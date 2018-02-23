Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан

- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Олимпийский (Рим)
Состав команд
25
Перес
Бруно
14
Шик
Патрик
79
Кесси
Франк
21
Билья
Лукас
Рома 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Алисон Бекер Вратарь
- 25 Перес Бруно Защитник
- 44 Манолас Костас Защитник
- 5 Жуан Жезус Защитник
- 11 Коларов Александар Защитник
- 7 Пеллегрини Лоренцо Полузащитник
- 6 Стротман Кевин Полузащитник
- 17 Юндер Дженгиз Полузащитник
- 4 Наингголан Раджа Полузащитник
- 92 Эль-Шаарави Стефан Полузащитник
- 14 Шик Патрик Нападающий
- Главный тренер: Ди Франческо Эусебио
- Травмы и дисквалификации
- Кардсдорп Рик Травмирован
- Гоналон Максим Травмирован
Милан 4-3-3
- Основной состав
- 99 Доннарумма Джанлуиджи Вратарь
- 20 Абате Игнасио Защитник
- 19 Бонуччи Леонардо Защитник
- 13 Романьоли Алессио Защитник
- 68 Родригес Рикардо Защитник
- 79 Кесси Франк Полузащитник
- 21 Билья Лукас Полузащитник
- 5 Бонавентура Джакомо Полузащитник
- 8 Сусо Хесус Нападающий
- 63 Кутроне Патрик Нападающий
- 10 Чалханоглу Хакан Нападающий
- Главный тренер: Гаттузо Дженнаро
- Травмы и дисквалификации
- Конти Андреа Травмирован
- Сторари Марко Травмирован
- Антонелли Лука Травмирован
- Мусаккио Матео Травмирован
- Калабрия Давиде Травмирован
Предыдущие игры
Рома (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.02.2018 Шахтёр Дн 2:1 Рома ЛЧ
- 17.02.2018 Удинезе 0:2 Рома СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Верона 0:1 Рома СA
- 28.01.2018 Рома 0:1 Сампдория СA
- 24.01.2018 Сампдория 1:1 Рома СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 06.01.2018 Рома 1:2 Аталанта СA
- 30.12.2017 Рома 1:1 Сассуоло СA
- 23.12.2017 Ювентус 1:0 Рома СA
- 20.12.2017 Рома 1:2 Торино КИ
- 16.12.2017 Рома 1:0 Кальяри СA
- 10.12.2017 Кьево 0:0 Рома СA
- 05.12.2017 Рома 1:0 Карабах ЛЧ
- 01.12.2017 Рома 3:1 СПАЛ 2013 СA
- 26.11.2017 Дженоа 1:1 Рома СA
- 22.11.2017 Атлетико М 2:0 Рома ЛЧ
- 18.11.2017 Рома 2:1 Лацио СA
- 05.11.2017 Фиорентина 2:4 Рома СA
- 31.10.2017 Рома 3:0 Челси ЛЧ
Милан (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 22.02.2018 Милан 1:0 Лудогорец ЛЕ
- 18.02.2018 Милан 1:0 Сампдория СA
- 15.02.2018 Лудогорец 0:3 Милан ЛЕ
- 10.02.2018 СПАЛ 2013 0:4 Милан СA
- 04.02.2018 Удинезе 1:1 Милан СA
- 31.01.2018 Милан 0:0 Лацио КИ
- 28.01.2018 Милан 2:1 Лацио СA
- 21.01.2018 Кальяри 1:2 Милан СA
- 06.01.2018 Милан 1:0 Кротоне СA
- 30.12.2017 Фиорентина 1:1 Милан СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Милан 0:2 Аталанта СA
- 17.12.2017 Верона 3:0 Милан СA
- 13.12.2017 Милан 3:0 Верона КИ
- 10.12.2017 Милан 2:1 Болонья СA
- 07.12.2017 Риека 2:0 Милан ЛЕ
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 26.11.2017 Милан 0:0 Торино СA
- 23.11.2017 Милан 5:1 Аустрия Вена ЛЕ
- 18.11.2017 Наполи 2:1 Милан СA
Последние игры между собой
Рома: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
Милан: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
- 01.10.2017 Милан 0:2 Рома Серия A
- 07.05.2017 Милан 1:4 Рома Серия A
- 12.12.2016 Рома 1:0 Милан Серия A
- 14.05.2016 Милан 1:3 Рома Серия A
- 09.01.2016 Рома 1:1 Милан Серия A
- 09.05.2015 Милан 2:1 Рома Серия A
- 20.12.2014 Рома 0:0 Милан Серия A
- 25.04.2014 Рома 2:0 Милан Серия A
- 16.12.2013 Милан 2:2 Рома Серия A
- 12.05.2013 Милан 0:0 Рома Серия A
- 22.12.2012 Рома 4:2 Милан Серия A
- 24.03.2012 Милан 2:1 Рома Серия A
- 29.10.2011 Рома 2:3 Милан Серия A
- 07.05.2011 Рома 0:0 Милан Серия A
- 18.12.2010 Милан 0:1 Рома Серия A
- 06.03.2010 Рома 0:0 Милан Серия A
- 18.10.2009 Милан 2:1 Рома Серия A
- 24.05.2009 Милан 2:3 Рома Серия A
- 11.01.2009 Рома 2:2 Милан Серия A
- 15.03.2008 Рома 2:1 Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|55 - 15
|66
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Рома
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|40 - 19
|50
|4.
|Лацио
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|61 - 33
|49
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|40 - 21
|48
|6.
|Сампдория
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 30
|41
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|35 - 30
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|36 - 36
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 32
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|31 - 38
|30
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|21 - 25
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 36
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|23 - 42
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|15 - 43
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 44
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|23 - 47
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 50
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|25
|3
|1
|21
|18 - 58
|10
-
Текстовая онлайн трансляция матча Рома - МиланДо начала игры осталось 1 день 23 часа 8 минут, которая состоится 25.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Прогнозы на матч Рома - Милан
Рома
70.3% (71)
Ничья:
22.8% (23)
Милан
6.9% (7)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Рома:
41.6% (42)
1:1 Ничья:
18.8% (19)
1:0 Рома:
18.8% (19)
2:0 Рома:
6.9% (7)
1:2 Милан:
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация