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  5. Серия B
Стадион:
Карпи
0:0
Конец матча
Виртус Энтелла
0'
28' Желтая карточка
Чеккарелли Лука II
37' Желтая карточка
Де Лука Джузеппе
44' Желтая карточка
Ардиццоне Франческо
66' Желтая карточка
Alessio Sabbione
70' Желтая карточка
Лиджи Алессандро
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Виртус Энтелла делает замену. Араму Маттиа уходит с поля, а Andrea La Mantia выходит на его замену.
79'
Карпи делает замену. Мелькьорри Федерико уходит с поля, а Giancarlo Malcore выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Лиджи Алессандро получил желтую карточку от судьи
69'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Manuel Di Paola выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи

65'
Виртус Энтелла делает замену. Белли Франческо уходит с поля, а Де Сантис Эрос выходит на его замену.
64'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
56'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Гарритано Лука выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Ардиццоне Франческо получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
37'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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