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  5. Серия B
Стадион:
Читтаделла
1:1
Конец матча
Эмполи
0'
1:0
37' Гол
Куаме Кристиан
50' Желтая карточка
Капуто Франческо
56' Желтая карточка
Паскуаль Мануэль
1:1
90' Гол
Беннасер Исмаэль
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Беннасер Исмаэль бьет в цель!
81'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
79'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
75'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
73'
Эмполи делает замену. Бриги Маттео уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.

69'
Эмполи делает замену. Майетта Доменико уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
57'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Бартоломей Паоло выходит на его замену.
Желтая карточка
56'
Паскуаль Мануэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
50'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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