передачу.
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Крочата Джованни из команды Кротоне забил гол! Легко это для такого игрока, как Крочата Джованни
11'
Бенали Ахмед из команды Кротоне забрасывает мяч в штрафную.
11'
Налини Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
11'
Тошка Алин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Удар от ворот произведет Кротоне
10'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
Удар от ворот произведет Кротоне
8'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Виола Николас из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
7'
Кода Массимо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
7'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто забрасывает мяч в штрафную.
6'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
6'
Чеккерини Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
После дальнего удара, который нанес Раньери Сандро мяч отбит вратарем
3'
Игрок клуба "Беневенто" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Удар от ворот произведет Кротоне
3'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Кода Массимо нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
Угловой
2'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой слева.
2'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 3:2 Кротоне
Беневенто
39.6% (139)
Ничья:
32.5% (114)
Кротоне
27.9% (98)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
24.2% (85)
Беневенто:
17.1% (60)
Кротоне:
12.8% (45)
Беневенто:
10% (35)
Кротоне:
8.3% (29)
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