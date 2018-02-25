Стадион: Артемио Франки Зрители: 17235
1:0
Конец матча
1:0
6' ГолБираги Кристиано
26' Желтая карточкаСимеоне Джованни
82' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
Сегодняшная посещаемость составляет 17235 болельщиков
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
95'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
95'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Астори Давид
94'
92'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
92'
92'
92'
91'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Радованович Иван из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
90'
Удар от ворот произведет Кьево
90'
Дабо Брайан наказан за толчок Ярошински Павел
89'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
Теро Сириль нанес удар, но тот был заблокирован.
88'
Фальчинелли Диего получил травму и заменен. Теро Сириль выходит на поле.
88'
Тактическая замена. Кьеза Федерико уходит с поля и его заменяет Диаш Жиль
88'
Фальчинелли Диего на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
88'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
87'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
86'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
85'
85'
Ярошински Павел из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Кьеза Федерико на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
Меджорини Риккардо получил желтую карточку от судьи
82'
Безумный фол. Меджорини Риккардо грубо играет против соперника. Пострадал Кьеза Федерико
81'
Тактическая замена. Хетемай Перпарим уходит с поля и его заменяет Пеллиссье Серхио
81'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
80'
Соррентино Стефано не дал случится голу! Верету Жордан должен был забивать, но Соррентино Стефано сделал отличный сейв
80'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает пас партнеру.
80'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
79'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Кьеза Федерико нарушил правила.
78'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
78'
78'
Симеоне Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
78'
Симеоне Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
78'
77'
77'
Бираги Кристиано предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
77'
77'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Уго Витор ошибается в защите.
76'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
75'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Дайнелли Дарио из команды Кьево нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
75'
74'
Ярошински Павел из команды Кьево делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Почти гол! Симеоне Джованни пробил головой по воротам, но Соррентино Стефано спас!
73'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина забрасывает мяч в штрафную.
72'
Ярошински Павел нанес удар, но тот был заблокирован.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
71'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Кристофоро Себастьян уходит с поля и его заменяет Дабо Брайан
69'
Кастро Лукас нанес удар головой, но Спортьелло Марко спокойно отбил мяч.
69'
67'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Судья сигнализирует, что Хетемай Перпарим из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Верету Жордан
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
66'
Удар от ворот произведет Кьево
66'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
66'
Верету Жордан из команды Фиорентина идет с мячом вперед на обострение...
66'
Игроки ФК "Фиорентина" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
65'
Спортьелло Марко взял и забрал мяч на выходе
65'
Кастро Лукас из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
64'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Верету Жордан пробует нанести удар издали, но Соррентино Стефано держит все под контролем
63'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Верету Жордан
62'
62'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
62'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Кьево делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
61'
61'
Симеоне Джованни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
61'
61'
Хороший удар издали нанес Радованович Иван, но отличный сейв сделал Спортьелло Марко. Угловой.
61'
60'
60'
Уго Витор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
60'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
57'
57'
Бенасси Марко из команды Фиорентина в офсайде
56'
56'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
56'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
54'
Удар от ворот произведет Кьево
53'
53'
Бани Маттиа из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Симеоне Джованни пострадал.
52'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Инглезе Роберто из команды Кьево в офсайде
52'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
52'
51'
Верету Жордан из команды Фиорентина забрасывает мяч в штрафную.
50'
Судья свистит. Пуччарелли Мануэль атаковал сзади соперника. Это Кристофоро Себастьян заработал своей команде штрафной
49'
Меджорини Риккардо из команды Кьево в офсайде
49'
Игроки ФК "Кьево" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
48'
Удар от ворот произведет Кьево
48'
Шанс! Уго Витор из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
47'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Каччаторе Фабрицио коснулся мяча рукой.
46'
Симеоне Джованни наказан за толчок Бани Маттиа
46'
Тактическая замена. Бастьен Самюэль уходит с поля и его заменяет Меджорини Риккардо
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Кьево
47'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
47'
Судья сигнализирует, что Бастьен Самюэль из команды Кьево поставил подножку. Пострадал Симеоне Джованни
46'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Удар от ворот произведет Кьево
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
45'
Гамберини Алессандро получил травму и заменен. Дайнелли Дарио выходит на поле.
