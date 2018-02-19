Стадион: Олимпийский (Рим) Зрители: 18000
51' Желтая карточкаНиколас Давид
1:0
55' ГолИммобиле Чиро
2:0
60' ГолИммобиле Чиро
Новости после матча
Второй тайм
95'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
95'
Лацио заслуженно побеждает в отличном матче
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 18000 болельщиков
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
94'
94'
Альберто Луис не смог попасть в створ ударом издали
94'
94'
Мурджа Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
91'
Пароло Марко коснулся мяча рукой.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Валоти Матиа из команды Верона поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
90'
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Кайседо Фелипе из команды Лацио в офсайде
89'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
88'
88'
Фарес Мохамед не смог попасть в створ ударом издали
88'
86'
86'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
86'
86'
Хороший удар издали нанес Альберто Луис, но отличный сейв сделал Николас Давид. Угловой.
86'
Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
86'
Болдор Деян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
85'
Мурджа Алессандро из команды Лацио находит одноклубника четким пасом пяткой.
85'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
84'
Тактическая замена. Иммобиле Чиро уходит с поля и его заменяет Кайседо Фелипе
84'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
83'
Караччоло Антонио из команды Верона в офсайде
83'
83'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Вукович Ягош из команды Верона отправил кросс в штрафную...
82'
Ромуло Соуза из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
82'
Петкович Бруно из команды Верона делает пас партнеру.
81'
81'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
81'
80'
80'
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
80'
Тактическая замена. Раду Стефан уходит с поля и его заменяет Мурджа Алессандро
79'
Пароло Марко нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Хорошую попытку сделал Иммобиле Чиро. Удар в створ, но вратарь начеку
78'
Лулич Сенад из команды Лацио делает пас партнеру.
78'
78'
ШАНС! Кальвано Симоне нанес удар с лета, но не попал по воротам!
78'
Плохо сыграл Де Врей Стефан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
77'
Петкович Бруно из команды Верона отправил кросс в штрафную...
77'
76'
75'
Милинкович-Савич Сергей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
Тактическая замена. Лукаку Джордан уходит с поля и его заменяет Луис Фелипе
74'
Раду Стефан коснулся мяча рукой.
74'
Судья сигнализирует, что Роландо Ааронс из команды Верона поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
73'
Роландо Ааронс из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
72'
71'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
71'
Валоти Матиа из команды Верона опасно и грубо сыграл. Пароло Марко пострадал.
70'
Кальвано Симоне возвращается на поле, всё в порядке.
70'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Кальвано Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
69'
Кальвано Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
69'
Де Врей Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Кальвано Симоне из команды Верона отправил кросс в штрафную...
68'
68'
Тактическая замена. Матос Ридер уходит с поля и его заменяет Петкович Бруно
67'
67'
Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
67'
Иммобиле Чиро нанес удар, но промахнулся очень сильно.
67'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
66'
66'
Уоллас Оливейра из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
64'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Роландо Ааронс
64'
Лукаку Джордан наказан за толчок Кальвано Симоне
63'
63'
ШАНС! Кин Мойзе нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
62'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
62'
Лукаку Джордан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
60'
Г О О О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио головой вбивает мяч в сетку.
60'
Николас Давид не дал случится голу! Лулич Сенад должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
60'
60'
Иммобиле Чиро из команды Лацио делает пас партнеру.
59'
Судья сигнализирует, что Лулич Сенад из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Кальвано Симоне
59'
Выглядело как неплохой момент. Марусич Адам из команды Лацио закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
59'
Отличные скиллы показывает Марусич Адам, обводя своих соперников
58'
58'
Тактическая замена. Бюхель Марсель уходит с поля и его заменяет Кальвано Симоне
57'
ШАНС! Альберто Луис нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
55'
Альберто Луис сделал результативную передачу.
55'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро изменил счет на табло!
55'
Альберто Луис из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
55'
Альберто Луис из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Марусич Адам из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
53'
53'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
52'
52'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
51'
Судье надоело, что Николас Давид тянет время и он наказал его горчичником
51'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
51'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
50'
Судья сигнализирует, что Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Фарес Мохамед
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
50'
50'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
50'
Альберто Луис из команды Лацио разыграл угловой с левого угла.
49'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
47'
Лулич Сенад из команды Лацио в офсайде
47'
Лукаку Джордан из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
46'
Кин Мойзе не смог попасть в створ ударом издали
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
46'
ШАНС! Иммобиле Чиро нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Марусич Адам из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
46'
Команда Лацио играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
45'
45'
45'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
45'
Лулич Сенад из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
45'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
44'
44'
ШАНС! Уоллас Оливейра нанес удар с лета, но не попал по воротам!
