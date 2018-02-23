  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Италия
  5. Серия A
Стадион:
Рома
 
Позже
Милан
announcement
-

Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Милан

До начала игры осталось 1 день 23 часа 8 минут, которая состоится 25.02.2018.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Рома - Милан
Рома
70.3% (71)
Ничья:
22.8% (23)
Милан
6.9% (7)

Вы не участвовали в прогнозе

Рома:
41.6% (42)
Ничья:
18.8% (19)
Рома:
18.8% (19)
Рома:
6.9% (7)
Милан:
3% (3)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация