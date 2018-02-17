Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - Рома

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Стадион: Дачия-Арена
Состав команд
17
Нюйтинк
Брэм
14
Янкто
Якуб
20
Лопес
Макси
Удинезе 3-5-2
- Основной состав
- 1 Бицарри Альбано Вратарь
- 17 Нюйтинк Брэм Защитник
- 5 Данило Ларанжера Защитник
- 3 Каэтано Самир Защитник
- 27 Видмер Сильван Полузащитник
- 72 Барак Антонин Полузащитник
- 85 Бехрами Валон Полузащитник
- 14 Янкто Якуб Полузащитник
- 11 Дзампано Франческо Полузащитник
- 20 Лопес Макси Нападающий
- 10 Де Пауль Родриго Нападающий
- Главный тренер: Оддо Массимо
- Травмы и дисквалификации
- Аднан Али Травмирован
- Анджелла Габриэле Травмирован
- Ласанья Кевин Травмирован
Рома 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алисон Бекер Вратарь
- 24 Флоренци Алессандро Защитник
- 44 Манолас Костас Защитник
- 20 Фасио Федерико Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 4 Наингголан Раджа Полузащитник
- 16 Де Росси Даниэле Полузащитник
- 7 Пеллегрини Лоренцо Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Нападающий
- 92 Эль-Шаарави Стефан Нападающий
- 9 Джеко Эдин Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Кардсдорп Рик Травмирован
- Гоналон Максим Травмирован
Предыдущие игры
Удинезе (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 11.02.2018 Торино 2:0 Удинезе СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 28.01.2018 Дженоа 0:1 Удинезе СA
- 24.01.2018 Лацио 3:0 Удинезе СA
- 21.01.2018 Удинезе 1:1 СПАЛ 2013 СA
- 05.01.2018 Кьево 1:1 Удинезе СA
- 30.12.2017 Болонья 1:2 Удинезе СA
- 23.12.2017 Удинезе 4:0 Верона СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 04.12.2017 Кротоне 0:3 Удинезе СA
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 11.11.2017 Удинезе 4:1 Горица ТМК
- 29.10.2017 Удинезе 2:1 Аталанта СA
- 25.10.2017 Сассуоло 0:1 Удинезе СA
- 22.10.2017 Удинезе 2:6 Ювентус СA
- 15.10.2017 Фиорентина 2:1 Удинезе СA
Рома (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
- 28.10.2017 Рома 1:0 Болонья СA
- 25.10.2017 Рома 1:0 Кротоне СA
Последние игры между собой
Удинезе: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 14
Рома: победы: 14, ничьи: 2, поражения: 4
- 23.09.2017 Рома 3:1 Удинезе Серия A
- 15.01.2017 Удинезе 0:1 Рома Серия A
- 20.08.2016 Рома 4:0 Удинезе Серия A
- 13.03.2016 Удинезе 1:2 Рома Серия A
- 28.10.2015 Рома 3:1 Удинезе Серия A
- 17.05.2015 Рома 2:1 Удинезе Серия A
- 06.01.2015 Удинезе 0:1 Рома Серия A
- 18.03.2014 Рома 3:2 Удинезе Серия A
- 27.10.2013 Удинезе 0:1 Рома Серия A
- 09.03.2013 Удинезе 1:1 Рома Серия A
- 28.10.2012 Рома 2:3 Удинезе Серия A
- 11.04.2012 Рома 3:1 Удинезе Серия A
- 25.11.2011 Удинезе 2:0 Рома Серия A
- 09.04.2011 Удинезе 1:2 Рома Серия A
- 20.11.2010 Рома 2:0 Удинезе Серия A
- 21.04.2010 Удинезе 1:0 Рома Кубок Италии
- 20.03.2010 Рома 4:2 Удинезе Серия A
- 04.02.2010 Рома 2:0 Удинезе Кубок Италии
- 28.10.2009 Удинезе 2:1 Рома Серия A
- 07.03.2009 Рома 1:1 Удинезе Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|24
|20
|3
|1
|54 - 15
|63
|2.
|Ювентус
|Заявка
|24
|20
|2
|2
|61 - 15
|62
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|24
|13
|9
|2
|40 - 19
|48
|4.
|Рома
|Заявка
|24
|14
|5
|5
|38 - 19
|47
|5.
|Лацио
|Заявка
|24
|14
|4
|6
|59 - 33
|46
|6.
|Сампдория
|Заявка
|24
|12
|5
|7
|44 - 32
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|24
|11
|5
|8
|34 - 30
|38
|8.
|Аталанта
|Заявка
|24
|10
|7
|7
|36 - 28
|37
|9.
|Торино
|Заявка
|24
|8
|12
|4
|35 - 29
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|24
|10
|3
|11
|36 - 34
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|24
|8
|7
|9
|33 - 31
|31
|12.
|Болонья
|Заявка
|24
|8
|3
|13
|29 - 37
|27
|13.
|Дженоа
|Заявка
|24
|7
|6
|11
|19 - 25
|27
|14.
|Кальяри
|Заявка
|24
|7
|4
|13
|22 - 34
|25
|15.
|Сассуоло
|Заявка
|24
|6
|5
|13
|14 - 41
|23
|16.
|Кьево
|Заявка
|24
|5
|7
|12
|21 - 41
|22
|17.
|Кротоне
|Заявка
|24
|5
|6
|13
|19 - 41
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|24
|3
|8
|13
|23 - 46
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|24
|4
|4
|16
|22 - 48
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|24
|2
|1
|21
|15 - 56
|7
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Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе - РомаДо начала игры осталось 9 часов 24 минуты, которая состоится 17.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Удинезе - Рома
Удинезе
2.3% (3)
Ничья:
18.5% (24)
Рома
79.2% (103)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Рома:
43.8% (57)
0:1 Рома:
26.2% (34)
1:1 Ничья:
16.2% (21)
0:2 Рома:
3.1% (4)
2:2 Ничья:
2.3% (3)
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