  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Фоджа
1:2
Конец матча
Брешия
0'
1:0
37' Гол
Никастро Франческо
38' Желтая карточка
Гастальделло Даниэле
45' Желтая карточка
Греко Леандро
55' Желтая карточка
Alberto Gerbo
59' Желтая карточка
Тонуччи Денис
66' Желтая карточка
Фурлан Федерико
1:1
68' Гол
Торрегросса Эрнесто
1:2
75' Пенальти
Караччоло Андреа
87' Желтая карточка
Копполаро Мауро
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
87'
Копполаро Мауро получил желтую карточку от судьи
83'
Брешия делает замену. Торрегросса Эрнесто уходит с поля, а Sandro Tonali выходит на его замену.
79'
Брешия делает замену. Ндой Эмануэле уходит с поля, а Dimitri Bisoli выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Караччоло Андреа из команды Брешия забивает с точки!
72'
Фоджа делает замену. Греко Леандро уходит с поля, а Федато Франческо выходит на его замену.

71'
Фоджа делает замену. Никастро Франческо уходит с поля, а Дюамель Матьё выходит на его замену.
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Торрегросса Эрнесто бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Фурлан Федерико получил желтую карточку от судьи
60'
Брешия делает замену. Эмбало Карлос уходит с поля, а Шпалек Николас выходит на его замену.
Желтая карточка
59'
Тонуччи Денис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
55'
Альберто Гербо получил желтую карточку от судьи
54'
Фоджа делает замену. Скалья Луиджи Альберто уходит с поля, а Альберто Гербо выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Греко Леандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Гастальделло Даниэле получил желтую карточку от судьи
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Никастро Франческо бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pino Zaccheria. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация