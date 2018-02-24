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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
0:0
Конец матча
Кремонезе
0'
36' Желтая карточка
Ivan Marconi
39' Желтая карточка
Кампаньяро Уго
57' Желтая карточка
Marco Perrotta
79' Желтая карточка
Marco Carraro
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Кремонезе делает замену. Стефано Скаппини уходит с поля, а Скамачча Джанлука выходит на его замену.
Желтая карточка
79'
Marco Carraro получил желтую карточку от судьи
77'
Кремонезе делает замену. Кроче Даниэле уходит с поля, а Чинелли Антонио выходит на его замену.
75'
Пескара делает замену. Фалько Филиппо уходит с поля, а Leonardo Mancuso выходит на его замену.
70'
Кремонезе делает замену. Пикколо Антонио уходит с поля, а Джампетро Перрулли выходит на его замену.

64'
Пескара делает замену. Mamadou Coulibaly уходит с поля, а Вальцания Лука выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Marco Perrotta получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Кампаньяро Уго получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
36'
Ivan Marconi получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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