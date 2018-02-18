Стадион: Чиро Вигорито
0:1
11' ГолКрочата Джованни
25' Желтая карточкаКода Массимо
32' Желтая карточкаЛетиция Гаэтано
1:1
37' ГолРаньери Сандро
58' Желтая карточкаБриньола Энрико
2:1
65' ГолВиола Николас
66' Желтая карточкаБудимир Анте
67' Желтая карточкаДжуричич Филип
2:2
73' ГолБенали Ахмед
75' Желтая карточкаБенали Ахмед
80' Желтая карточкаРаньери Сандро
3:2
89' ГолДиабате Шейк
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
94'
94'
Будимир Анте из команды Кротоне наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
94'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
94'
93'
93'
93'
93'
Налини Андреа из команды Кротоне делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
93'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
93'
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Мартелла Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
89'
Джимсити Берат сделал результативную передачу.
89'
Г О О О О Л - Диабате Шейк изменил счет на табло!
89'
Джимсити Берат из команды Беневенто делает передачу одноклубнику.
89'
Йемелло Пьетро из команды Беневенто делает пас партнеру.
89'
89'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
88'
88'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Кода Массимо из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
87'
Будимир Анте пробил головой, вратарь справился с ударом.
87'
Налини Андреа из команды Кротоне подал угловой справа.
87'
Тротта Марселло мяч отрикошетил от ворот
87'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
84'
84'
Налини Андреа не смог попасть в створ ударом издали
84'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
84'
Бенали Ахмед из команды Кротоне сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
83'
83'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
83'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
83'
Плохо сыграл Капуано Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
83'
Диабате Шейк из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
83'
82'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Тротта Марселло нанес удар в каркас ворот!
81'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
81'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Раньери Сандро получил желтую карточку от судьи
80'
Судья сигнализирует, что Раньери Сандро из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Мандрагора Роландо
80'
80'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
79'
Шанс! Чеккерини Федерико из команды Кротоне пробил головой, но мимо
79'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой слева.
77'
Тактическая замена. Джуричич Филип уходит с поля и его заменяет Диабате Шейк
77'
76'
Виола Николас пробил со штрафного прямо в стенку
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
75'
Бенали Ахмед получил желтую карточку от судьи
75'
Судья свистит. Бенали Ахмед атаковал сзади соперника. Это Бриньола Энрико заработал своей команде штрафной
74'
73'
Фараони Марко сделал результативную передачу.
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Бенали Ахмед из клуба "Кротоне" отправил мяч головой в ворота.
72'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
71'
Шанс! Тошка Алин из команды Беневенто пробил головой, но мимо
71'
70'
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
69'
Файер бросили на поле, арбитру пришлось остановить игру.
68'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
68'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
67'
Джуричич Филип получил желтую карточку от судьи
67'
Судья сигнализирует, что Джуричич Филип из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
66'
Судья подбегает и показывает Будимир Анте из команды Кротоне отложенную желтую карточку за фол.
65'
Джуричич Филип сделал результативную передачу.
65'
ГОЛ! - Виола Николас из команды Беневенто наносит удар и мяч, отрикошетив, проходит мимо вратаря.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
64'
Тактическая замена. Париджини Витторио уходит с поля и его заменяет Йемелло Пьетро
64'
Бенали Ахмед наказан за толчок Санья Бакари
64'
64'
Будимир Анте из команды Кротоне подал угловой справа.
64'
Раньери Сандро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
61'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
59'
Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Раньери Сандро
59'
59'
58'
Бриньола Энрико получил желтую карточку от судьи
58'
Бриньола Энрико из команды Беневенто опасно и грубо сыграл. Налини Андреа пострадал.
58'
Судья свистит. Кода Массимо атаковал сзади соперника. Это Мандрагора Роландо заработал своей команде штрафной
57'
Тактическая замена. Айети Арлинд уходит с поля и его заменяет Барберис Андреа
57'
57'
О, нет. Из многообещающей позиции Риччи Федерико из команды Кротоне наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
57'
56'
56'
56'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Виола Николас наказан за толчок Бенали Ахмед
55'
Налини Андреа не смог попасть в створ ударом издали
55'
Фараони Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
55'
55'
Бенали Ахмед из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
54'
Судья сигнализирует, что Риччи Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Виола Николас
52'
52'
ШТАНГА! Так было близко к голу - Париджини Витторио нанес удар в каркас ворот!
