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  5. Серия B
Стадион:
Асколи
2:1
Конец матча
Чезена
0'
23' Желтая карточка
Сконьямильо Дженнаро
1:0
25' Гол
Vasile Mogos
1:1
41' Гол
Феделе Маттео
45' Желтая карточка
Franck Kanoute
2:1
51' Гол
Клеменца Лука
57' Желтая карточка
Феделе Маттео
61' Вторая желтая карточка
Феделе Маттео
68' Желтая карточка
Мартиньо Рафаэль
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Асколи делает замену. Буццеголи Даниэле уходит с поля, а Аддэ Брайт выходит на его замену.
73'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
73'
Чезена делает замену. Качиа Даниэле уходит с поля, а Мончини Габриэле выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Мартиньо Рафаэль получил желтую карточку от судьи
64'
Чезена делает замену. Simone Emmanuello уходит с поля, а Вита Алессио выходит на его замену.

61'
Феделе Маттео получает вторую желтую карточку. Удаление.
60'
Асколи делает замену. Vasile Mogos уходит с поля, а Бальдини Энрико выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Феделе Маттео получил желтую карточку от судьи
Описание гола
51'
Г О О О О Л - Клеменца Лука бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Franck Kanoute получил желтую карточку от судьи
42'
Чезена делает замену. Лариби Карим уходит с поля, а Джаллоу Ламин выходит на его замену.
Описание гола
41'
Г О О О О Л - Феделе Маттео бьет в цель!
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Vasile Mogos бьет в цель!
Желтая карточка
23'
Сконьямильо Дженнаро получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cino e Lillo Del Duca. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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