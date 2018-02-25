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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 17767
Сампдория
2:1
Конец матча
Удинезе
0'
20' Желтая карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс
27' Желтая карточка
Мурру Никола
1:0
35' Гол
Сильвестре Матиас
62' Желтая карточка
Капрари Джанлука
74' Желтая карточка
Янкто Якуб
2:0
83' Гол
Сапата Дуван
2:1
90' Гол
Аднан Али
90'+8
Второй тайм
Свисток
98'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
98'
Сегодняшная посещаемость составляет 17767 болельщиков
98'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
97'
Квальярелла Фабио нанес удар, но тот был заблокирован.
96'
Лопес Макси нанес удар головой, но Вивиано Эмильяно спокойно отбил мяч.
96'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...

95'
Янкто Якуб сделал результативную передачу.
Описание гола
95'
Г О О О О Л - Аднан Али изменил счет на табло!
95'
Аднан Али из команды Удинезе делает пас партнеру.
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
95'
Линетти Кароль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
94'
Альварес Рикардо наказан за толчок Аднан Али
94'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
94'
Альварес Рикардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Баррето Эдгар из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
91'
Аднан Али из команды Удинезе опасно и грубо сыграл. Баррето Эдгар пострадал.
90'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
87'
Игра остановлена из-за технических проблем.
Фол, нарушение
86'
Назначен штрафной. Пострадал Альварес Рикардо, его свалил Фофана Секо.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
85'
Берешиньски Бартош получил травму и заменен. Андерсен Йоаким выходит на поле.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Ингельссон Сванте из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
84'
Фантастический гол, где все сам сделал Сапата Дуван!
83'
Альварес Рикардо сделал результативную передачу.
Описание гола
83'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Сапата Дуван из команды команды Сампдория.
83'
Сапата Дуван из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
83'
Игроки ФК "Сампдория" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
83'
Игрок из команды Сампдория делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
82'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
82'
Берешиньски Бартош на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
82'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
81'
Фофана Секо наказан за толчок Альварес Рикардо
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
80'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
79'
Альварес Рикардо наказан за толчок Барак Антонин
79'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Тактическая замена. Балич Андрия уходит с поля и его заменяет Ингельссон Сванте
78'
Удар от ворот произведет Удинезе
78'
Линетти Кароль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
78'
Бицарри Альбано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
77'
Стрюгер-Ларсен Йенс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
76'
Барак Антонин наказан за толчок Торрейра Лукас
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Офсайд
75'
Лопес Макси из команды Удинезе в офсайде
75'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
74'
Глупую желтую получил Янкто Якуб за то, что отбил ногой мяч после свистка
72'
Удинезе совершает вбрасывание на своей половине поля
72'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
72'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
72'
Вивиано Эмильяно взял и забрал мяч на выходе
71'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
71'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Сапата Дуван из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
71'
Янкто Якуб нанес удар, но вратарь был начеку даже после рикошета
71'
Отличные скиллы показывает Янкто Якуб, обводя своих соперников
70'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
70'
Удар от ворот произведет Сампдория
69'
Тактическая замена. Капрари Джанлука уходит с поля и его заменяет Сапата Дуван
69'
Балич Андрия из команды Удинезе не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
69'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
69'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой слева.
69'
Лопес Макси из команды Удинезе нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
68'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
68'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
67'
Фофана Секо из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Удар от ворот произведет Сампдория
66'
ШАНС! Фофана Секо нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Берешиньски Бартош из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
66'
Анджелла Габриэле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
65'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает пас партнеру.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 59% времени, а гости – 41%.
65'
Тактическая замена. Де Пауль Родриго уходит с поля и его заменяет Лопес Макси
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Квальярелла Фабио
Фол, нарушение
64'
Назначен штрафной. Пострадал Бицарри Альбано, его свалил Капрари Джанлука.
Угловой
64'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
63'
Анджелла Габриэле предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Альварес Рикардо навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
62'
Судья подбегает и показывает Капрари Джанлука из команды Сампдория отложенную желтую карточку за фол.
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Аднан Али из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Капрари Джанлука
61'
Удар от ворот произведет Сампдория
61'
Янкто Якуб не смог попасть в створ ударом издали
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
60'
Квальярелла Фабио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой справа.
59'
Янкто Якуб мяч отрикошетил от ворот
59'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
57'
Судья сигнализирует, что Де Пауль Родриго из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Феррари Джанмарко
57'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
57'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
57'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
56'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Каэтано Самир из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Торрейра Лукас
56'
ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Фофана Секо и попал в перекладину!
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
54'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Каэтано Самир выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
53'
Каэтано Самир наказан за толчок Квальярелла Фабио
53'
Видмер Сильван не смог попасть в створ ударом издали
53'
Феррари Джанмарко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
53'
Удар от ворот произведет Сампдория
53'
Видмер Сильван из команды Удинезе сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
52'
Аднан Али навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Линетти Кароль из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Видмер Сильван
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
49'
Удар от ворот произведет Удинезе
48'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
46'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Данило Ларанжера получил травму и заменен. Анджелла Габриэле выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
