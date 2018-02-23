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  5. Серия B
Стадион:
Парма
1:1
Конец матча
Венеция
0'
37' Желтая карточка
Гарофало Агостино
43' Желтая карточка
Скавоне Мануэль
45' Желтая карточка
Штулац Лео
50' Желтая карточка
Marco Modolo
0:1
66' Гол
Фиренце Марко
74' Желтая карточка
Анджелкович Синиша
1:1
75' Пенальти
Калайо Эмануэле
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Барилла Антонио выходит на его замену.
85'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
81'
Парма делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Силигарди Лука выходит на его замену.
Описание гола
75'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле из команды Парма забивает с точки!
Желтая карточка
74'
Анджелкович Синиша получил желтую карточку от судьи

72'
Венеция делает замену. Гарофало Агостино уходит с поля, а Дель Гроссо Кристиано выходит на его замену.
72'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
Описание гола
66'
Г О О О О Л - Фиренце Марко бьет в цель!
Желтая карточка
50'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
47'
Венеция делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Штулац Лео получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
43'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Гарофало Агостино получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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