52'
Кода Массимо из команды Беневенто сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
51'
Париджини Витторио из команды Беневенто в офсайде
50'
Тактическая замена. Крочата Джованни уходит с поля и его заменяет Будимир Анте
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Виола Николас из команды Беневенто подал угловой справа.
49'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Мартелла Бруно из команды Кротоне.
49'
Мартелла Бруно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Венути Лоренцо из команды Беневенто сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
49'
Венути Лоренцо из команды Беневенто идет с мячом вперед на обострение...
48'
Бенали Ахмед не смог попасть в створ ударом издали
47'
Судья сигнализирует, что Виола Николас из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Мартелла Бруно
47'
47'
46'
Тактическая замена. Летиция Гаэтано уходит с поля и его заменяет Санья Бакари
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Судья сигнализирует, что Виола Николас из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Капуано Марко
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
45'
Как он промахнулся? Чеккерини Федерико имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
45'
Риччи Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья сигнализирует, что Виола Николас из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Бенали Ахмед
43'
43'
Виола Николас из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
43'
41'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
40'
39'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
37'
Виола Николас сделал результативную передачу.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Раньери Сандро из клуба "Беневенто" отправил мяч головой в ворота.
37'
37'
Париджини Витторио из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Бриньола Энрико нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
35'
Судья сигнализирует, что Бенали Ахмед из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Виола Николас
34'
33'
33'
Крочата Джованни из команды Кротоне подал угловой слева.
33'
33'
Крочата Джованни навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
32'
Летиция Гаэтано получил желтую карточку от судьи
32'
Безумный фол. Летиция Гаэтано грубо играет против соперника. Пострадал Риччи Федерико
32'
31'
31'
31'
30'
Мандрагора Роландо наказан за толчок Виола Николас
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 67% времени, а гости – 33%.
29'
Кода Массимо решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
29'
Судья сигнализирует, что Чеккерини Федерико из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Джуричич Филип
26'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
26'
Фараони Марко навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
25'
Судья свистит. Кода Массимо атаковал сзади соперника. Это Чеккерини Федерико заработал своей команде штрафной
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
24'
Риччи Федерико наказан за толчок Летиция Гаэтано
23'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
23'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
22'
21'
Виола Николас нанес удар издали, а Кордац Алекс отбил его обратно в игру!
18'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
17'
17'
Раньери Сандро мяч отрикошетил от ворот
16'
Хорошую попытку сделал Париджини Витторио. Удар в створ, но вратарь начеку
16'
После дальнего удара, который нанес Париджини Витторио мяч отбит вратарем
15'
Фараони Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Виола Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
15'
Налини Андреа из команды Кротоне в офсайде
14'
Париджини Витторио из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
13'
13'
12'
Кода Массимо из команды Беневенто не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
12'
Париджини Витторио из команды Беневенто отправил кросс в штрафную...
11'
Налини Андреа сделал результативную передачу.
11'
Г О О О О Л - Крочата Джованни из команды Кротоне забил гол! Легко это для такого игрока, как Крочата Джованни
11'
Бенали Ахмед из команды Кротоне забрасывает мяч в штрафную.
11'
Налини Андреа из команды Кротоне делает пас партнеру.
11'
11'
11'
10'
10'
Джуричич Филип из команды Беневенто делает неудачный навес.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 68% времени, а гости – 32%.
9'
8'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Кода Массимо мощно бил по воротам, вратарю пришлось потрудиться, чтобы справиться с этим ударом.
7'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто забрасывает мяч в штрафную.
6'
Пуджиони Кристиан взял и забрал мяч на выходе
6'
Чеккерини Федерико навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
6'
Судья сигнализирует, что Париджини Витторио из команды Беневенто поставил подножку. Пострадал Чеккерини Федерико
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
5'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает неудачный навес.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
4'
После дальнего удара, который нанес Раньери Сандро мяч отбит вратарем
3'
3'
3'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
2'
Кода Массимо нанес удар с лета, но мяч вынесли с линии ворот!
2'
2'
Летиция Гаэтано из команды Беневенто делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кротоне". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ciro Vigorito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Беневенто 3:2 Кротоне
Беневенто
39.6% (139)
Ничья:
32.5% (114)
Кротоне
27.9% (98)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
24.2% (85)
1:0 Беневенто:
17.1% (60)
0:1 Кротоне:
12.8% (45)
2:1 Беневенто:
10% (35)
1:2 Кротоне:
8.3% (29)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация