Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Луиджи Феррарис
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Состав команд
30
Ригони
Лука
19
Пандев
Горан
20
Валеро
Борха
17
Карамо
Янн
23
Эдер
Мартинс
Дженоа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Перин Маттиа Вратарь
- 14 Бираски Давиде Защитник
- 2 Сполли Николас Защитник
- 87 Жуканович Эрвин Защитник
- 20 Рози Алеандро Полузащитник
- 30 Ригони Лука Полузащитник
- 8 Бертолаччи Андреа Полузащитник
- 88 Хильемарк Оскар Полузащитник
- 93 Лашальт Диего Полузащитник
- 19 Пандев Горан Нападающий
- 10 Лападула Джанлука Нападающий
- Главный тренер: Баллардини Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Иццо Армандо Травмирован
- Росси Джузеппе Травмирован
- Велозу Мигель Травмирован
- Адель Таарабт Травмирован
Интер Милан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ханданович Самир Вратарь
- 33 Д'Амброзио Данило Защитник
- 37 Шкриньяр Милан Защитник
- 13 Раноккия Андреа Защитник
- 7 Канселу Жоау Защитник
- 11 Вечино Матиас Полузащитник
- 20 Валеро Борха Полузащитник
- 8 Рафинья Алькантара Полузащитник
- 77 Брозович Марсело Полузащитник
- 17 Карамо Янн Полузащитник
- 23 Эдер Мартинс Нападающий
- Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Перишич Иван Травмирован
- Миранда Жоао Травмирован
- Икарди Мауро Травмирован
Предыдущие игры
Дженоа (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 11.02.2018 Кьево 0:1 Дженоа СA
- 05.02.2018 Лацио 1:2 Дженоа СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Дженоа 1:0 Сассуоло СA
- 30.12.2017 Торино 0:0 Дженоа СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Фиорентина 0:0 Дженоа СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 04.12.2017 Верона 0:1 Дженоа СA
- 30.11.2017 Дженоа 1:0 Кротоне КИ
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 19.11.2017 Кротоне 0:1 Дженоа СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 СПАЛ 2013 1:0 Дженоа СA
- 25.10.2017 Дженоа 2:3 Наполи СA
- 22.10.2017 Милан 0:0 Дженоа СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
- 07.10.2017 Дженоа 2:0 Сьон ТМК
Интер Милан (последние 20 матчей: +9 =8 -3)
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
Последние игры между собой
Дженоа: победы: 4, ничьи: 3, поражения: 13
Интер Милан: победы: 13, ничьи: 3, поражения: 4
- 24.09.2017 Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 07.05.2017 Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A
- 11.12.2016 Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A
- 20.04.2016 Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A
- 05.12.2015 Интер Милан 1:0 Дженоа Серия A
- 23.05.2015 Дженоа 3:2 Интер Милан Серия A
- 11.01.2015 Интер Милан 3:1 Дженоа Серия A
- 19.01.2014 Дженоа 1:0 Интер Милан Серия A
- 25.08.2013 Интер Милан 2:0 Дженоа Серия A
- 12.05.2013 Дженоа 0:0 Интер Милан Серия A
- 22.12.2012 Интер Милан 1:1 Дженоа Серия A
- 01.04.2012 Интер Милан 5:4 Дженоа Серия A
- 20.01.2012 Интер Милан 2:1 Дженоа Кубок Италии
- 13.12.2011 Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
- 06.03.2011 Интер Милан 5:2 Дженоа Серия A
- 12.01.2011 Интер Милан 3:2 Дженоа Кубок Италии
- 29.10.2010 Дженоа 0:1 Интер Милан Серия A
- 07.03.2010 Интер Милан 0:0 Дженоа Серия A
- 17.10.2009 Дженоа 0:5 Интер Милан Серия A
- 07.03.2009 Дженоа 0:2 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|54 - 15
|63
|2.
|Ювентус
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|61 - 15
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|13
|9
|2
|40 - 19
|48
|4.
|Рома
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|47
|5.
|Лацио
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|59 - 33
|46
|6.
|Сампдория
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|44 - 32
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 30
|38
|8.
|Аталанта
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|36 - 28
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|12
|4
|35 - 29
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|36 - 34
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 31
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|29 - 37
|27
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|19 - 25
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|22 - 34
|25
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 41
|23
|16.
|Кьево
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 41
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|19 - 41
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|23 - 46
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|22 - 48
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|24
|2
|1
|21
|15 - 56
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер МиланДо начала игры осталось 1 день 1 час 55 минут, которая состоится 17.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Дженоа
3.1% (3)
Ничья:
17.5% (17)
Интер Милан
79.4% (77)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Интер Милан:
41.2% (40)
0:1 Интер Милан:
22.7% (22)
1:1 Ничья:
15.5% (15)
0:2 Интер Милан:
10.3% (10)
1:0 Дженоа:
2.1% (2)
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