47'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
47'
Альварес Рикардо из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Угловой
47'
Торрейра Лукас из команды Сампдория разыграл угловой с правого угла.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Берешиньски Бартош из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Капрари Джанлука из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
44'
Рамирес Гастон получил травму и заменен. Альварес Рикардо выходит на поле.
43'
Удар от ворот произведет Сампдория
43'
Как он промахнулся? Видмер Сильван имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
43'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
41'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
41'
Ох, нехорошо это выглядит. Рамирес Гастон получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
40'
Рамирес Гастон на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
40'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 63% времени, а гости – 37%.
39'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Удар от ворот произведет Удинезе
38'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
37'
Удар от ворот произведет Сампдория
37'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
37'
Игрок клуба "Удинезе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 64% времени, а гости – 36%.
35'
Капрари Джанлука сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Сильвестре Матиас изменил счет на табло!
35'
Аднан Али из команды Удинезе хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
35'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
35'
Фофана Секо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
35'
Торрейра Лукас из команды Сампдория подал угловой слева.
34'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
34'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
32'
Удар от ворот произведет Удинезе
32'
Рамирес Гастон не смог попасть в створ ударом издали
Офсайд
31'
Янкто Якуб из команды Удинезе в офсайде
31'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Удинезе
31'
Как он промахнулся? Капрари Джанлука имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
31'
Квальярелла Фабио разрезает оборону соперника отличным пасом
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
30'
Удар от ворот произведет Удинезе
30'
Баррето Эдгар нанес удар, но промахнулся очень сильно.
30'
Барак Антонин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Мурру Никола навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
29'
Барак Антонин из команды Удинезе играет слишком грубо. Капрари Джанлука оказался на газоне.
28'
Торрейра Лукас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
27'
Мурру Никола получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
27'
Мурру Никола из команды Сампдория играет слишком грубо. Де Пауль Родриго оказался на газоне.
26'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Удар от ворот произведет Удинезе
26'
ШАНС! Рамирес Гастон нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
26'
Квальярелла Фабио из команды Сампдория делает передачу одноклубнику.
26'
Капрари Джанлука из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
Фол, нарушение
25'
Назначен штрафной. Пострадал Янкто Якуб, его свалил Торрейра Лукас.
25'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
24'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
Капрари Джанлука нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Берешиньски Бартош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Мурру Никола из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Янкто Якуб
22'
Стрюгер-Ларсен Йенс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
21'
Квальярелла Фабио пробует нанести удар издали, но Бицарри Альбано держит все под контролем
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
Желтая карточка
20'
Стрюгер-Ларсен Йенс получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Стрюгер-Ларсен Йенс из команды Удинезе играет слишком грубо. Капрари Джанлука оказался на газоне.
20'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Офсайд
19'
Рамирес Гастон из команды Сампдория в офсайде
17'
Баррето Эдгар из команды Сампдория направляет мяч в штрафную площадку, но Бицарри Альбано выбегает и ловит мяч
17'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
16'
Бицарри Альбано взял и забрал мяч на выходе
16'
Капрари Джанлука из команды Сампдория навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
16'
Удар от ворот произведет Удинезе
16'
ШАНС! Капрари Джанлука нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
16'
Рамирес Гастон из команды Сампдория делает пас партнеру.
15'
Мурру Никола из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
Фол, нарушение
15'
Балич Андрия наказан за толчок Квальярелла Фабио
14'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Янкто Якуб из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
13'
Близко! Аднан Али нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
Угловой
13'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой справа.
13'
Сильвестре Матиас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Аднан Али из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Квальярелла Фабио из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Каэтано Самир
12'
Сильвестре Матиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Видмер Сильван из команды Удинезе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
11'
Капрари Джанлука из команды Сампдория играет слишком грубо. Стрюгер-Ларсен Йенс оказался на газоне.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
10'
Хорошую попытку сделал Барак Антонин. Удар в створ, но вратарь начеку
10'
Янкто Якуб из команды Удинезе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
9'
Балич Андрия наказан за толчок Капрари Джанлука
8'
Де Пауль Родриго из команды Удинезе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Угловой
8'
Аднан Али из команды Удинезе подал угловой справа.
8'
Вивиано Эмильяно отбил мяч на угловой после удара Янкто Якуб из штрафной площади.
7'
Янкто Якуб из команды Удинезе идет с мячом вперед на обострение...
7'
Игроки ФК "Удинезе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
7'
Линетти Кароль из команды Сампдория делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
7'
Игрок клуба "Сампдория" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
5'
Судья сигнализирует, что Барак Антонин из команды Удинезе поставил подножку. Пострадал Мурру Никола
4'
Де Пауль Родриго нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Фофана Секо из команды Удинезе делает пас партнеру.
4'
Удар от ворот произведет Удинезе
3'
Рамирес Гастон из команды Сампдория отправил кросс в штрафную...
Угловой
3'
Рамирес Гастон из команды Сампдория подал угловой справа.
3'
Каэтано Самир предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
3'
Капрари Джанлука из команды Сампдория идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Торрейра Лукас из команды Сампдория поставил подножку. Пострадал Де Пауль Родриго
1'
На стадионе зимние условия – снег начался.
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Удинезе". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Luigi Ferraris. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сампдория 2:1 Удинезе
Сампдория
81% (149)
Ничья:
11.4% (21)
Удинезе
7.6% (14)

Вы не участвовали в прогнозе

Сампдория:
40.2% (74)
Сампдория:
22.8% (42)
Сампдория:
12% (22)
Ничья:
9.8% (18)
Удинезе:
5.4% (10)
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