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Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
23' Желтая карточкаСконьямильо Дженнаро
1:0
25' ГолVasile Mogos
1:1
41' ГолФеделе Маттео
45' Желтая карточкаFranck Kanoute
2:1
51' ГолКлеменца Лука
57' Желтая карточкаФеделе Маттео
61' Вторая желтая карточкаФеделе Маттео
68' Желтая карточкаМартиньо Рафаэль
|
25'
1:0
41'
1:1
45'
51'
2:1
57'
61'
68'
Состав команд
14
Vasile
Mogos
18
Донкор
Исаак
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 34 Черубин Николо Защитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Чезена 4-4-1-1
- Основной состав
- 33 Фулиньяти Андреа Вратарь
- 18 Донкор Исаак Защитник
- 13 Суагер Эмануэле Защитник
- 29 Сконьямильо Дженнаро Защитник
- 7 Фацци Николо Защитник
- 32 Simone Emmanuello Полузащитник
- 17 Феделе Маттео Полузащитник
- 8 Скьявоне Андреа Полузащитник
- 27 Ди Ноя Джованни Полузащитник
- 5 Лариби Карим Полузащитник
- 10 Качиа Даниэле Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Альярди Федерико Вратарь
- 22 Мельграти Рикардо Вратарь
- 16 Эспозито Андреа Защитник
- 2 Пертиконе Романо Защитник
- 14 Даль Монте Никола Полузащитник
- 4 Кашоне Эммануэль Полузащитник
- 20 Купиш Томаш Полузащитник
- 24 Вита Алессио Полузащитник
- 30 Джаллоу Ламин Нападающий
- 11 Мончини Габриэле Нападающий
- 9 Cosimo Chirico Нападающий
- 23 Moussa Ndiaye
- Главный тренер: Драго Массимо
Предыдущие игры
Асколи (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо СB
Чезена (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 17.02.2018 Чезена 0:1 Читтаделла СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 04.02.2018 Чезена 4:3 Тернана СB
- 27.01.2018 Венеция 1:0 Чезена СB
- 20.01.2018 Чезена 1:1 Бари СB
- 28.12.2017 Кремонезе 1:0 Чезена СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Парма 0:0 Чезена СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Фрозиноне 3:3 Чезена СB
- 27.11.2017 Чезена 1:0 Брешия СB
- 18.11.2017 Эмполи 5:3 Чезена СB
- 12.11.2017 Чезена 3:3 Салернитана СB
- 04.11.2017 Виртус Энтелла 2:2 Чезена СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Перуджа 0:3 Чезена СB
- 21.10.2017 Чезена 3:3 Фоджа СB
- 14.10.2017 Карпи 2:1 Чезена СB
- 07.10.2017 Чезена 1:0 Специя СB
- 30.09.2017 Про Верчелли 5:2 Чезена СB
Последние игры между собой
Асколи: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
Чезена: победы: 4, ничьи: 4, поражения: 4
- 24.09.2017 Чезена 0:2 Асколи Серия B
- 28.01.2017 Чезена 2:2 Асколи Серия B
- 27.09.2016 Асколи 0:0 Чезена Серия B
- 30.01.2016 Чезена 3:0 Асколи Серия B
- 19.09.2015 Асколи 1:3 Чезена Серия B
- 06.03.2013 Чезена 1:2 Асколи Серия B
- 25.09.2012 Асколи 1:0 Чезена Серия B
- 21.08.2011 Чезена 1:0 Асколи Кубок Италии
- 27.02.2010 Чезена 1:0 Асколи Серия B
- 22.09.2009 Асколи 1:1 Чезена Серия B
- 21.03.2008 Чезена 1:1 Асколи Серия B
- 27.10.2007 Асколи 5:2 Чезена Серия B
Асколи
Чезена
-
1 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 1
-
64 Владение мячом, % 36
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
73'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
73'
Чезена делает замену. Качиа Даниэле уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
68'
Мартиньо Рафаэль получил желтую карточку от судьи
64'
Чезена делает замену. Simone Emmanuello уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.
61'
Феделе Маттео получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
Асколи делает замену. Vasile Mogos уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
57'
Феделе Маттео получил желтую карточку от судьи
51'
Г О О О О Л - Клеменца Лука бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
42'
Чезена делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
41'
Г О О О О Л - Феделе Маттео бьет в цель!
25'
Г О О О О Л - Vasile Mogos бьет в цель!
23'
Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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