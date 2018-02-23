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Ювентус
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта

До начала игры осталось 1 день 20 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
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Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Ювентус
93.8% (91)
Ничья:
2.1% (2)
Аталанта
4.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Ювентус:
38.1% (37)
Ювентус:
29.9% (29)
Ювентус:
15.5% (15)
Ювентус:
5.2% (5)
Аталанта:
3.1% (3)
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