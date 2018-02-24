  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия B
Стадион:
Фрозиноне
1:3
Конец матча
Перуджа
0'
1:0
9' Гол
Соддимо Данило
1:1
14' Гол
Черри Альберто
33' Желтая карточка
Вольта Массимо
39' Красная карточка
Соддимо Данило
44' Желтая карточка
Чано Камилло
53' Желтая карточка
Бригенти Николо
66' Желтая карточка
Filippo Bandinelli
1:2
74' Гол
Мустаккьо Маттиа
75' Желтая карточка
Мустаккьо Маттиа
90' Желтая карточка
Giangiacomo Magnani
1:3
90' Гол
Cristian Buonaiuto
90' Красная карточка
Терранова Эмануэле
90'+6
Второй тайм
90'
УДАЛЕНИЕ! - Терранова Эмануэле увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Cristian Buonaiuto бьет в цель!
Желтая карточка
90'
Giangiacomo Magnani получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Перуджа делает замену. Мустаккьо Маттиа уходит с поля, а Нура Абдуллахи выходит на его замену.
79'
Фрозиноне делает замену. Чано Камилло уходит с поля, а Дионизи Федерико выходит на его замену.

77'
Перуджа делает замену. Filippo Bandinelli уходит с поля, а Cristian Buonaiuto выходит на его замену.
77'
Фрозиноне делает замену. Чофани Маттео уходит с поля, а Коне Мусса выходит на его замену.
Желтая карточка
75'
Мустаккьо Маттиа получил желтую карточку от судьи
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Мустаккьо Маттиа бьет в цель!
Желтая карточка
66'
Filippo Bandinelli получил желтую карточку от судьи
66'
Фрозиноне делает замену. Бегетто Андреа уходит с поля, а Терранова Эмануэле выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Бригенти Николо получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Чано Камилло получил желтую карточку от судьи
40'
УДАЛЕНИЕ! - Соддимо Данило увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
33'
Вольта Массимо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
14'
Г О О О О Л - Черри Альберто бьет в цель!
Описание гола
9'
Г О О О О Л - Соддимо Данило бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Benito Stirpe. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация