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  5. Серия B
Стадион:
Тернана
1:2
Конец матча
Бари
0'
0:1
3' Гол
Хендерсон Лиам
1:1
11' Гол
Дефенди Марино
1:2
63' Гол
Марроне Лука
78' Желтая карточка
Монтальто Адриано
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Диаките Мобидо выходит на его замену.
79'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Монтальто Адриано получил желтую карточку от судьи
76'
Тернана делает замену. Джузеппе Стателла уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
68'
Тернана делает замену. Тремолада Лука уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.

Описание гола
63'
Г О О О О Л - Марроне Лука бьет в цель!
60'
Бари делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
53'
Тернана делает замену. Federico Angiulli уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Дефенди Марино бьет в цель!
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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