Стадион: Эцио Шида Зрители: 8600
23' Желтая карточкаСампиризи Марио
30' Желтая карточкаВикари Франческо
0:1
37' ГолАнтенуччи Мирко
1:1
49' ГолБудимир Анте
50' Желтая карточкаЦионек Тьяго
1:2
51' ГолШимич Лоренцо
1:3
60' ГолПалоски Альберто
81' Желтая карточкаПалоски Альберто
81' Желтая карточкаСкьяттарелла Паскуале
2:3
86' ГолБудимир Анте
Новости после матча
Второй тайм
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 8600 болельщиков
94'
Сими Нванкво наказан за толчок Ционек Тьяго
93'
93'
93'
Мартелла Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
93'
Безумный фол. Матьелло Федерико грубо играет против соперника. Пострадал Фараони Марко
92'
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Судья сигнализирует, что Бенали Ахмед из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Саламон Бартош
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
89'
Тактическая замена. Палоски Альберто уходит с поля и его заменяет Флоккари Сержио
88'
Фараони Марко наказан за толчок Драме Букари
86'
Фараони Марко сделал результативную передачу.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Будимир Анте из клуба "Кротоне" отправил мяч головой в ворота.
86'
86'
86'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
86'
86'
86'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
85'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
85'
Сими Нванкво нанес удар головой, но Мерет Алекс спокойно отбил мяч.
85'
Бенали Ахмед навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
85'
Судья сигнализирует, что Сими Нванкво из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Шимич Лоренцо
84'
Судья сигнализирует, что Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Капуано Марко
84'
Ционек Тьяго выносит мяч и сбавляет давление на ворота
84'
Бенали Ахмед из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
84'
84'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
83'
83'
83'
Тротта Марселло навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
81'
Тактическая замена. Скьяттарелла Паскуале уходит с поля и его заменяет Саламон Бартош
81'
Рефери не любит споров - именно за это Скьяттарелла Паскуале сейчас получил желтую
81'
УДАЛЕНИЕ! - Скьяттарелла Паскуале получает вторую желтую за споры
81'
Палоски Альберто получил желтую карточку от судьи
81'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 играет слишком грубо. Бенали Ахмед оказался на газоне.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
79'
79'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
79'
Мерет Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
79'
78'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
77'
77'
76'
Тактическая замена. Антенуччи Мирко уходит с поля и его заменяет Драме Букари
76'
Тактическая замена. Риччи Федерико уходит с поля и его заменяет Сими Нванкво
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
76'
75'
75'
Чеккерини Федерико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
74'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
74'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Будимир Анте нанес удар головой, но Мерет Алекс спокойно отбил мяч.
74'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
74'
Бенали Ахмед из команды Кротоне разыграл угловой с левого угла.
73'
Будимир Анте из команды Кротоне нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
73'
73'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
73'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
73'
72'
Мартелла Бруно нанес удар, но промахнулся очень сильно.
72'
Тротта Марселло нанес удар, но тот был заблокирован.
72'
72'
72'
71'
Шимич Лоренцо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
70'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
69'
68'
Фараони Марко выбил мяч подальше от ворот.
67'
67'
Мартелла Бруно не смог попасть в створ ударом издали
66'
66'
Тротта Марселло из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
66'
Риччи Федерико из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
66'
Налини Андреа из команды Кротоне навешивает в штрафную с рикошетом.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
65'
Тактическая замена. Сампиризи Марио уходит с поля и его заменяет Фараони Марко
65'
64'
64'
64'
64'
64'
Должен был быть гол! Антенуччи Мирко имел отличный шанс, но Кордац Алекс не дал голу состоятся!
63'
ШАНС! Антенуччи Мирко вышел один-на-один с голкипером...
63'
Палоски Альберто из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
63'
61'
Судья сигнализирует, что Бенали Ахмед из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
61'
Тактическая замена. Барберис Андреа уходит с поля и его заменяет Тротта Марселло
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
60'
Г О О О О Л - Палоски Альберто забивает!
60'
Барберис Андреа ошибается в защите.
60'
58'
58'
Будимир Анте из команды Кротоне отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Отличные скиллы показывает Будимир Анте, обводя своих соперников
58'
Бенали Ахмед из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
58'
57'
56'
Сампиризи Марио коснулся мяча рукой.
56'
56'
Шанс! Чеккерини Федерико из команды Кротоне пробил головой, но мимо
56'
Барберис Андреа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
55'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
54'
Мандрагора Роландо возвращается на поле, всё в порядке.
54'
Мартелла Бруно из команды Кротоне делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
54'
После дальнего удара, который нанес Грасси Альберто мяч отбит вратарем
52'
Ох, нехорошо это выглядит. Мандрагора Роландо получил травму и медбригада забирает его с поля.
51'
Скьяттарелла Паскуале сделал результативную передачу.
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Шимич Лоренцо из клуба "СПАЛ 2013" отправил мяч головой в ворота.
51'
51'
Судья сигнализирует, что Налини Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Лаццари Мануэль
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
50'
Ционек Тьяго получает желтую карточку за неспортивное поведение
49'
Г О О О О Л - Будимир Анте первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
49'
Барберис Андреа из команды Кротоне нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.
