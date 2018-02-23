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Стадион: Альберто Пиччи
2:0
Второй тайм: 78'
1:0
21' ГолПессина Маттео
42' Желтая карточкаМинала Джозеф
2:0
58' ГолМарилунго Гуидо
75' Желтая карточкаКийине Софиан
|
21'
1:0
42'
58'
2:0
75'
Состав команд
16
Мора
Лука
Специя 4-3-3
- Основной состав
- 33 Ди Дженнаро Раффаэле Вратарь
- 23 Де Кол Филиппо Защитник
- 19 Терци Клаудио Защитник
- 5 Nicolas Devis Giani Защитник
- 3 Lopez Walter II Защитник
- 21 Пессина Маттео Полузащитник
- 7 Больцони Франческо Полузащитник
- 16 Мора Лука Полузащитник
- 26 Giuseppe Mastinu Нападающий
- 39 Марилунго Гуидо Нападающий
- 9 Francesco Forte I Нападающий
- Запасные игроки
- 43 Манфредини Никколо Вратарь
- 1 Басси Давиде Вратарь
- 13 Tommaso Augello Защитник
- 28 Мази Альберто Защитник
- 4 Капелли Даниэле Защитник
- 6 Pietro Ceccaroni Защитник
- 25 Giulio Maggiore Полузащитник
- 8 Хуанде Хуан Полузащитник
- 29 Граноче Пабло Нападающий
- 18 Alberto De Francesco
- 32 Samuele Mulattieri
- Главный тренер: Ди Карло Доменико
Салернитана 3-5-2
- Основной состав
- 22 Радунович Борис Вратарь
- 15 Tiago Casasola Защитник
- 16 Туиа Алессандро Защитник
- 31 Salvatore Monaco II Защитник
- 2 Пучино Раффаэле Полузащитник
- 17 Минала Джозеф Полузащитник
- 13 Кийине Софиан Полузащитник
- 27 Matteo Ricci II Полузащитник
- 3 Витале Луиджи Полузащитник
- 24 Бокалон Риккардо Нападающий
- 19 Паломби Симоне Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Адамонис Марюс Вратарь
- 33 Руссо Стефано Вратарь
- 21 Скьяви Раффаэле Защитник
- 5 Мантовани Валерио Защитник
- 8 Зито Антонио Полузащитник
- 28 Спрокати Маттиа Полузащитник
- 14 Делла Рокка Франческо Полузащитник
- 7 Синьорелли Франко Полузащитник
- 34 Попеску Штефан Полузащитник
- 18 Акпа-Акпро Жан-Даниэль Полузащитник
- 10 Розина Алессандро Нападающий
- 25 Ди Роберто Нунцио Нападающий
- Главный тренер: Торренте Винченцо
Предыдущие игры
Специя (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Про Верчелли 0:2 Специя СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Специя 1:0 Бари СB
Салернитана (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 17.02.2018 Салернитана 0:0 Про Верчелли СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
Последние игры между собой
Специя: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
Салернитана: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 3
- 23.09.2017 Салернитана 2:0 Специя Серия B
- 22.01.2017 Салернитана 1:0 Специя Серия B
- 26.08.2016 Специя 1:1 Салернитана Серия B
- 01.02.2016 Специя 3:1 Салернитана Серия B
- 01.12.2015 Специя 2:0 Салернитана Кубок Италии
- 19.09.2015 Салернитана 0:2 Специя Серия B
- 03.10.2010 Салернитана 1:0 Специя Серия C1 A
Специя
Салернитана
-
2 Офсайды 1
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|26
|13
|10
|3
|48 - 29
|49
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|26
|9
|12
|5
|32 - 25
|39
|7.
|Специя
|2:0
|27
|10
|9
|8
|28 - 24
|39
|8.
|Парма
|26
|10
|7
|9
|32 - 25
|37
|9.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|0:2
|27
|6
|13
|8
|35 - 41
|31
|16.
|Брешия
|26
|7
|9
|10
|26 - 30
|30
|17.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|18.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|19.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|26
|5
|8
|13
|23 - 40
|23
|22.
|Тернана
|26
|3
|13
|10
|39 - 50
|22
Второй тайм
75'
Кийине Софиан получил желтую карточку от судьи
70'
Специя делает замену. Мора Лука уходит с поля, а Giulio Maggiore выходит на его замену.
69'
Салернитана делает замену. Бокалон Риккардо уходит с поля, а Спрокати Маттиа выходит на его замену.
62'
Салернитана делает замену. Минала Джозеф уходит с поля, а Акпа-Акпро Жан-Даниэль выходит на его замену.
61'
Специя делает замену. Вальтер Лопес уходит с поля, а Tommaso Augello выходит на его замену.
58'
Салернитана делает замену. Пучино Раффаэле уходит с поля, а Розина Алессандро выходит на его замену.
58'
Г О О О О Л - Марилунго Гуидо бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Минала Джозеф получил желтую карточку от судьи
21'
Г О О О О Л - Пессина Маттео бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Alberto Picco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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