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Текстовая онлайн трансляция матча Дженоа - Интер Милан

До начала игры осталось 1 день 1 час 55 минут, которая состоится 17.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Дженоа - Интер Милан
Дженоа
3.1% (3)
Ничья:
17.5% (17)
Интер Милан
79.4% (77)

Вы не участвовали в прогнозе

Интер Милан:
41.2% (40)
Интер Милан:
22.7% (22)
Ничья:
15.5% (15)
Интер Милан:
10.3% (10)
Дженоа:
2.1% (2)
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