49'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
45'
Налини Андреа наказан за толчок Ционек Тьяго
45'
44'
44'
43'
Кордац Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
43'
43'
43'
Мандрагора Роландо из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Грасси Альберто заработал фол
42'
Налини Андреа из команды Кротоне толкнул локтем оппонента. Это Лаццари Мануэль заработал фол
42'
Судья сигнализирует, что Викари Франческо из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Будимир Анте
40'
Безумный фол. Лаццари Мануэль грубо играет против соперника. Пострадал Налини Андреа
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
40'
39'
39'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Сампиризи Марио заработал фол
38'
Бенали Ахмед из команды Кротоне направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
37'
Лаццари Мануэль сделал результативную передачу.
37'
Г О О О О Л - Антенуччи Мирко изменил счет на табло!
37'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает навес прямо в штрафную.
36'
36'
36'
Сильный дождь сегодня.
35'
35'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
35'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
34'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
34'
Безумный фол. Мандрагора Роландо грубо играет против соперника. Пострадал Лаццари Мануэль
32'
Судья сигнализирует, что Барберис Андреа из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Матьелло Федерико
31'
Хорошую попытку сделал Налини Андреа. Удар в створ, но вратарь начеку
31'
Лаццари Мануэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Риччи Федерико из команды Кротоне подал угловой справа.
31'
Викари Франческо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
31'
Риччи Федерико из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
30'
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
30'
Викари Франческо получил желтую карточку от судьи
30'
Судья свистит. Викари Франческо атаковал сзади соперника. Это Будимир Анте заработал своей команде штрафной
30'
Удивительный сейв сделал Кордац Алекс из команды Кротоне! А был бы точно гол!
30'
Кордац Алекс не дал случится голу! Грасси Альберто должен был забивать, но Кордац Алекс сделал отличный сейв
30'
Куртич Ясмин из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
29'
Отличные скиллы показывает Риччи Федерико, обводя своих соперников
28'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 толкнул локтем оппонента. Это Будимир Анте заработал фол
28'
28'
ШАНС! Куртич Ясмин нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
27'
26'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 в офсайде
26'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
26'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
25'
Налини Андреа нанес удар издали, а Мерет Алекс отбил его обратно в игру!
25'
Будимир Анте из команды Кротоне делает передачу одноклубнику.
25'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
24'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
24'
Мандрагора Роландо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
23'
Сампиризи Марио получил желтую карточку от судьи
23'
Судья свистит. Сампиризи Марио атаковал сзади соперника. Это Куртич Ясмин заработал своей команде штрафной
23'
Хорошую попытку сделал Риччи Федерико. Удар в створ, но вратарь начеку
23'
23'
22'
22'
22'
21'
Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
21'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
20'
Антенуччи Мирко из команды СПАЛ 2013 в офсайде
19'
18'
Лаццари Мануэль коснулся мяча рукой.
17'
Лаццари Мануэль из команды СПАЛ 2013 делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
16'
16'
Судья сигнализирует, что Капуано Марко из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Грасси Альберто
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
14'
Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Скьяттарелла Паскуале
13'
Судья сигнализирует, что Будимир Анте из команды Кротоне поставил подножку. Пострадал Ционек Тьяго
11'
11'
Лаццари Мануэль ошибается в защите.
11'
Барберис Андреа из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
10'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 32% времени, а гости – 68%.
9'
9'
ШАНС! Антенуччи Мирко нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
9'
Плохо сыграл Капуано Марко - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
9'
Ционек Тьяго нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Отличные скиллы показывает Ционек Тьяго, обводя своих соперников
8'
Игроки ФК "СПАЛ 2013" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Налини Андреа наказан за толчок Грасси Альберто
6'
Игроки ФК "Кротоне" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Будимир Анте выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Скьяттарелла Паскуале из команды СПАЛ 2013 подал угловой слева.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
6'
Бенали Ахмед предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
6'
Грасси Альберто мяч отрикошетил от ворот
5'
Грасси Альберто из команды СПАЛ 2013 делает передачу одноклубнику.
5'
Капуано Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Кордац Алекс взял и забрал мяч на выходе
4'
Ционек Тьяго из команды СПАЛ 2013 отправил кросс в штрафную...
3'
Чеккерини Федерико из команды Кротоне опасно и грубо сыграл. Скьяттарелла Паскуале пострадал.
3'
Судья сигнализирует, что Матьелло Федерико из команды СПАЛ 2013 поставил подножку. Пострадал Риччи Федерико
2'
Бенали Ахмед нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
2'
Сампиризи Марио из команды Кротоне отправил кросс в штрафную...
2'
Барберис Андреа из команды Кротоне разыграл угловой с правого угла.
2'
Куртич Ясмин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
1'
Безумный фол. Скьяттарелла Паскуале грубо играет против соперника. Пострадал Бенали Ахмед
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "СПАЛ 2013". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Ezio Scida. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Кротоне 2:3 СПАЛ 2013
Кротоне
68.3% (125)
Ничья:
22.4% (41)
СПАЛ 2013
9.3% (17)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Кротоне:
38.8% (71)
2:1 Кротоне:
25.1% (46)
1:1 Ничья:
18% (33)
1:2 СПАЛ 2013:
6.6% (12)
0:0 Ничья:
3.3% (6)
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