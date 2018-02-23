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  5. Серия B
Стадион:
Специя
2:0
Второй тайм: 78'
Салернитана
0'
1:0
21' Гол
Пессина Маттео
42' Желтая карточка
Минала Джозеф
2:0
58' Гол
Марилунго Гуидо
75' Желтая карточка
Кийине Софиан
78'
Второй тайм
Желтая карточка
75'
Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
70'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
69'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Спрокати Маттиа выходит на его замену.
62'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Акпа-Акпро Жан-Даниэль выходит на его замену.
61'
Специя делает замену. Вальтер Лопес уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
58'
Салернитана делает замену. Пучино Раффаэле уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Марилунго Гуидо бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Пессина Маттео бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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