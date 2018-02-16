Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Сампдория

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сан-Сиро
Состав команд
21
Билья
Лукас
29
Мурру
Никола
91
Сапата
Дуван
Милан 4-3-3
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 2 Калабрия Давиде Защитник
- 19 Бонуччи Леонардо Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 68 Родригес Рикардо Защитник
- 73 Локателли Мануэль Полузащитник
- 21 Билья Лукас Полузащитник
- 5 Бонавентура Джакомо Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Нападающий
- 63 Кутроне Патрик Нападающий
- 10 Чалханоглу Хакан Нападающий
- Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Калинич Никола Травмирован
- Конти Андреа Травмирован
- Сторари Марко Травмирован
- Кесси Франк Дисквалифицирован
Сампдория 4-3-1-2
- Основной состав
- 2 Вивиано Эмильяно Вратарь
- 24 Берешиньски Бартош Защитник
- 26 Сильвестре Матиас Защитник
- 13 Феррари Джанмарко Защитник
- 29 Мурру Никола Защитник
- 8 Баррето Эдгар Полузащитник
- 34 Торрейра Лукас Полузащитник
- 16 Линетти Кароль Полузащитник
- 90 Рамирес Гастон Полузащитник
- 27 Квальярелла Фабио Нападающий
- 91 Сапата Дуван Нападающий
- Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Прает Деннис Травмирован
- Белек Вид Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Милан (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Сассуоло 0:2 Милан СA
- 02.11.2017 АЕК 0:0 Милан ЛЕ
Сампдория (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.02.2018 Сампдория 2:0 Верона СA
- 03.02.2018 Сампдория 1:1 Торино СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Сампдория 3:1 Фиорентина СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Сампдория 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 17.12.2017 Сампдория 0:1 Сассуоло СA
- 13.12.2017 Фиорентина 3:2 Сампдория КИ
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Сампдория 1:2 Лацио СA
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Болонья 3:0 Сампдория СA
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 04.11.2017 Дженоа 0:2 Сампдория СA
- 29.10.2017 Сампдория 4:1 Кьево СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Сампдория 5:0 Кротоне СA
- 15.10.2017 Сампдория 3:1 Аталанта СA
Последние игры между собой
Милан: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Сампдория: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 24.09.2017 Сампдория 2:0 Милан Серия A
- 05.02.2017 Милан 0:1 Сампдория Серия A
- 16.09.2016 Сампдория 0:1 Милан Серия A
- 17.04.2016 Сампдория 0:1 Милан Серия A
- 17.12.2015 Сампдория 0:2 Милан Кубок Италии
- 28.11.2015 Милан 4:1 Сампдория Серия A
- 12.04.2015 Милан 1:1 Сампдория Серия A
- 08.11.2014 Сампдория 2:2 Милан Серия A
- 23.02.2014 Сампдория 0:2 Милан Серия A
- 28.09.2013 Милан 1:0 Сампдория Серия A
- 13.01.2013 Сампдория 0:0 Милан Серия A
- 26.08.2012 Милан 0:1 Сампдория Серия A
- 16.04.2011 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 26.01.2011 Сампдория 1:2 Милан Кубок Италии
- 27.11.2010 Сампдория 1:1 Милан Серия A
- 18.04.2010 Сампдория 2:1 Милан Серия A
- 05.12.2009 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 01.03.2009 Сампдория 2:1 Милан Серия A
- 19.10.2008 Милан 3:0 Сампдория Серия A
- 19.03.2008 Милан 1:2 Сампдория Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|54 - 15
|63
|2.
|Ювентус
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|61 - 15
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|13
|9
|2
|40 - 19
|48
|4.
|Рома
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|47
|5.
|Лацио
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|59 - 33
|46
|6.
|Сампдория
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|44 - 32
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 30
|38
|8.
|Аталанта
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|36 - 28
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|12
|4
|35 - 29
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|36 - 34
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 31
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|29 - 37
|27
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|19 - 25
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|22 - 34
|25
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 41
|23
|16.
|Кьево
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 41
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|19 - 41
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|23 - 46
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|22 - 48
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|24
|2
|1
|21
|15 - 56
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Милан - СампдорияДо начала игры осталось 2 дня 1 час 55 минут, которая состоится 18.02.2018.
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Прогнозы на матч Милан - Сампдория
Милан
81.3% (74)
Ничья:
12.1% (11)
Сампдория
6.6% (6)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Милан:
47.3% (43)
1:0 Милан:
20.9% (19)
1:1 Ничья:
11% (10)
2:0 Милан:
8.8% (8)
1:2 Сампдория:
4.4% (4)
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