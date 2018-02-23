Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Аталанта

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альянц Стэдиум
Состав команд
12
Алекс
Сандро
11
Коста
Дуглас
10
Дибала
Пауло
11
Фройлер
Ремо
72
Иличич
Йосип
Ювентус 4-3-2-1
- Основной состав
- 1 Буффон Джанлуиджи Вратарь
- 26 Лихтштайнер Штефан Защитник
- 4 Бенатиа Мехди Защитник
- 3 Кьеллини Джорджо Защитник
- 12 Алекс Сандро Защитник
- 6 Хедира Сами Полузащитник
- 5 Пьянич Миралем Полузащитник
- 8 Маркизио Клаудио Полузащитник
- 11 Коста Дуглас Полузащитник
- 10 Дибала Пауло Полузащитник
- 17 Манджукич Марио Нападающий
- Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Куадрадо Хуан Травмирован
- Де Шильо Маттиа Травмирован
- Бернардески Федерико Травмирован
- Игуаин Гонсало Травмирован
Аталанта 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Бериша Этрит Вратарь
- 3 Толой Рафаэл Защитник
- 6 Паломино Хосе Защитник
- 5 Мазиелло Андреа Защитник
- 21 Кастань Тимоти Полузащитник
- 15 Де Рон Мартен Полузащитник
- 11 Фройлер Ремо Полузащитник
- 37 Спинаццола Леонардо Полузащитник
- 4 Кристанте Бриан Полузащитник
- 72 Иличич Йосип Нападающий
- 29 Петанья Андреа Нападающий
- Главный тренер: Гасперини Джан Пьеро
- Травмы и дисквалификации
- Риццо Лука Травмирован
Предыдущие игры
Ювентус (последние 20 матчей: +16 =3 -1)
- 18.02.2018 Торино 0:1 Ювентус СA
- 13.02.2018 Ювентус 2:2 Тоттенхэм ЛЧ
- 09.02.2018 Фиорентина 0:2 Ювентус СA
- 04.02.2018 Ювентус 7:0 Сассуоло СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Кьево 0:2 Ювентус СA
- 22.01.2018 Ювентус 1:0 Дженоа СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 03.01.2018 Ювентус 2:0 Торино КИ
- 30.12.2017 Верона 1:3 Ювентус СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Ювентус 2:0 Дженоа КИ
- 17.12.2017 Болонья 0:3 Ювентус СA
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 05.12.2017 Олимпиакос 0:2 Ювентус ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Ювентус 3:0 Кротоне СA
- 22.11.2017 Ювентус 0:0 Барселона ЛЧ
- 19.11.2017 Сампдория 3:2 Ювентус СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
Аталанта (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.02.2018 Аталанта 1:1 Боруссия Д ЛЕ
- 18.02.2018 Аталанта 1:1 Фиорентина СA
- 15.02.2018 Боруссия Д 3:2 Аталанта ЛЕ
- 10.02.2018 Кротоне 1:1 Аталанта СA
- 04.02.2018 Аталанта 1:0 Кьево СA
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус КИ
- 27.01.2018 Сассуоло 0:3 Аталанта СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 20.12.2017 Аталанта 2:1 Сассуоло КИ
- 17.12.2017 Аталанта 3:3 Лацио СA
- 12.12.2017 Дженоа 1:2 Аталанта СA
- 07.12.2017 Аталанта 1:0 Лион ЛЕ
- 02.12.2017 Торино 1:1 Аталанта СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 23.11.2017 Эвертон 1:5 Аталанта ЛЕ
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
Последние игры между собой
Ювентус: победы: 17, ничьи: 3, поражения: 0
Аталанта: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 17
- 30.01.2018 Аталанта 0:1 Ювентус Кубок Италии
- 01.10.2017 Аталанта 2:2 Ювентус Серия A
- 28.04.2017 Аталанта 2:2 Ювентус Серия A
- 11.01.2017 Ювентус 3:2 Аталанта Кубок Италии
- 03.12.2016 Ювентус 3:1 Аталанта Серия A
- 06.03.2016 Аталанта 0:2 Ювентус Серия A
- 25.10.2015 Ювентус 2:0 Аталанта Серия A
- 20.02.2015 Ювентус 2:1 Аталанта Серия A
- 27.09.2014 Аталанта 0:3 Ювентус Серия A
- 05.05.2014 Ювентус 1:0 Аталанта Серия A
- 22.12.2013 Аталанта 1:4 Ювентус Серия A
- 08.05.2013 Аталанта 0:1 Ювентус Серия A
- 16.12.2012 Ювентус 3:0 Аталанта Серия A
- 13.05.2012 Ювентус 3:1 Аталанта Серия A
- 21.01.2012 Аталанта 0:2 Ювентус Серия A
- 28.03.2010 Ювентус 2:1 Аталанта Серия A
- 07.11.2009 Аталанта 2:5 Ювентус Серия A
- 17.05.2009 Ювентус 2:2 Аталанта Серия A
- 21.12.2008 Аталанта 1:3 Ювентус Серия A
- 20.04.2008 Аталанта 0:4 Ювентус Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|55 - 15
|66
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Рома
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|40 - 19
|50
|4.
|Лацио
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|61 - 33
|49
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|40 - 21
|48
|6.
|Сампдория
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 30
|41
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|35 - 30
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|36 - 36
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 32
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|31 - 38
|30
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|21 - 25
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 36
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|23 - 42
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|15 - 43
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 44
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|23 - 47
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 50
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|25
|3
|1
|21
|18 - 58
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - АталантаДо начала игры осталось 1 день 20 часов 23 минуты, которая состоится 25.02.2018.
Новости матча
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Игуаин пропустит неделю — 15:36
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Прогнозы на матч Ювентус - Аталанта
Ювентус
93.8% (91)
Ничья:
2.1% (2)
Аталанта
4.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Ювентус:
38.1% (37)
2:1 Ювентус:
29.9% (29)
1:0 Ювентус:
15.5% (15)
3:1 Ювентус:
5.2% (5)
1:2 Аталанта:
3.1% (3)
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