44'
Судья сигнализирует, что Фальчинелли Диего из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Радованович Иван
44'
Фальчинелли Диего нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
44'
Симеоне Джованни нанес удар, но тот был заблокирован.
43'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
43'
Инглезе Роберто из команды Кьево делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
43'
Отличные скиллы показывает Инглезе Роберто, обводя своих соперников
43'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
42'
Астори Давид наказан за толчок Пуччарелли Мануэль
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
41'
Удар от ворот произведет Кьево
41'
Шанс! Астори Давид из команды Фиорентина пробил головой, но мимо
41'
41'
Кьеза Федерико из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
40'
40'
Пуччарелли Мануэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
40'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево подал угловой слева.
39'
Астори Давид предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
39'
38'
Удар от ворот произведет Кьево
38'
Верету Жордан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
37'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Кьеза Федерико
37'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
36'
Удар от ворот произведет Кьево
34'
Фу! Кьеза Федерико из команды Фиорентина очень опасно играет против соперника.
34'
Бираги Кристиано из команды Фиорентина подал угловой справа.
33'
Ярошински Павел из команды Кьево навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
31'
31'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
30'
Кастро Лукас делает подножку сопернику.
29'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Фальчинелли Диего нарушил правила.
28'
Инглезе Роберто наказан за толчок Астори Давид
27'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
26'
Симеоне Джованни получил желтую карточку от судьи
26'
Соррентино Стефано взял и забрал мяч на выходе
26'
Бираги Кристиано навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Хетемай Перпарим нарушает правила. Бенасси Марко пострадал
24'
Хетемай Перпарим наказан за толчок Уго Витор
24'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина в офсайде
23'
23'
Уго Витор выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Радованович Иван навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Судья сигнализирует, что Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина поставил подножку. Пострадал Хетемай Перпарим
21'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
20'
Удар от ворот произведет Кьево
19'
19'
Верету Жордан из команды Фиорентина делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
18'
Кристофоро Себастьян нанес удар, но тот был заблокирован.
18'
Гамберини Алессандро наказан за толчок Фальчинелли Диего
17'
17'
Каччаторе Фабрицио из команды Кьево отправил кросс в штрафную...
16'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
16'
Кьеза Федерико нарушает правила. Гамберини Алессандро пострадал
15'
Удар от ворот произведет Кьево
14'
Верету Жордан нарушил правила.
13'
Удар от ворот произведет Кьево
13'
13'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
12'
12'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
11'
Фальчинелли Диего наказан за толчок Гамберини Алессандро
10'
Удар от ворот произведет Кьево
10'
ШАНС! Фальчинелли Диего нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Симеоне Джованни из команды Фиорентина делает пас партнеру.
10'
Астори Давид из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
9'
Радованович Иван из команды Кьево опасно и грубо сыграл. Симеоне Джованни пострадал.
8'
Игрок клуба "Кьево" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Симеоне Джованни нарушил правила.
8'
Соррентино Стефано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
6'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 66% времени, а гости – 34%.
6'
Астори Давид сделал результативную передачу.
6'
Г О О О О Л - Бираги Кристиано из команды Фиорентина переиграл вратаря дальним ударом!
6'
5'
Ярошински Павел нарушил правила.
5'
Удар от ворот произведет Кьево
5'
5'
Кастро Лукас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
4'
Хороший удар издали нанес Бираги Кристиано, но отличный сейв сделал Соррентино Стефано. Угловой.
3'
3'
3'
Кристофоро Себастьян из команды Фиорентина подал угловой справа.
2'
Фальчинелли Диего из команды Фиорентина сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
2'
Бенасси Марко из команды Фиорентина отправил кросс в штрафную...
2'
Пуччарелли Мануэль наказан за толчок Кристофоро Себастьян
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Кьево". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Фиорентина 1:0 Кьево
Фиорентина
94% (173)
Ничья:
3.8% (7)
Кьево
2.2% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Фиорентина:
31% (57)
1:0 Фиорентина:
29.9% (55)
2:0 Фиорентина:
24.5% (45)
3:1 Фиорентина:
4.3% (8)
1:1 Ничья:
2.2% (4)
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