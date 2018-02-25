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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 8600
Кротоне
2:3
Конец матча
СПАЛ 2013
0'
23' Желтая карточка
Сампиризи Марио
30' Желтая карточка
Викари Франческо
0:1
37' Гол
Антенуччи Мирко
1:1
49' Гол
Будимир Анте
50' Желтая карточка
Ционек Тьяго
1:2
51' Гол
Шимич Лоренцо
1:3
60' Гол
Палоски Альберто
81' Желтая карточка
Палоски Альберто
81' Желтая карточка
Скьяттарелла Паскуале
2:3
86' Гол
Будимир Анте
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 8600 болельщиков
Фол, нарушение
94'
Сими Нванкво наказан за толчок Ционек Тьяго
93'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
93'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.

93'
Мартелла Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
93'
Безумный фол. Матьелло Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Фараони Марко
92'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Бенали Ахмед из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
Фол, нарушение
88'
Фараони Марко наказан за толчок Драме Букари
86'
Фараони Марко сделал результативную передачу.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Будимир Анте из клуба "Кротоне" отправил мяч головой в ворота.
86'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
86'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
86'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Сими Нванкво нанес удар головой, но Мерет Алекс спокойно отбил мяч.
85'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Сими Нванкво из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Шимич Лоренцо
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Капуано Марко
84'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бенали Ахмед из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
84'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
83'
Тротта Марселло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Саламон Бартош
Желтая карточка
81'
Рефери не любит споров - именно за это Скьяттарелла Паскуале сейчас получил желтую
81'
УДАЛЕНИЕ! - Скьяттарелла Паскуале получает вторую желтую за споры
Желтая карточка
81'
Палоски Альберто получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
81'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Бенали Ахмед оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
79'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
79'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
79'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
77'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
77'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Тактическая замена. Антенуччи Мирко уходит с поля и его заменяет Драме Букари
76'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
76'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
75'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
75'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Будимир Анте нанес удар головой, но Мерет Алекс спокойно отбил мяч.
74'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Угловой
74'
Бенали Ахмед из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
73'
Будимир Анте из команды Кротоне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
73'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
73'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
72'
Мартелла Бруно нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
72'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
Фараони Марко из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
71'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
71'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
69'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
68'
Фараони Марко выбил мяч подальше от ворот.
67'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
67'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
66'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Риччи Федерико из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
66'
Налини Андреа из команды Кротоне навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Сампиризи Марио уходит с поля и его заменяет Фараони Марко
65'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
Налини Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
64'
Должен был быть гол! Антенуччи Мирко имел отличный шанс, но Кордац Алекс не дал голу состоятся!
63'
ШАНС! Антенуччи Мирко вышел один-на-один с голкипером...
63'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
61'
Судья сигнализирует, что Бенали Ахмед из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
61'
Тактическая замена. Барберис Андреа уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Описание гола
60'
Г О О О О Л - Палоски Альберто забивает!
60'
Барберис Андреа ошибается в защите.
60'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
58'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
58'
Будимир Анте из команды Кротоне отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Отличные скиллы показывает Будимир Анте, обводя своих соперников
58'
Бенали Ахмед из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
58'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
56'
Сампиризи Марио коснулся мяча рукой.
56'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
56'
Шанс! Чеккерини Федерико из команды Кротоне пробил головой, но мимо
56'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
Травма, повреждение
54'
Мандрагора Роландо возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
54'
После дальнего удара, который нанес Грасси Альберто мяч отбит вратарем
Травма, повреждение
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шимич Лоренцо из клуба "СПАЛ 2013" отправил мяч головой в ворота.
51'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Желтая карточка
50'
Ционек Тьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Будимир Анте первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
49'
Барберис Андреа из команды Кротоне нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
49'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
45'
Налини Андреа наказан за толчок Ционек Тьяго
45'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
43'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
43'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Грасси Альберто заработал фол
Фол, нарушение
42'
Налини Андреа из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Лаццари Мануэль заработал фол
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
Фол, нарушение
40'
Безумный фол. Лаццари Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Налини Андреа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
39'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
39'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Сампиризи Марио заработал фол
38'
Бенали Ахмед из команды Кротоне направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
Описание гола
37'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко изменил счет на табло!
37'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
36'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
36'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
36'
Сильный дождь сегодня.
35'
Удар от ворот произведет Кротоне
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
34'
Безумный фол. Мандрагора Роландо грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
Фол, нарушение
32'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
31'
Хорошую попытку сделал Налини Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
31'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
31'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
30'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Желтая карточка
30'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
30'
Судья свистит. Викари Франческо атаковал сзади соперника. Это Будимир Анте заработал своей команде штрафной
30'
Удивительный сейв сделал Кордац Алекс из команды Кротоне! А был бы точно гол!
30'
Кордац Алекс не дал случится голу! Грасси Альберто должен был забивать, но Кордац Алекс сделал отличный сейв
30'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
29'
Отличные скиллы показывает Риччи Федерико, обводя своих соперников
Фол, нарушение
28'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Будимир Анте заработал фол
28'
Удар от ворот произведет Кротоне
28'
ШАНС! Куртич Ясмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Офсайд
26'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 в офсайде
26'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Налини Андреа нанес удар издали, а Мерет Алекс отбил его обратно в игру!
25'
Будимир Анте из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
25'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
24'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
24'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Скьяттарелла Паскуале навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
23'
Сампиризи Марио получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
23'
Судья свистит. Сампиризи Марио атаковал сзади соперника. Это Куртич Ясмин заработал своей команде штрафной
23'
Хорошую попытку сделал Риччи Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Мартелла Бруно из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
22'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
22'
Чеккерини Федерико выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
21'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
Офсайд
20'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
19'
Удар от ворот произведет СПАЛ 2013
Фол, нарушение
18'
Лаццари Мануэль коснулся мяча рукой.
17'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
15'
Игрок клуба "Кротоне" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
Фол, нарушение
14'
Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
Фол, нарушение
13'
Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
11'
Мерет Алекс взял и забрал мяч на выходе
11'
Лаццари Мануэль ошибается в защите.
11'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
10'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
10'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
10'
Игрок клуба "СПАЛ 2013" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
Удар от ворот произведет Кротоне
9'
ШАНС! Антенуччи Мирко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Плохо сыграл Капуано Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Ционек Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Отличные скиллы показывает Ционек Тьяго, обводя своих соперников
8'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
7'
Налини Андреа наказан за толчок Грасси Альберто
6'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
6'
Бенали Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
6'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой справа.
6'
Грасси Альберто мяч отрикошетил от ворот
5'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
5'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
4'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
4'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
3'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Скьяттарелла Паскуале пострадал.
Фол, нарушение
3'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
2'
Бенали Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Викари Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Сампиризи Марио из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
Угловой
2'
Барберис Андреа из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
2'
Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
1'
Безумный фол. Скьяттарелла Паскуале грубо играет против соперника. Пострадал Бенали Ахмед
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 2:3 СПАЛ 2013
Кротоне
68.3% (125)
Ничья:
22.4% (41)
СПАЛ 2013
9.3% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Кротоне:
38.8% (71)
Кротоне:
25.1% (46)
Ничья:
18% (33)
СПАЛ 2013:
6.6% (12)
Ничья:
3.3% (6)
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