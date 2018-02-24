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Стадион: Stadio P.C. Tombolato
1:1
Конец матча
1:0
37' ГолКуаме Кристиан
50' Желтая карточкаКапуто Франческо
56' Желтая карточкаПаскуаль Мануэль
1:1
90' ГолБеннасер Исмаэль
|
37'
1:0
50'
56'
90'
1:1
Состав команд
29
Видо
Лука
Читтаделла 4-3-1-2
- Основной состав
- 12 Палеари Альберто Вратарь
- 19 Пелагатти Карло Защитник
- 24 Адорни Давиде Защитник
- 6 Скалья Филиппо Защитник
- 3 Amedeo Benedetti Защитник
- 7 Скенетти Андреа Полузащитник
- 4 Йори Мануэль Полузащитник
- 27 Сеттембрини Андреа Полузащитник
- 10 Кьяретти Лукас Полузащитник
- 29 Видо Лука Нападающий
- 11 Куаме Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альфонсо Энрико Вратарь
- 14 Пецци Энрико Защитник
- 15 Giacomo Caccin Защитник
- 16 Бартоломей Паоло Полузащитник
- 20 Паза Симоне Полузащитник
- 5 Лора Филиппо Полузащитник
- 25 Маньеро Лука IV Полузащитник
- 18 Арригини Андреа Нападающий
- 17 Luca Strizzolo Нападающий
- 22 Thomas Vettorel
- Главный тренер: Вентурато Роберто
Эмполи 4-3-1-2
- Основной состав
- 25 Габриэл Васконселлос Вратарь
- 28 Giovanni Di Lorenzo Защитник
- 5 Весели Фредерик Защитник
- 3 Майетта Доменико Защитник
- 23 Паскуаль Мануэль Защитник
- 10 Беннасер Исмаэль Полузащитник
- 19 Michele Castagnetti Полузащитник
- 4 Бриги Маттео Полузащитник
- 6 Зайц Миха Полузащитник
- 9 Доннарумма Альфредо Нападающий
- 11 Капуто Франческо Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Полвани Лоренцо Защитник
- 27 Нинкович Никола Полузащитник
- 20 Лолло Лоренцо Полузащитник
- 8 Крунич Раде Полузащитник
- 13 Луперто Себастьяно Полузащитник
- 17 Родригес Алехандро Нападающий
- 34 Marco Imperiale
- 15 Hamed Traore
- 26 Andrea De Carlo
- Главный тренер: Мартушьелло Джованни
Предыдущие игры
Читтаделла (последние 20 матчей: +9 =4 -7)
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Про Верчелли 1:2 Читтаделла СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 17.12.2017 Брешия 1:1 Читтаделла СB
- 14.12.2017 Лацио 4:1 Читтаделла КИ
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 02.12.2017 Фоджа 1:3 Читтаделла СB
- 28.11.2017 СПАЛ 2013 0:2 Читтаделла КИ
- 25.11.2017 Читтаделла 2:1 Салернитана СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 28.10.2017 Специя 0:0 Читтаделла СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
Эмполи (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Эмполи 1:1 Брешия СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 11.11.2017 Про Верчелли 2:1 Эмполи СB
- 05.11.2017 Эмполи 1:1 Специя СB
- 28.10.2017 Салернитана 2:1 Эмполи СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Эмполи 3:1 Фоджа СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
Последние игры между собой
Читтаделла: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 7
Эмполи: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 5
- 23.09.2017 Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B
- 25.05.2014 Читтаделла 2:2 Эмполи Серия B
- 26.12.2013 Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B
- 11.05.2013 Эмполи 1:0 Читтаделла Серия B
- 23.12.2012 Читтаделла 0:0 Эмполи Серия B
- 26.05.2012 Эмполи 3:2 Читтаделла Серия B
- 06.01.2012 Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B
- 26.02.2011 Эмполи 2:0 Читтаделла Серия B
- 02.10.2010 Читтаделла 2:3 Эмполи Серия B
- 06.03.2010 Читтаделла 2:1 Эмполи Серия B
- 26.09.2009 Эмполи 4:3 Читтаделла Серия B
- 21.02.2009 Эмполи 0:1 Читтаделла Серия B
- 27.09.2008 Читтаделла 0:2 Эмполи Серия B
- 23.08.2008 Читтаделла 0:1 Эмполи Кубок Италии
Читтаделла
Эмполи
-
3 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 10
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Беннасер Исмаэль бьет в цель!
81'
Читтаделла делает замену. Куаме Кристиан уходит с поля, а Арригини Андреа выходит на его замену.
79'
Эмполи делает замену. Доннарумма Альфредо уходит с поля, а Родригес Алехандро выходит на его замену.
75'
Читтаделла делает замену. Видо Лука уходит с поля, а Luca Strizzolo выходит на его замену.
73'
Эмполи делает замену. Бриги Маттео уходит с поля, а Нинкович Никола выходит на его замену.
69'
Эмполи делает замену. Майетта Доменико уходит с поля, а Луперто Себастьяно выходит на его замену.
57'
Читтаделла делает замену. Кьяретти Лукас уходит с поля, а Бартоломей Паоло выходит на его замену.
56'
Паскуаль Мануэль получил желтую карточку от судьи
50'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
50'
Капуто Франческо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
37'
Г О О О О Л - Куаме Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio P.C. Tombolato. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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