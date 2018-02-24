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  5. Серия B
Стадион:
Авеллино
2:1
Конец матча
Новара
0'
1:0
35' Гол
Гавацци Давиде
48' Желтая карточка
Francesco Di Tacchio
1:1
49' Гол
Кальдерони Марко
66' Желтая карточка
Пушкаш Георге
2:1
76' Гол
Гавацци Давиде
90' Желтая карточка
Казарини Федерико
90'+8
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
79'
Авеллино делает замену. Гавацци Давиде уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Гавацци Давиде бьет в цель!
74'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Македа Федерико выходит на его замену.
66'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.

66'
Новара делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Пушкаш Георге получил желтую карточку от судьи
61'
Авеллино делает замену. Риццато Симоне уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
57'
Авеллино делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Кабесас Бриан выходит на его замену.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Кальдерони Марко бьет в цель!
Желтая карточка
48'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Гавацци Давиде бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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