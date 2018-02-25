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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 17235
Фиорентина
1:0
Конец матча
Кьево
0'
1:0
6' Гол
Бираги Кристиано
26' Желтая карточка
Симеоне Джованни
82' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 17235 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
95'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Астори Давид
Угловой
94'
Ярошински Павел из команды Кьево подал угловой справа.

92'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
Удар от ворот произведет Фиорентина
Угловой
92'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
92'
Радованович Иван из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
91'
Удар от ворот произведет Фиорентина
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Радованович Иван из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
90'
Дабо Брайан наказан за толчок Ярошински Павел
89'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
89'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Фальчинелли Диего получил травму и заменен. Теро Сириль выходит на поле.
88'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
Травма, повреждение
88'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
85'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
83'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
82'
Меджорини Риккардо получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
82'
Безумный фол. Меджорини Риккардо грубо играет против соперника. Пострадал Кьеза Федерико
81'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Верету Жордан должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
80'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает пас партнеру.
80'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
79'
Кьеза Федерико нарушил правила.
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Радованович Иван из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
78'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
78'
Симеоне Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
78'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
Угловой
77'
Ярошински Павел из команды Кьево подал угловой справа.
77'
Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
Радованович Иван из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
77'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Уго Витор ошибается в защите.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Дайнелли Дарио из команды Кьево нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
75'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
74'
Ярошински Павел из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Почти гол! Симеоне Джованни пробил головой по воротам, но Соррентино Стефано спас!
73'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина забрасывает мяч в штрафную.
72'
Ярошински Павел нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
71'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Кристофоро Себастьян уходит с поля и его заменяет Дабо Брайан
69'
Кастро Лукас нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
69'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
67'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
66'
Удар от ворот произведет Кьево
66'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Верету Жордан из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
65'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
Фол, нарушение
63'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Верету Жордан
62'
Удар от ворот произведет Фиорентина
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
62'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Кьево делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
61'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
61'
Симеоне Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
61'
Радованович Иван из команды Кьево подал угловой слева.
61'
Хороший удар издали нанес Радованович Иван, но отличный сейв сделал Спортьелло Марко. Угловой.
61'
Спортьелло Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
60'
Ярошински Павел из команды Кьево подал угловой справа.
60'
Уго Витор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
Офсайд
57'
Бенасси Марко из команды Фиорентина в офсайде
Угловой
56'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
56'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Удар от ворот произведет Кьево
53'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
53'
Бани Маттиа из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Симеоне Джованни пострадал.
52'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
52'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
52'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Верету Жордан из команды Фиорентина забрасывает мяч в штрафную.
Фол, нарушение
50'
Судья свистит. Пуччарелли Мануэль атаковал сзади соперника. Это Кристофоро Себастьян заработал своей команде штрафной
Офсайд
49'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
49'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
48'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
Шанс! Уго Витор из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
47'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Каччаторе Фабрицио коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
46'
Симеоне Джованни наказан за толчок Бани Маттиа
46'
Тактическая замена. Бастьен Самюэль уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Кьево
47'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Бастьен Самюэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Кьево
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Дайнелли Дарио выходит на поле.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
44'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
44'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
42'
Астори Давид наказан за толчок Пуччарелли Мануэль
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Шанс! Астори Давид из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
Угловой
41'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
Удар от ворот произведет Фиорентина
40'
Пуччарелли Мануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево подал угловой слева.
39'
Астори Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
Хетемай Перпарим из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Верету Жордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
37'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Кьеза Федерико
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
36'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
34'
Фу! Кьеза Федерико из команды Фиорентина очень опасно играет против соперника.
Угловой
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
33'
Ярошински Павел из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
30'
Кастро Лукас делает подножку сопернику.
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
28'
Фальчинелли Диего нарушил правила.
Фол, нарушение
28'
Инглезе Роберто наказан за толчок Астори Давид
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
Желтая карточка
26'
Симеоне Джованни получил желтую карточку от судьи
26'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
26'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
26'
Хетемай Перпарим нарушает правила. Бенасси Марко пострадал
Фол, нарушение
24'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Уго Витор
Офсайд
24'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
23'
Удар от ворот произведет Фиорентина
23'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
Угловой
19'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
19'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Кристофоро Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Астори Давид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
16'
Кьеза Федерико нарушает правила. Гамберини Алессандро пострадал
15'
Удар от ворот произведет Кьево
Фол, нарушение
14'
Верету Жордан нарушил правила.
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
10'
Астори Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
9'
Радованович Иван из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Симеоне Джованни пострадал.
8'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
8'
Симеоне Джованни нарушил правила.
8'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
7'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
6'
Астори Давид сделал результативную передачу.
Описание гола
6'
Г О О О О Л - Бираги Кристиано из команды Фиорентина переиграл вратаря дальним ударом!
6'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
5'
Ярошински Павел нарушил правила.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
Угловой
5'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
5'
Кастро Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
5'
Верету Жордан из команды Фиорентина подал угловой слева.
4'
Хороший удар издали нанес Бираги Кристиано, но отличный сейв сделал Соррентино Стефано. Угловой.
3'
Игрок клуба "Фиорентина" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Бани Маттиа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
3'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина подал угловой справа.
2'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кьево
Фиорентина
94% (173)
Ничья:
3.8% (7)
Кьево
2.2% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Фиорентина:
31% (57)
Фиорентина:
29.9% (55)
Фиорентина:
24.5% (45)
Фиорентина:
4.3% (8)
Ничья:
2.2% (4)
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