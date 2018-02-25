Стадион: Марк-Антонио Бентегоди Зрители: 16324
1:0
12' ГолВалоти Матиа
13' Желтая карточкаБурдиссо Николас
29' Желтая карточкаПеткович Бруно
39' Желтая карточкаФеррари Алекс
44' Желтая карточкаРомуло Соуза
1:1
49' ГолНьянг М'Байе
2:1
77' ГолВалоти Матиа
Второй тайм
94'
Валоти Матиа из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 16324 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
92'
92'
92'
Фоссати Марко из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
92'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
ШАНС! Петкович Бруно вышел один-на-один с голкипером...
92'
Петкович Бруно из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Беренгер Алекс нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
91'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
91'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
91'
91'
90'
90'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Матос Ридер
89'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
88'
88'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
88'
88'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
87'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой слева.
87'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Беренгер Алекс из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
86'
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
85'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
85'
84'
84'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
84'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
83'
83'
83'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
83'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Бурдиссо Николас из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
81'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой слева.
80'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
79'
Безумный фол. Ринкон Томас грубо играет против соперника. Пострадал Валоти Матиа
79'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
77'
Г О О О О Л - Валоти Матиа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
77'
Сиригу Сальваторе не дал случится голу! Петкович Бруно должен был забивать, но Сиригу Сальваторе сделал отличный сейв
77'
Отличные скиллы показывает Петкович Бруно, обводя своих соперников
77'
Ньянг М'Байе из команды Торино в офсайде
77'
77'
Бурдиссо Николас из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
76'
76'
Тактическая замена. Кальвано Симоне уходит с поля и его заменяет Фоссати Марко
76'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
76'
76'
Кальвано Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
73'
Матос Ридер из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
72'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Матос Ридер
71'
71'
71'
Валоти Матиа из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Феррари Алекс из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
70'
Тактическая замена. Аскуа Африйе уходит с поля и его заменяет Ляич Адем
70'
Матос Ридер из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
69'
69'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
68'
67'
Белотти Андреа из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
67'
Ринкон Томас делает скидку назад вдоль ворот
67'
66'
66'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Сукулини Франко
66'
Валоти Матиа наказан за толчок Оби Джоэл
65'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Фальке Яго из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
65'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
64'
Ньянг М'Байе из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
64'
64'
ШАНС! Н'Кулу Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Плохо сыграл Кальвано Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
63'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Фальке Яго оказался на газоне.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
61'
61'
61'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
61'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
60'
Оби Джоэл наказан за толчок Верде Даниэле
60'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
60'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
58'
Тактическая замена. Ромуло Соуза уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
58'
58'
Феррари Алекс из команды Верона делает пас партнеру.
57'
57'
ШАНС! Оби Джоэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает пас партнеру.
56'
55'
Белотти Андреа наказан за толчок Вукович Ягош
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
54'
53'
53'
Шанс! Бурдиссо Николас из команды Торино пробил головой, но мимо
53'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
52'
51'
Судья сигнализирует, что Аскуа Африйе из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кальвано Симоне
50'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Отличный командный гол!
49'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
49'
Г О О О О Л - Ньянг М'Байе изменил счет на табло!
49'
49'
49'
49'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
48'
Должен был быть гол! Петкович Бруно имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
47'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Валоти Матиа пострадал.
47'
47'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
45'
45'
44'
Ромуло Соуза - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
44'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
44'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
44'
Ромуло Соуза ошибается в защите.
43'
43'
43'
Фальке Яго из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
41'
41'
Н'Кулу Николя выбил мяч подальше от ворот.
40'
Аскуа Африйе наказан за толчок Валоти Матиа
40'
Петкович Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Феррари Алекс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
39'
Феррари Алекс из команды Верона играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
39'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
38'
36'
Кальвано Симоне из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
35'
Ньянг М'Байе из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Николас Давид заработал фол
35'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
34'
Фальке Яго пробил со штрафного прямо в стенку
34'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
33'
33'
33'
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
30'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
29'
Петкович Бруно сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
29'
Безумный фол. Петкович Бруно грубо играет против соперника. Пострадал Ринкон Томас
29'
29'
Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает передачу одноклубнику.
29'
Плохо сыграл Караччоло Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
28'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ньянг М'Байе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
28'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой справа.
28'
Вукович Ягош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
27'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
26'
26'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
24'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Валоти Матиа
23'
23'
Шанс! Ньянг М'Байе из команды Торино пробил головой, но мимо
22'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
22'
Безумный фол. Ньянг М'Байе грубо играет против соперника. Пострадал Ромуло Соуза
21'
Петкович Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Валоти Матиа нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Торино поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
19'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
18'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
18'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кальвано Симоне
17'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
16'
Ньянг М'Байе из команды Торино в офсайде
16'
Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
15'
Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали
13'
Бурдиссо Николас получает желтую карточку за игру рукой
13'
Бурдиссо Николас коснулся мяча рукой.
12'
Вукович Ягош сделал результативную передачу.
12'
Г О О О О О О Л - Валоти Матиа из команды Верона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
12'
Вукович Ягош из команды Верона делает передачу одноклубнику.
12'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой слева.
12'
Отличные скиллы показывает Кин Мойзе, обводя своих соперников
11'
Феррари Алекс из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Н'Кулу Николя заработал фол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
9'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кин Мойзе
9'
9'
8'
Петкович Бруно из команды Верона делает неудачный навес.
8'
7'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
7'
7'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу одноклубнику.
7'
7'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Вукович Ягош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
5'
Оби Джоэл из команды Торино опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
4'
Фарес Мохамед из команды Верона опасно и грубо сыграл. Фальке Яго пострадал.
3'
3'
Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
2'
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 2:1 Торино
Верона
12.6% (23)
Ничья:
27.3% (50)
Торино
60.1% (110)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Торино:
27.3% (50)
0:1 Торино:
24.6% (45)
1:1 Ничья:
23% (42)
2:1 Верона:
6.6% (12)
0:2 Торино:
5.5% (10)
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