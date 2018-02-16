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Милан
 
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Сампдория
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория

До начала игры осталось 2 дня 1 час 55 минут, которая состоится 18.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Милан
81.3% (74)
Ничья:
12.1% (11)
Сампдория
6.6% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Милан:
47.3% (43)
Милан:
20.9% (19)
Ничья:
11% (10)
Милан:
8.8% (8)
Сампдория:
4.4% (4)
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