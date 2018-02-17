  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Удинезе
 
Позже
Рома
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Рома

До начала игры осталось 9 часов 24 минуты, которая состоится 17.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Удинезе - Рома
Удинезе
2.3% (3)
Ничья:
18.5% (24)
Рома
79.2% (103)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
43.8% (57)
Рома:
26.2% (34)
Ничья:
16.2% (21)
Рома:
3.1% (4)
Ничья:
2.3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация