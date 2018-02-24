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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Партенио
1:0
35' ГолГавацци Давиде
48' Желтая карточкаFrancesco Di Tacchio
1:1
49' ГолКальдерони Марко
66' Желтая карточкаПушкаш Георге
2:1
76' ГолГавацци Давиде
90' Желтая карточкаКазарини Федерико
|
35'
1:0
49'
1:1
66'
76'
2:1
Состав команд
26
Бидуи
Софьян
Авеллино 4-4-1-1
- Основной состав
- 22 Леццерини Лука Вратарь
- 15 Pierre-Yves Ngawa Защитник
- 16 Мореро Сантьяго Защитник
- 5 Крешич Антон Защитник
- 29 Риццато Симоне Защитник
- 17 Молина Сальваторе Полузащитник
- 8 Д'Анджело Анджело Полузащитник
- 14 Francesco Di Tacchio Полузащитник
- 26 Бидуи Софьян Полузащитник
- 11 Гавацци Давиде Полузащитник
- 19 Асенсио Рауль Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Раду Йонуц Вратарь
- 2 Пекорини Симоне Защитник
- 6 Мильорини Марко Защитник
- 3 Маркицца Риккардо Защитник
- 13 Nicola Falasco Защитник
- 33 Reno Wilmots Полузащитник
- 30 Кабесас Бриан Полузащитник
- 27 Лавероне Лоренцо Полузащитник
- 23 Carlo De Risio Полузащитник
- 7 Ваюши Армандо Нападающий
- 20 Luigi Mentana
- 24 Duilio Evangelista
- Главный тренер: Тессер Аттилио
Новара 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Lorenzo Montipo Вратарь
- 2 Трост Магнус Защитник
- 4 Мантовани Андреа Защитник
- 8 Кьоза Марко Защитник
- 24 Lorenzo Dickman Полузащитник
- 23 Marco Moscati Полузащитник
- 5 Казарини Федерико Полузащитник
- 27 Кальдерони Марко Полузащитник
- 21 Орланди Андреа Полузащитник
- 7 Сансоне Джанлука Нападающий
- 19 Пушкаш Георге Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Фарелли Симоне Вратарь
- 22 Бенедеттини Элиа Вратарь
- 31 Petar Golubovic Защитник
- 3 Дель Фабро Дарио Защитник
- 9 Шаудоне Даниэле Полузащитник
- 20 Помпеу Роналдо Полузащитник
- 11 Ди Мариано Франческо Полузащитник
- 17 Сек Мустафа Полузащитник
- 15 Federico Maracchi Полузащитник
- 10 Македа Федерико Нападающий
- 30 Маньеро Риккардо Нападающий
- 32 Antonio Lukanovic Нападающий
- Главный тренер: Барони Марко
Предыдущие игры
Авеллино (последние 20 матчей: +4 =8 -8)
- 17.02.2018 Венеция 3:1 Авеллино СB
- 10.02.2018 Авеллино 1:1 Чезена СB
- 03.02.2018 Фоджа 2:1 Авеллино СB
- 27.01.2018 Авеллино 0:0 Кремонезе СB
- 21.01.2018 Брешия 2:3 Авеллино СB
- 28.12.2017 Авеллино 2:1 Тернана СB
- 21.12.2017 Специя 1:0 Авеллино СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Читтаделла 2:2 Авеллино СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 17.11.2017 Фрозиноне 1:1 Авеллино СB
- 11.11.2017 Авеллино 0:0 Виртус Энтелла СB
- 06.11.2017 Перуджа 1:1 Авеллино СB
- 29.10.2017 Парма 2:0 Авеллино СB
- 24.10.2017 Авеллино 1:0 Про Верчелли СB
- 21.10.2017 Пескара 2:1 Авеллино СB
- 15.10.2017 Авеллино 2:3 Салернитана СB
- 08.10.2017 Бари 2:1 Авеллино СB
- 30.09.2017 Авеллино 3:2 Эмполи СB
Новара (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 17.02.2018 Новара 1:1 Специя СB
- 11.02.2018 Читтаделла 1:3 Новара СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Парма 3:0 Новара СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Виртус Энтелла 2:1 Новара СB
- 21.12.2017 Новара 1:1 Перуджа СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Новара 1:1 Кремонезе СB
- 02.12.2017 Новара 1:1 Эмполи СB
- 25.11.2017 Венеция 1:3 Новара СB
- 18.11.2017 Новара 1:2 Бари СB
- 12.11.2017 Тернана 1:1 Новара СB
- 04.11.2017 Новара 0:1 Про Верчелли СB
- 28.10.2017 Чезена 2:2 Новара СB
- 24.10.2017 Новара 2:3 Салернитана СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Брешия 0:1 Новара СB
- 08.10.2017 Новара 2:1 Фрозиноне СB
- 01.10.2017 Фоджа 2:2 Новара СB
Последние игры между собой
Авеллино: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Новара: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Авеллино
Новара
-
3 Офсайды 0
-
23 Нарушения правил 17
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|27
|14
|8
|5
|59 - 35
|50
|2.
|Фрозиноне
|27
|13
|10
|4
|49 - 32
|49
|3.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|4.
|Палермо
|27
|11
|11
|5
|33 - 24
|44
|5.
|Читтаделла
|27
|12
|6
|9
|41 - 33
|42
|6.
|Венеция
|27
|9
|13
|5
|33 - 26
|40
|7.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|8.
|Парма
|27
|10
|8
|9
|33 - 26
|38
|9.
|Кремонезе
|27
|8
|14
|5
|33 - 26
|38
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|13.
|Фоджа
|27
|9
|7
|11
|43 - 47
|34
|14.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|15.
|Авеллино
|27
|8
|9
|10
|37 - 41
|33
|16.
|Новара
|27
|8
|7
|12
|31 - 34
|31
|17.
|Салернитана
|27
|6
|13
|8
|35 - 42
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|27
|6
|11
|10
|30 - 37
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|27
|6
|8
|13
|25 - 41
|26
|22.
|Тернана
|27
|3
|13
|11
|40 - 52
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Казарини Федерико получил желтую карточку от судьи
79'
Авеллино делает замену. Гавацци Давиде уходит с поля, а Nicola Falasco выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Гавацци Давиде бьет в цель!
74'
Новара делает замену. Сансоне Джанлука уходит с поля, а Македа Федерико выходит на его замену.
66'
Новара делает замену. Lorenzo Dickman уходит с поля, а Ди Мариано Франческо выходит на его замену.
66'
Новара делает замену. Пушкаш Георге уходит с поля, а Маньеро Риккардо выходит на его замену.
66'
Пушкаш Георге получил желтую карточку от судьи
61'
Авеллино делает замену. Риццато Симоне уходит с поля, а Лавероне Лоренцо выходит на его замену.
57'
Авеллино делает замену. Молина Сальваторе уходит с поля, а Кабесас Бриан выходит на его замену.
49'
Г О О О О Л - Кальдерони Марко бьет в цель!
48'
Франческо Ди Тачио получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Г О О О О Л - Гавацци Давиде бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Partenio. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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