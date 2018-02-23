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Стадион: Эннио Тардини
37' Желтая карточкаГарофало Агостино
43' Желтая карточкаСкавоне Мануэль
45' Желтая карточкаШтулац Лео
50' Желтая карточкаMarco Modolo
0:1
66' ГолФиренце Марко
74' Желтая карточкаАнджелкович Синиша
1:1
75' ПенальтиКалайо Эмануэле
|
43'
45'
50'
66'
0:1
75'
1:1
Состав команд
33
Дези
Якопо
13
Marco
Modolo
21
Фрей
Николя
14
Пинато
Марко
19
Гейхо
Алекс
Парма 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фраттали Пьерлуиджи Вратарь
- 23 Гаццола Марчелло Защитник
- 2 Якопони Симоне Защитник
- 6 Лукарелли Алессандро Защитник
- 28 Гальоло Риккардо Защитник
- 29 Скавоне Мануэль Полузащитник
- 21 Скоццарелла Маттео Полузащитник
- 33 Дези Якопо Полузащитник
- 19 Инсинье Роберто Нападающий
- 30 Чераволо Фабио Нападающий
- 15 Да Крус Алессио Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Ди Чезаре Валерио Защитник
- 17 Барилла Антонио Полузащитник
- 4 Antonio Junior Vacca Полузащитник
- 26 Силигарди Лука Нападающий
- 31 Francisco Sierralta Нападающий
- 10 Bertrand Yves Baraye Нападающий
- 9 Калайо Эмануэле Нападающий
- 35 Andrea Dini
- 22 Michele Nardi
- 16 Armando Anastasio
- 14 Marco Frediani
- Главный тренер: Донадони Роберто
Венеция 3-5-2
- Основной состав
- 1 Аудеро Эмиль Вратарь
- 4 Анджелкович Синиша Защитник
- 13 Marco Modolo Защитник
- 6 Домицци Мауриццио Защитник
- 21 Фрей Николя Полузащитник
- 23 Marcello Falzerano Полузащитник
- 5 Штулац Лео Полузащитник
- 14 Пинато Марко Полузащитник
- 26 Гарофало Агостино Полузащитник
- 19 Гейхо Алекс Нападающий
- 29 Литтери Джанлука Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Pier Graziano Gori Вратарь
- 12 Guglielmo Vicario Вратарь
- 27 Дзампано Джузеппе Защитник
- 25 Francesco Cernuto Защитник
- 18 Сучиу Сергиу Полузащитник
- 3 Брускаджин Маттео Полузащитник
- 31 Дель Гроссо Кристиано Полузащитник
- 7 Бентивольо Симоне Полузащитник
- 10 Gianni Fabiano Полузащитник
- 17 Марсура Давиде Нападающий
- 9 Зигони Джанмарко Нападающий
- 11 Фиренце Марко Нападающий
- 8 Evans Soligo
Предыдущие игры
Парма (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 17.02.2018 Эмполи 4:0 Парма СB
- 11.02.2018 Парма 1:1 Перуджа СB
- 03.02.2018 Брешия 2:1 Парма СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 27.12.2017 Парма 0:0 Специя СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Парма 3:0 Про Верчелли СB
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Читтаделла 1:2 Парма СB
- 04.11.2017 Фрозиноне 2:1 Парма СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Фоджа 0:3 Парма СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
- 29.09.2017 Парма 2:2 Салернитана СB
Венеция (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Специя 1:1 Венеция СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Салернитана 3:2 Венеция СB
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 15.12.2017 Фоджа 2:2 Венеция СB
- 09.12.2017 Венеция 1:1 Про Верчелли СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 12.11.2017 Венеция 1:0 Перуджа СB
- 04.11.2017 Брешия 1:2 Венеция СB
- 28.10.2017 Венеция 1:1 Фрозиноне СB
- 24.10.2017 Читтаделла 2:1 Венеция СB
- 21.10.2017 Венеция 1:0 Эмполи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
- 30.09.2017 Тернана 2:3 Венеция СB
Последние игры между собой
Парма
Венеция
-
5 Офсайды 0
-
24 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|26
|14
|7
|5
|58 - 34
|49
|2.
|Фрозиноне
|26
|13
|10
|3
|48 - 29
|49
|3.
|Палермо
|26
|11
|10
|5
|33 - 24
|43
|4.
|Читтаделла
|26
|12
|5
|9
|40 - 32
|41
|5.
|Бари
|26
|12
|5
|9
|37 - 34
|41
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|26
|8
|13
|5
|33 - 26
|37
|10.
|Карпи
|26
|9
|9
|8
|23 - 30
|36
|11.
|Пескара
|26
|9
|8
|9
|35 - 42
|35
|12.
|Перуджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 40
|34
|13.
|Фоджа
|26
|9
|7
|10
|42 - 45
|34
|14.
|Новара
|26
|8
|7
|11
|30 - 32
|31
|15.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|16.
|Брешия
|26
|7
|9
|10
|26 - 30
|30
|17.
|Авеллино
|26
|7
|9
|10
|35 - 40
|30
|18.
|Виртус Энтелла
|26
|6
|10
|10
|30 - 37
|28
|19.
|Чезена
|26
|6
|10
|10
|38 - 47
|28
|20.
|Про Верчелли
|26
|6
|8
|12
|31 - 43
|26
|21.
|Асколи
|26
|5
|8
|13
|23 - 40
|23
|22.
|Тернана
|26
|3
|13
|10
|39 - 50
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Парма делает замену. Дези Якопо уходит с поля, а Барилла Антонио выходит на его замену.
85'
Венеция делает замену. Литтери Джанлука уходит с поля, а Зигони Джанмарко выходит на его замену.
81'
Парма делает замену. Инсинье Роберто уходит с поля, а Силигарди Лука выходит на его замену.
75'
Г О О О О Л - Калайо Эмануэле из команды Парма забивает с точки!
74'
Анджелкович Синиша получил желтую карточку от судьи
72'
Венеция делает замену. Гарофало Агостино уходит с поля, а Дель Гроссо Кристиано выходит на его замену.
72'
Парма делает замену. Чераволо Фабио уходит с поля, а Калайо Эмануэле выходит на его замену.
66'
Г О О О О Л - Фиренце Марко бьет в цель!
50'
Marco Modolo получил желтую карточку от судьи
47'
Венеция делает замену. Marcello Falzerano уходит с поля, а Фиренце Марко выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Штулац Лео получил желтую карточку от судьи
43'
Скавоне Мануэль получил желтую карточку от судьи
37'
Гарофало Агостино получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ennio Tardini. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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