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Кальяри
 
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Наполи

До начала игры осталось 2 дня 10 часов 50 минут, которая состоится 26.02.2018.
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:
Прогнозы на матч Кальяри - Наполи
Кальяри
2.9% (3)
Ничья:
3.9% (4)
Наполи
93.2% (96)

Вы не участвовали в прогнозе

Наполи:
40.8% (42)
Наполи:
23.3% (24)
Наполи:
13.6% (14)
Наполи:
8.7% (9)
Наполи:
3.9% (4)
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