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Стадион: Stadio Benito Stirpe
1:0
9' ГолСоддимо Данило
1:1
14' ГолЧерри Альберто
33' Желтая карточкаВольта Массимо
39' Красная карточкаСоддимо Данило
44' Желтая карточкаЧано Камилло
53' Желтая карточкаБригенти Николо
66' Желтая карточкаFilippo Bandinelli
1:2
74' ГолМустаккьо Маттиа
75' Желтая карточкаМустаккьо Маттиа
90' Желтая карточкаGiangiacomo Magnani
1:3
90' ГолCristian Buonaiuto
90' Красная карточкаТерранова Эмануэле
|
9'
1:0
14'
1:1
33'
39'
44'
53'
74'
1:2
75'
90'
1:3
Состав команд
32
Крайнц
Лука
35
Чибсах
Юссиф
28
Чано
Камилло
Фрозиноне 3-4-1-2
- Основной состав
- 27 Вигорито Мауро Вратарь
- 23 Бригенти Николо Защитник
- 15 Ариаудо Лоренцо Защитник
- 32 Крайнц Лука Защитник
- 13 Чофани Маттео Полузащитник
- 35 Чибсах Юссиф Полузащитник
- 8 Майелло Раффаэле Полузащитник
- 11 Бегетто Андреа Полузащитник
- 10 Соддимо Данило Полузащитник
- 28 Чано Камилло Нападающий
- 9 Чофани Даниэль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Дзаппино Массимо Вратарь
- 4 Руссо Адриано Защитник
- 26 Терранова Эмануэле Защитник
- 7 Фрара Алессандро Полузащитник
- 37 Коне Мусса Полузащитник
- 17 Паганини Лука Полузащитник
- 5 Гори Мирко Полузащитник
- 20 Читро Никола Нападающий
- 18 Дионизи Федерико Нападающий
- 19 Luca Matarese
- 16 Michele Volpe
- 12 Mattia Palombo
- Главный тренер: Стеллоне Роберто
Перуджа 3-5-2
- Основной состав
- 3 Леали Никола Вратарь
- 14 Вольта Массимо Защитник
- 18 Дель Прете Лоренцо Защитник
- 6 Giangiacomo Magnani Защитник
- 9 Мустаккьо Маттиа Полузащитник
- 8 Густафссон Самуэль Полузащитник
- 15 Santiago Colombatto Полузащитник
- 25 Filippo Bandinelli Полузащитник
- 4 Паяч Марко Полузащитник
- 27 Черри Альберто Нападающий
- 10 Ди Кармине Самуэль Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Timothy Nocchi Вратарь
- 24 Деллафьоре Паоло Защитник
- 17 Бельмонте Никола Защитник
- 2 Дзанон Дамиано Защитник
- 20 Нура Абдуллахи Защитник
- 26 Террани Джованни Полузащитник
- 11 Cristian Buonaiuto Полузащитник
- 21 Диаманти Алессандро Нападающий
- 28 Christian Kouan
- 5 Алехандро Гонсалес V
- 12 Alessandro Santopadre
- Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
Предыдущие игры
Фрозиноне (последние 20 матчей: +9 =9 -2)
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 28.01.2018 Читтаделла 1:2 Фрозиноне СB
- 20.01.2018 Фрозиноне 4:0 Про Верчелли СB
- 28.12.2017 Фоджа 1:2 Фрозиноне СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Фрозиноне 2:0 Брешия СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 24.11.2017 Эмполи 3:3 Фрозиноне СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Специя 1:1 Фрозиноне СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Салернитана 1:1 Фрозиноне СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
Перуджа (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Перуджа 1:3 Читтаделла СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Перуджа 2:4 Эмполи СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 09.12.2017 Салернитана 1:1 Перуджа СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 30.11.2017 Удинезе 8:3 Перуджа КИ
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Специя 4:2 Перуджа СB
- 13.10.2017 Фоджа 2:1 Перуджа СB
- 08.10.2017 Перуджа 1:5 Про Верчелли СB
Последние игры между собой
Фрозиноне: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Перуджа: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
- 23.09.2017 Перуджа 1:0 Фрозиноне Серия B
- 28.02.2017 Перуджа 1:1 Фрозиноне Серия B
- 01.10.2016 Фрозиноне 1:2 Перуджа Серия B
- 03.03.2015 Фрозиноне 2:1 Перуджа Серия B
- 12.10.2014 Перуджа 0:1 Фрозиноне Серия B
- 04.05.2014 Перуджа 1:0 Фрозиноне Про Прима Дивизионе
- 22.12.2013 Фрозиноне 1:1 Перуджа Про Прима Дивизионе
Фрозиноне
Перуджа
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 23
-
2 Жёлтые карточки 4
-
2 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Терранова Эмануэле увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
90'
Г О О О О Л - Cristian Buonaiuto бьет в цель!
90'
Giangiacomo Magnani получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Нура Абдуллахи выходит на его замену.
79'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Дионизи Федерико выходит на его замену.
77'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
77'
Фрозиноне делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
75'
Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
74'
Г О О О О Л - Мустаккьо Маттиа бьет в цель!
66'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
66'
Фрозиноне делает замену. Бегетто Андреа уходит с поля, а Терранова Эмануэле выходит на его замену.
53'
Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
40'
УДАЛЕНИЕ! - Соддимо Данило увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
33'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
14'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
9'
Г О О О О Л - Соддимо Данило бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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