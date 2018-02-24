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Стадион: Либеро Либерати
0:1
3' ГолХендерсон Лиам
1:1
11' ГолДефенди Марино
1:2
63' ГолМарроне Лука
78' Желтая карточкаМонтальто Адриано
|
3'
0:1
11'
1:1
63'
1:2
Состав команд
17
Марроне
Лука
21
Тельо
Андрес
Тернана 4-3-3
- Основной состав
- 1 Плиццари Алессандро Вратарь
- 2 Витиелло Роберто Защитник
- 15 Риджионе Микеле Защитник
- 4 Вальент Мартин Защитник
- 3 Alessandro Favalli Защитник
- 6 Federico Angiulli Полузащитник
- 23 Andrea Paolucci Полузащитник
- 16 Тремолада Лука Полузащитник
- 25 Дефенди Марино Нападающий
- 32 Монтальто Адриано Нападающий
- 7 Giuseppe Statella Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Сала Андреа Вратарь
- 13 Johad Ferretti Защитник
- 19 Дзанон Лука Защитник
- 26 Гаспаретто Даниэле Защитник
- 5 Синьорини Андреа Защитник
- 27 Бордин Алессандро Полузащитник
- 8 Ivan Varone Полузащитник
- 21 Синьори Франческо Полузащитник
- 10 Mattia Finotto Нападающий
- 20 Mirko Carretta Нападающий
- 9 Пьовакари Федерико Нападающий
- 14 Andrea Repossi
- Главный тренер: Бреда Роберто
Бари 4-3-3
- Основной состав
- 12 Alessandro Micai Вратарь
- 4 Сабелли Стефано Защитник
- 17 Марроне Лука Защитник
- 32 Дьомбер Норберт Защитник
- 6 Д'Элия Сальваторе Защитник
- 21 Тельо Андрес Полузащитник
- 8 Баша Мигьен Полузащитник
- 14 Хендерсон Лиам Полузащитник
- 11 Галано Кристиан Нападающий
- 9 Козак Либор Нападающий
- 13 Андерсон Дхаван Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Victor De Lucia Вратарь
- 1 Берарди Алессандро Вратарь
- 30 Диаките Мобидо Защитник
- 19 Балковец Юре Защитник
- 33 Эмпереур Алан Защитник
- 7 Jacopo Petriccione Полузащитник
- 23 Йоколано Симоне Полузащитник
- 31 Бузеллато Массимилиано Полузащитник
- 27 Нене Да Сильва Нападающий
- 29 Андрада Федерико Нападающий
- 18 Karamoko Cisse Нападающий
- 16 Импрота Риккардо Нападающий
- Главный тренер: Каплоне Андреа
Предыдущие игры
Тернана (последние 20 матчей: +2 =11 -7)
- 18.02.2018 Брешия 3:1 Тернана СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 29.01.2018 Тернана 2:2 Салернитана СB
- 20.01.2018 Эмполи 2:1 Тернана СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Тернана 4:3 Про Верчелли СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 08.12.2017 Тернана 1:1 Парма СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 26.11.2017 Тернана 1:1 Перуджа СB
- 18.11.2017 Фоджа 1:1 Тернана СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Читтаделла 1:1 Тернана СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Фрозиноне 4:2 Тернана СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Тернана 4:2 Специя СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 03.10.2017 Тернана 1:1 Брешия СB
Бари (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Бари 1:0 Фрозиноне СB
- 03.02.2018 Венеция 3:1 Бари СB
- 27.01.2018 Бари 0:4 Эмполи СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Бари 0:0 Парма СB
- 16.12.2017 Перуджа 1:3 Бари СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 29.11.2017 Сассуоло 2:1 Бари КИ
- 26.11.2017 Бари 1:0 Фоджа СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 04.11.2017 Салернитана 2:2 Бари СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 23.10.2017 Брешия 2:1 Бари СB
- 20.10.2017 Бари 4:2 Читтаделла СB
- 14.10.2017 Про Верчелли 2:2 Бари СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
Последние игры между собой
Тернана: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
Бари: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
- 23.09.2017 Бари 3:0 Тернана Серия B
- 18.02.2017 Бари 3:1 Тернана Серия B
- 20.09.2016 Тернана 0:0 Бари Серия B
- 01.03.2016 Бари 4:0 Тернана Серия B
- 17.10.2015 Тернана 3:0 Бари Серия B
- 02.04.2015 Тернана 2:0 Бари Серия B
- 10.11.2014 Бари 0:1 Тернана Серия B
- 03.05.2014 Тернана 1:3 Бари Серия B
- 02.12.2013 Бари 2:1 Тернана Серия B
- 02.02.2013 Тернана 0:0 Бари Серия B
- 09.09.2012 Бари 2:0 Тернана Серия B
Тернана
Бари
-
3 Офсайды 3
-
19 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
40 Владение мячом, % 60
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
89'
Бари делает замену. Хендерсон Лиам уходит с поля, а Диаките Мобидо выходит на его замену.
79'
Бари делает замену. Галано Кристиан уходит с поля, а Карамоко Сиссе выходит на его замену.
78'
Монтальто Адриано получил желтую карточку от судьи
76'
Тернана делает замену. Джузеппе Стателла уходит с поля, а Mirko Carretta выходит на его замену.
68'
Тернана делает замену. Тремолада Лука уходит с поля, а Пьовакари Федерико выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Марроне Лука бьет в цель!
60'
Бари делает замену. Андерсон Дхаван уходит с поля, а Импрота Риккардо выходит на его замену.
53'
Тернана делает замену. Federico Angiulli уходит с поля, а Ivan Varone выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - Дефенди Марино бьет в цель!
3'
Г О О О О Л - Хендерсон Лиам бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Libero Liberati. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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