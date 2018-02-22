Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - Наполи

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Стадион: Сарденья Арена
Предыдущие игры
Кальяри (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 17.02.2018 Кьево 2:1 Кальяри СA
- 11.02.2018 Сассуоло 0:0 Кальяри СA
- 04.02.2018 Кальяри 2:0 СПАЛ 2013 СA
- 28.01.2018 Кротоне 1:1 Кальяри СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Кальяри 0:1 Ювентус СA
- 30.12.2017 Аталанта 1:2 Кальяри СA
- 22.12.2017 Кальяри 0:1 Фиорентина СA
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 09.12.2017 Кальяри 2:2 Сампдория СA
- 03.12.2017 Болонья 1:1 Кальяри СA
- 28.11.2017 Кальяри 1:2 Порденоне КИ
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Удинезе 0:1 Кальяри СA
- 09.11.2017 Нуорезе 0:3 Кальяри ТМК
- 05.11.2017 Кальяри 2:1 Верона СA
- 29.10.2017 Торино 2:1 Кальяри СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Лацио 3:0 Кальяри СA
- 15.10.2017 Кальяри 2:3 Дженоа СA
Наполи (последние 20 матчей: +14 =2 -4)
- 22.02.2018 РБ Лейпциг 0:2 Наполи ЛЕ
- 18.02.2018 Наполи 1:0 СПАЛ 2013 СA
- 15.02.2018 Наполи 1:3 РБ Лейпциг ЛЕ
- 10.02.2018 Наполи 4:1 Лацио СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Наполи 3:1 Болонья СA
- 21.01.2018 Аталанта 0:1 Наполи СA
- 06.01.2018 Наполи 2:0 Верона СA
- 02.01.2018 Наполи 1:2 Аталанта КИ
- 29.12.2017 Кротоне 0:1 Наполи СA
- 23.12.2017 Наполи 3:2 Сампдория СA
- 19.12.2017 Наполи 1:0 Удинезе КИ
- 16.12.2017 Торино 1:3 Наполи СA
- 10.12.2017 Наполи 0:0 Фиорентина СA
- 06.12.2017 Фейеноорд 2:1 Наполи ЛЧ
- 01.12.2017 Наполи 0:1 Ювентус СA
- 26.11.2017 Удинезе 0:1 Наполи СA
- 21.11.2017 Наполи 3:0 Шахтёр Дн ЛЧ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
- 05.11.2017 Кьево 0:0 Наполи СA
Последние игры между собой
Кальяри: победы: 2, ничьи: 6, поражения: 10
Наполи: победы: 10, ничьи: 6, поражения: 2
- 01.10.2017 Наполи 3:0 Кальяри Серия A
- 06.05.2017 Наполи 3:1 Кальяри Серия A
- 11.12.2016 Кальяри 0:5 Наполи Серия A
- 19.04.2015 Кальяри 0:3 Наполи Серия A
- 23.11.2014 Наполи 3:3 Кальяри Серия A
- 06.05.2014 Наполи 3:0 Кальяри Серия A
- 21.12.2013 Кальяри 1:1 Наполи Серия A
- 21.04.2013 Наполи 3:2 Кальяри Серия A
- 26.11.2012 Кальяри 0:1 Наполи Серия A
- 09.03.2012 Наполи 6:3 Кальяри Серия A
- 23.10.2011 Кальяри 0:0 Наполи Серия A
- 20.03.2011 Наполи 2:1 Кальяри Серия A
- 10.11.2010 Кальяри 0:1 Наполи Серия A
- 25.04.2010 Наполи 0:0 Кальяри Серия A
- 12.12.2009 Кальяри 3:3 Наполи Серия A
- 19.04.2009 Кальяри 2:0 Наполи Серия A
- 23.11.2008 Наполи 2:2 Кальяри Серия A
- 27.01.2008 Кальяри 2:1 Наполи Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|55 - 15
|66
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Рома
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|40 - 19
|50
|4.
|Лацио
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|61 - 33
|49
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|40 - 21
|48
|6.
|Сампдория
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 30
|41
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|35 - 30
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|36 - 36
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 32
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|31 - 38
|30
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|21 - 25
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 36
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|23 - 42
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|15 - 43
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 44
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|23 - 47
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 50
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|25
|3
|1
|21
|18 - 58
|10
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Текстовая онлайн трансляция матча Кальяри - НаполиДо начала игры осталось 2 дня 10 часов 50 минут, которая состоится 26.02.2018.
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Прогнозы на матч Кальяри - Наполи
Кальяри
2.9% (3)
Ничья:
3.9% (4)
Наполи
93.2% (96)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Наполи:
40.8% (42)
0:2 Наполи:
23.3% (24)
0:1 Наполи:
13.6% (14)
1:3 Наполи:
8.7% (9)
0:3 Наполи:
3.9% (4)
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