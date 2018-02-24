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Стадион: Сандро Кабасси
0:0
Конец матча
28' Желтая карточкаЧеккарелли Лука II
37' Желтая карточкаДе Лука Джузеппе
44' Желтая карточкаАрдиццоне Франческо
66' Желтая карточкаAlessio Sabbione
70' Желтая карточкаЛиджи Алессандро
|
37'
66'
70'
Состав команд
Карпи 4-4-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 25 Tobias Pachonik Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Защитник
- 7 Fabio Concas Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 10 Мбакогу Джерри Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Капела Анибал Защитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 27 Еленич Эней Полузащитник
- 30 Saber Hraiech Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 29 Mbala Nzola Нападающий
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Виртус Энтелла 3-5-2
- Основной состав
- 22 Якобуччи Алессандро Вратарь
- 5 Чеккарелли Лука II Защитник
- 13 Бенедетти Симоне Защитник
- 6 Кремонези Микеле Защитник
- 4 Белли Франческо Полузащитник
- 25 Акампора Дженнаро Полузащитник
- 17 Ардиццоне Франческо Полузащитник
- 23 Крими Марко Полузащитник
- 3 Алийи Насер Полузащитник
- 10 Де Лука Джузеппе Нападающий
- 30 Араму Маттиа Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Andrea Paroni Вратарь
- 15 Пеллиццер Микеле Защитник
- 2 Де Сантис Эрос Защитник
- 29 Бривио Давиде Защитник
- 21 Manuel Di Paola Полузащитник
- 24 Tomi Petrovic Нападающий
- 19 Andrea La Mantia Нападающий
- 16 Гатто Леонардо Нападающий
- 18 Ллуллаку Аздрен Нападающий
- 12 Samuelle Massolo
- 11 Simone Icardi
- 26 Michele Currarino
- Главный тренер: Альетти Альфредо
Предыдущие игры
Карпи (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 08.10.2017 Венеция 2:0 Карпи СB
Виртус Энтелла (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Тернана 0:1 Виртус Энтелла СB
- 05.02.2018 Виртус Энтелла 0:1 Специя СB
- 27.01.2018 Виртус Энтелла 1:2 Фоджа СB
- 20.01.2018 Перуджа 2:0 Виртус Энтелла СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Фрозиноне 4:3 Виртус Энтелла СB
- 16.12.2017 Виртус Энтелла 0:2 Салернитана СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 03.12.2017 Виртус Энтелла 3:1 Бари СB
- 25.11.2017 Про Верчелли 1:1 Виртус Энтелла СB
- 18.11.2017 Виртус Энтелла 0:0 Венеция СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Виртус Энтелла 1:1 Кремонезе СB
- 21.10.2017 Парма 3:1 Виртус Энтелла СB
- 16.10.2017 Виртус Энтелла 2:3 Эмполи СB
- 08.10.2017 Виртус Энтелла 3:0 Брешия СB
- 30.09.2017 Читтаделла 0:1 Виртус Энтелла СB
Последние игры между собой
Карпи: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
Виртус Энтелла: победы: 2, ничьи: 3, поражения: 2
- 23.09.2017 Виртус Энтелла 0:0 Карпи Серия B
- 25.02.2017 Виртус Энтелла 2:0 Карпи Серия B
- 24.09.2016 Карпи 2:1 Виртус Энтелла Серия B
- 21.02.2015 Карпи 0:0 Виртус Энтелла Серия B
- 27.09.2014 Виртус Энтелла 2:0 Карпи Серия B
- 07.04.2013 Карпи 3:1 Виртус Энтелла Про Прима Дивизионе
- 18.11.2012 Виртус Энтелла 1:1 Карпи Про Прима Дивизионе
Карпи
Виртус Энтелла
-
1 Офсайды 5
-
17 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Виртус Энтелла делает замену. Араму Маттиа уходит с поля, а Andrea La Mantia выходит на его замену.
79'
Карпи делает замену. Мелькьорри Федерико уходит с поля, а Giancarlo Malcore выходит на его замену.
70'
Лиджи Алессандро получил желтую карточку от судьи
69'
Виртус Энтелла делает замену. Акампора Дженнаро уходит с поля, а Manuel Di Paola выходит на его замену.
66'
Alessio Sabbione получил желтую карточку от судьи
65'
Виртус Энтелла делает замену. Белли Франческо уходит с поля, а Де Сантис Эрос выходит на его замену.
64'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Maodo Mbaye выходит на его замену.
56'
Карпи делает замену. Fabio Concas уходит с поля, а Гарритано Лука выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Ардиццоне Франческо получил желтую карточку от судьи
37'
Де Лука Джузеппе получил желтую карточку от судьи
28'
Чеккарелли Лука II получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Sandro Cabassi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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