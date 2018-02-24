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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Стадио Адриатико
36' Желтая карточкаIvan Marconi
39' Желтая карточкаКампаньяро Уго
57' Желтая карточкаMarco Perrotta
79' Желтая карточкаMarco Carraro
|
36'
39'
57'
79'
Состав команд
Пескара 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 3 Бальцано Антонио Защитник
- 21 Кампаньяро Уго Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 30 Marco Carraro Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 10 Фалько Филиппо Нападающий
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Защитник
- 14 Вальцания Лука Полузащитник
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 7 Leonardo Mancuso Нападающий
- 9 Ямга Кевин Нападающий
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 26 Pepin I
- Главный тренер: Земан Зденек
Кремонезе 4-3-1-2
- Основной состав
- 27 Уйкани Самир Вратарь
- 29 Альмичи Альберто Защитник
- 15 Ivan Marconi Защитник
- 21 Канини Микеле Защитник
- 33 Ренцетти Франческо Защитник
- 5 Кроче Даниэле Полузащитник
- 8 Michele Cavion Полузащитник
- 34 Арини Мариано Полузащитник
- 6 Gaetano Castrovilli Полузащитник
- 19 Stefano Scappini Нападающий
- 7 Пикколо Антонио Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Nicola Ravaglia Вратарь
- 40 Гарсия Пол Защитник
- 23 Чиналья Давиде Защитник
- 35 Чинелли Антонио Защитник
- 2 Прокопио Маттео Защитник
- 3 Клейтон Машадо Защитник
- 31 Мацек Роман Полузащитник
- 18 Пеше Симоне Полузащитник
- 4 Сбрисса Джованни Полузащитник
- 20 Giampietro Perrulli Полузащитник
- 11 Скамачча Джанлука Нападающий
- 10 Paulinho XX
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
- 24.10.2017 Эмполи 3:1 Пескара СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 14.10.2017 Парма 0:1 Пескара СB
Кремонезе (последние 20 матчей: +6 =11 -3)
- 16.02.2018 Кремонезе 0:1 Бари СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Кремонезе 2:3 Про Верчелли СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 20.01.2018 Кремонезе 1:0 Парма СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 20.12.2017 Венеция 1:1 Кремонезе СB
- 16.12.2017 Кремонезе 1:1 Эмполи СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Кремонезе 1:0 Специя СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 19.11.2017 Салернитана 1:1 Кремонезе СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 04.11.2017 Фоджа 2:3 Кремонезе СB
- 28.10.2017 Кремонезе 3:3 Перуджа СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 20.10.2017 Кремонезе 2:0 Брешия СB
- 14.10.2017 Читтаделла 1:2 Кремонезе СB
- 08.10.2017 Кремонезе 3:3 Тернана СB
- 02.10.2017 Фрозиноне 0:0 Кремонезе СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Кремонезе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.09.2017 Кремонезе 0:0 Пескара Серия B
Пескара
Кремонезе
-
4 Офсайды 2
-
19 Нарушения правил 20
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кремонезе делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
79'
Marco Carraro получил желтую карточку от судьи
77'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Чинелли Антонио выходит на его замену.
75'
Пескара делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Leonardo Mancuso выходит на его замену.
70'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.
64'
Пескара делает замену. Mamadou Coulibaly уходит с поля, а Вальцания Лука выходит на его замену.
57'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
36'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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