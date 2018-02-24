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Стадион: Пино Дзаккерия
1:0
37' ГолНикастро Франческо
38' Желтая карточкаГастальделло Даниэле
45' Желтая карточкаГреко Леандро
55' Желтая карточкаAlberto Gerbo
59' Желтая карточкаТонуччи Денис
66' Желтая карточкаФурлан Федерико
1:1
68' ГолТоррегросса Эрнесто
1:2
75' ПенальтиКараччоло Андреа
87' Желтая карточкаКопполаро Мауро
|
37'
1:0
45'
55'
59'
66'
68'
1:1
75'
1:2
87'
Состав команд
19
Fabio
Mazzeo
Фоджа 3-5-2
- Основной состав
- 1 Гуарна Энрико Вратарь
- 5 Тонуччи Денис Защитник
- 31 Кампорезе Микеле Защитник
- 6 Giuseppe Loiacono Защитник
- 13 Замбелли Марко Полузащитник
- 4 Cristian Agnelli Полузащитник
- 7 Греко Леандро Полузащитник
- 32 Скалья Луиджи Альберто Полузащитник
- 11 Крагль Оливер Полузащитник
- 17 Никастро Франческо Нападающий
- 19 Fabio Mazzeo Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Andries Noppert Вратарь
- 14 Мартинелли Лука Защитник
- 25 Alberto Gerbo Полузащитник
- 33 Калабрези Артуро Полузащитник
- 8 Федато Франческо Полузащитник
- 23 Рубин Маттео Полузащитник
- 9 Беретта Джакомо Нападающий
- 27 Roberto Floriano Нападающий
- 10 Дюамель Матьё Нападающий
- 29 Kyllan Rame
- 28 Alessandro Celli I
- 3 Giuseppe Figliomeni
Брешия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Минелли Стефано Вратарь
- 15 Копполаро Мауро Защитник
- 3 Сомма Микеле Защитник
- 35 Гастальделло Даниэле Защитник
- 16 Felipe Curcio Защитник
- 20 Ндой Эмануэле Полузащитник
- 8 Мартинелли Алессандро Полузащитник
- 7 Торрегросса Эрнесто Полузащитник
- 30 Фурлан Федерико Полузащитник
- 11 Эмбало Карлос Полузащитник
- 9 Караччоло Андреа Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Пелаготти Альберто Вратарь
- 31 Меккарьелло Бьяджо Защитник
- 25 Dimitri Bisoli Полузащитник
- 40 Tommaso Cancellotti Полузащитник
- 33 Лонги Алессандро Полузащитник
- 27 Шпалек Николас Нападающий
- 21 Matteo Cortesi Нападающий
- 34 Sandro Tonali
- Главный тренер: Боскалья Роберто
Предыдущие игры
Фоджа (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Салернитана 0:3 Фоджа СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 08.12.2017 Специя 1:0 Фоджа СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 29.10.2017 Про Верчелли 1:4 Фоджа СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
Брешия (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Про Верчелли 0:0 Брешия СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Брешия 2:0 Салернитана СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Брешия 1:1 Специя СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
Последние игры между собой
Фоджа: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Брешия: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.09.2017 Брешия 2:2 Фоджа Серия B
Фоджа
Брешия
-
2 Офсайды 0
-
18 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
48 Владение мячом, % 52
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
83'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Sandro Tonali выходит на его замену.
79'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Dimitri Bisoli выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа из команды Брешия забивает с точки!
72'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Федато Франческо выходит на его замену.
71'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
68'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
66'
Фурлан Федерико получил желтую карточку от судьи
60'
Брешия делает замену. Эмбало Карлос уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
59'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
55'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
54'
Фоджа делает замену. Скалья Луиджи Альберто уходит с поля, а Альберто Гербо выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
38'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
37'
Г О О О О Л - Никастро Франческо бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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