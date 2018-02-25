Стадион: Луиджи Феррарис Зрители: 17767
20' Желтая карточкаСтрюгер-Ларсен Йенс
27' Желтая карточкаМурру Никола
1:0
35' ГолСильвестре Матиас
62' Желтая карточкаКапрари Джанлука
74' Желтая карточкаЯнкто Якуб
2:0
83' ГолСапата Дуван
2:1
90' ГолАднан Али
Второй тайм
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Сегодняшная посещаемость составляет 17767 болельщиков
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
97'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Лопес Макси нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
96'
95'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
95'
Г О О О О Л - Аднан Али изменил счет на табло!
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
Альварес Рикардо наказан за толчок Аднан Али
94'
94'
Альварес Рикардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
91'
91'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
91'
Аднан Али из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Баррето Эдгар пострадал.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
87'
Игра остановлена из-за технических проблем.
86'
Назначен штрафной. Пострадал Альварес Рикардо, его свалил Фофана Секо.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Берешиньски Бартош получил травму и заменен. Андерсен Йоаким выходит на поле.
85'
Судья сигнализирует, что Ингельссон Сванте из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
84'
Фантастический гол, где все сам сделал Сапата Дуван!
83'
Альварес Рикардо сделал результативную передачу.
83'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Сапата Дуван из команды команды Сампдория.
83'
Сапата Дуван из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
82'
Берешиньски Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
81'
Фофана Секо наказан за толчок Альварес Рикардо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
79'
Альварес Рикардо наказан за толчок Барак Антонин
79'
79'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Ингельссон Сванте
78'
78'
Линетти Кароль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
76'
Барак Антонин наказан за толчок Торрейра Лукас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
75'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
75'
74'
Глупую желтую получил Янкто Якуб за то, что отбил ногой мяч после свистка
72'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
71'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
71'
Янкто Якуб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
71'
Отличные скиллы показывает Янкто Якуб, обводя своих соперников
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
69'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
69'
Балич Андрия из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
69'
Лопес Макси из команды Удинезе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
68'
68'
67'
67'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
66'
ШАНС! Фофана Секо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
66'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
64'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
64'
Назначен штрафной. Пострадал Бицарри Альбано, его свалил Капрари Джанлука.
64'
63'
Анджелла Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Альварес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
62'
Судья подбегает и показывает Капрари Джанлука из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.
62'
Судья сигнализирует, что Аднан Али из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
61'
61'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Янкто Якуб мяч отрикошетил от ворот
59'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
57'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Феррари Джанмарко
57'
57'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
56'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
56'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фофана Секо и попал в перекладину!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
54'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Каэтано Самир наказан за толчок Квальярелла Фабио
53'
Видмер Сильван не смог попасть в створ ударом издали
53'
53'
53'
53'
Видмер Сильван из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
52'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
52'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Видмер Сильван
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
48'
47'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Данило Ларанжера получил травму и заменен. Анджелла Габриэле выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
47'
Альварес Рикардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
47'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Рамирес Гастон получил травму и заменен. Альварес Рикардо выходит на поле.
43'
43'
Как он промахнулся? Видмер Сильван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
40'
Рамирес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
39'
38'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
37'
37'
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
35'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас изменил счет на табло!
35'
35'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
34'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
32'
32'
Рамирес Гастон не смог попасть в створ ударом издали
31'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
31'
31'
31'
31'
Как он промахнулся? Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Квальярелла Фабио разрезает оборону соперника отличным пасом
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
30'
Баррето Эдгар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
29'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Капрари Джанлука оказался на газоне.
28'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
27'
Мурру Никола из команды Сампдория играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
26'
26'
26'
ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
26'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
25'
Назначен штрафной. Пострадал Янкто Якуб, его свалил Торрейра Лукас.
25'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
23'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
22'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
22'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
20'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил желтую карточку от судьи
20'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе играет слишком грубо. Капрари Джанлука оказался на газоне.
20'
20'
19'
Рамирес Гастон из команды Сампдория в офсайде
17'
Баррето Эдгар из команды Сампдория направляет мяч в штрафную площадку, но Бицарри Альбано выбегает и ловит мяч
17'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
17'
Стрюгер-Ларсен Йенс наказан за толчок Капрари Джанлука
16'
16'
Капрари Джанлука из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
16'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
15'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
Балич Андрия наказан за толчок Квальярелла Фабио
14'
14'
13'
Близко! Аднан Али нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
13'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
12'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
12'
12'
11'
Капрари Джанлука из команды Сампдория играет слишком грубо. Стрюгер-Ларсен Йенс оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Хорошую попытку сделал Барак Антонин. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
9'
Балич Андрия наказан за толчок Капрари Джанлука
8'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Вивиано Эмильяно отбил мяч на угловой после удара Янкто Якуб из штрафной площади.
7'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
7'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
5'
Судья сигнализирует, что Барак Антонин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
4'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
4'
3'
3'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
3'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Капрари Джанлука из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
1'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Удинезе
Сампдория
81% (149)
Ничья:
11.4% (21)
Удинезе
7.6% (14)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Сампдория:
40.2% (74)
1:0 Сампдория:
22.8% (42)
2:0 Сампдория:
12% (22)
1:1 Ничья:
9.8% (18)
1:2 Удинезе:
5.4% (10)
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