43'
Марусич Адам из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
43'
Матос Ридер из команды Верона в офсайде
43'
Де Врей Стефан из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
42'
Фарес Мохамед из команды Верона забрасывает мяч в штрафную.
42'
42'
41'
Альберто Луис бьет со штрафного в створ, но Николас Давид держит все под контролем
40'
Судья сигнализирует, что Ромуло Соуза из команды Верона поставил подножку. Пострадал Лукаку Джордан
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
40'
40'
40'
40'
Плохо сыграл Валоти Матиа - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Альберто Луис из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
39'
Бюхель Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
39'
Караччоло Антонио из команды Верона опасно и грубо сыграл. Иммобиле Чиро пострадал.
38'
Лацио совершает вбрасывание на своей половине поля
38'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
37'
Судья сигнализирует, что Уоллас Оливейра из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Матос Ридер
37'
35'
Лулич Сенад из команды Лацио пасует в штрафную, но Николас Давид выходит и ловит мяч.
35'
35'
Альберто Луис из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
34'
Судья сигнализирует, что Альберто Луис из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
34'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
34'
ПЕРЕКЛАДИНА! Альберто Луис упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
33'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
33'
Лукаку Джордан из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
32'
32'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Раду Стефан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
32'
31'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
31'
Лулич Сенад не смог попасть в створ ударом издали
30'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Альберто Луис из команды Лацио делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
29'
Милинкович-Савич Сергей наносит удар головой мимо ворот. Но очень близко!
28'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
28'
27'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
27'
27'
Караччоло Антонио наказан за толчок Лукаку Джордан
26'
26'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
26'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
26'
Караччоло Антонио из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
25'
Верона совершает вбрасывание на своей половине поля
25'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
24'
Верде Даниэле из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
Марусич Адам нанес удар, но промахнулся очень сильно.
23'
Раду Стефан из команды Лацио делает отличный кросс...
22'
22'
ШАНС! Милинкович-Савич Сергей нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
22'
22'
Марусич Адам из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
21'
Иммобиле Чиро имел все шансы забить, но Николас Давид сделал отличный сейв!
21'
20'
Верде Даниэле из команды Верона плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
20'
20'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
20'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
18'
18'
ШАНС! Альберто Луис нанес удар с лета, но не попал по воротам!
17'
17'
Бюхель Марсель из команды Верона играет слишком грубо. Милинкович-Савич Сергей оказался на газоне.
17'
Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
16'
Отличные скиллы показывает Милинкович-Савич Сергей, обводя своих соперников
16'
Марусич Адам из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
15'
15'
Фарес Мохамед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
15'
Так близко к голу! Уоллас Оливейра имел отличный шанс забить, но его удар головой отбил Николас Давид!
15'
14'
Николас Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
14'
Альберто Луис из команды Лацио подал угловой слева.
14'
Иммобиле Чиро мяч отрикошетил от ворот
13'
Марусич Адам из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
13'
13'
Альберто Луис навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
12'
Кин Мойзе из команды Верона опасно и грубо сыграл. Лулич Сенад пострадал.
12'
Раду Стефан нанес удар, но тот был заблокирован.
12'
11'
Судья сигнализирует, что Бюхель Марсель из команды Верона поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
11'
11'
Иммобиле Чиро видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
11'
Лулич Сенад из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
ШАНС! Пароло Марко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
8'
8'
Лулич Сенад не смог попасть в створ ударом издали
8'
Милинкович-Савич Сергей нанес удар издали, а Николас Давид отбил его обратно в игру!
7'
Николас Давид не дал случится голу! Иммобиле Чиро должен был забивать, но Николас Давид сделал отличный сейв
7'
Альберто Луис из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
6'
Иммобиле Чиро из команды Лацио в офсайде
6'
Лулич Сенад из команды Лацио забрасывает мяч в штрафную.
6'
Альберто Луис пробует нанести удар издали, но Николас Давид держит все под контролем
5'
Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
Альберто Луис из команды Лацио сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
5'
4'
Марусич Адам из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
4'
3'
2'
2'
ШАНС! Матос Ридер нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
2'
Раду Стефан из команды Лацио хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
2'
Матос Ридер из команды Верона делает неудачный навес.
1'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Верона". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Лацио 2:0 Верона
Лацио
78.2% (262)
Ничья:
9.3% (31)
Верона
12.5% (42)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Лацио:
31.9% (107)
2:1 Лацио:
13.7% (46)
1:0 Лацио:
10.7% (36)
3:1 Лацио:
7.5% (25)
3:0 Лацио:
6% (20)
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