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  4. Италия
  5. Серия A
Стадион: Зрители: 16324
Верона
2:1
Конец матча
Торино
0'
1:0
12' Гол
Валоти Матиа
13' Желтая карточка
Бурдиссо Николас
29' Желтая карточка
Петкович Бруно
39' Желтая карточка
Феррари Алекс
44' Желтая карточка
Ромуло Соуза
1:1
49' Гол
Ньянг М'Байе
2:1
77' Гол
Валоти Матиа
90'+4
Второй тайм
94'
Валоти Матиа из команды Верона сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
94'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Верона вырывает победу
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Сегодняшная посещаемость составляет 16324 болельщиков
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.

92'
Удар от ворот произведет Торино
92'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
92'
Фоссати Марко из команды Верона разыграл угловой с левого угла.
92'
Н'Кулу Николя предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
92'
ШАНС! Петкович Бруно вышел один-на-один с голкипером...
92'
Петкович Бруно из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
91'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
91'
Беренгер Алекс нанес удар головой, но Николас Давид спокойно отбил мяч.
91'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино делает пас партнеру.
91'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Базелли Даниэле из команды Торино отправил кросс в штрафную...
91'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
90'
Базелли Даниэле из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
Фол, нарушение
89'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Матос Ридер
89'
Гости сейчас начали активно прессинговать соперника. Придётся наладить игру в обороне.
Угловой
88'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
88'
Караччоло Антонио предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
88'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
88'
Ляич Адем из команды Торино делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
88'
Беренгер Алекс из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
87'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой слева.
87'
Ляич Адем нанес удар, но тот был заблокирован.
87'
Беренгер Алекс из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
86'
Ляич Адем из команды Торино делает пас партнеру.
86'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
86'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Беренгер Алекс из команды Торино отправил кросс в штрафную...
85'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
84'
Беренгер Алекс из команды Торино подал угловой справа.
84'
Беренгер Алекс из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Базелли Даниэле из команды Торино делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
84'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
83'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Тактическая замена. Фальке Яго уходит с поля и его заменяет Беренгер Алекс
83'
Белотти Андреа из команды Торино делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
81'
Бурдиссо Николас из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
81'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
81'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
81'
Фоссати Марко из команды Верона подал угловой слева.
80'
Фарес Мохамед из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
Фол, нарушение
79'
Безумный фол. Ринкон Томас грубо играет против соперника. Пострадал Валоти Матиа
79'
Тактическая замена. Оби Джоэл уходит с поля и его заменяет Базелли Даниэле
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Валоти Матиа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
77'
Сиригу Сальваторе не дал случится голу! Петкович Бруно должен был забивать, но Сиригу Сальваторе сделал отличный сейв
77'
Отличные скиллы показывает Петкович Бруно, обводя своих соперников
Офсайд
77'
Ньянг М'Байе из команды Торино в офсайде
77'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
77'
Бурдиссо Николас из команды Торино хорошо прочитал игру и перехватил мяч у соперника.
77'
Кин Мойзе из команды Верона отправил кросс в штрафную...
77'
Кин Мойзе из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
76'
Удар от ворот произведет Верона
76'
Тактическая замена. Кальвано Симоне уходит с поля и его заменяет Фоссати Марко
76'
Шанс! Белотти Андреа из команды Торино пробил головой, но мимо
76'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
76'
Кальвано Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Ансальди Кристиан из команды Торино отправил кросс в штрафную...
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
73'
Матос Ридер из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
73'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
72'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Матос Ридер
71'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Торино
71'
Кин Мойзе из команды Верона не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
71'
Валоти Матиа из команды Верона сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
71'
Феррари Алекс из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
70'
Тактическая замена. Аскуа Африйе уходит с поля и его заменяет Ляич Адем
70'
Матос Ридер из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
69'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
69'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
68'
Удар от ворот произведет Торино
67'
Белотти Андреа из команды Торино нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
67'
Оби Джоэл из команды Торино отправил кросс в штрафную...
67'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
67'
Ринкон Томас делает скидку назад вдоль ворот
67'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Тактическая замена. Верде Даниэле уходит с поля и его заменяет Сукулини Франко
Фол, нарушение
66'
Валоти Матиа наказан за толчок Оби Джоэл
65'
Удар от ворот произведет Верона
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
65'
Как он промахнулся? Белотти Андреа имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
65'
Фальке Яго из команды Торино делает навес прямо в штрафную.
65'
Отличные скиллы показывает Фальке Яго, обводя своих соперников
64'
Ньянг М'Байе из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
64'
Удар от ворот произведет Верона
64'
ШАНС! Н'Кулу Николя нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
64'
Плохо сыграл Кальвано Симоне - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
63'
Фарес Мохамед из команды Верона играет слишком грубо. Фальке Яго оказался на газоне.
61'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
61'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
61'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
61'
Фальке Яго из команды Торино разыграл угловой с правого угла.
61'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
60'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
60'
Кин Мойзе из команды Верона сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
60'
Оби Джоэл наказан за толчок Верде Даниэле
60'
Верде Даниэле навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
60'
Ньянг М'Байе коснулся мяча рукой.
58'
Тактическая замена. Ромуло Соуза уходит с поля и его заменяет Матос Ридер
Угловой
58'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
Офсайд
58'
Кин Мойзе из команды Верона в офсайде
58'
Кин Мойзе из команды Верона отдал передачу, которая была заблокирована.
58'
Феррари Алекс из команды Верона делает пас партнеру.
57'
Удар от ворот произведет Верона
57'
ШАНС! Оби Джоэл нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
56'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает пас партнеру.
56'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
55'
Белотти Андреа наказан за толчок Вукович Ягош
55'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
54'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
53'
Удар от ворот произведет Верона
53'
Шанс! Бурдиссо Николас из команды Торино пробил головой, но мимо
Угловой
53'
Фальке Яго из команды Торино подал угловой слева.
52'
Оби Джоэл из команды Торино отдал передачу, которая была заблокирована.
52'
Оби Джоэл из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
52'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
51'
Судья сигнализирует, что Аскуа Африйе из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кальвано Симоне
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Ринкон Томас из команды Торино поставил подножку. Пострадал Верде Даниэле
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
49'
Отличный командный гол!
49'
Фальке Яго сделал результативную передачу.
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Ньянг М'Байе изменил счет на табло!
49'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Игроки ФК "Торино" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
49'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Бурдиссо Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Валоти Матиа из команды Верона отправил кросс в штрафную...
48'
Н'Кулу Николя выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
48'
Должен был быть гол! Петкович Бруно имел отличный шанс, но Сиригу Сальваторе не дал голу состоятся!
Фол, нарушение
47'
Ринкон Томас из команды Торино опасно и грубо сыграл. Валоти Матиа пострадал.
47'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
47'
Ромуло Соуза из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
47'
Игроки ФК "Верона" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
47'
Фарес Мохамед выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
45'
Удар от ворот произведет Верона
45'
Караччоло Антонио выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
44'
Ромуло Соуза - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
44'
Ромуло Соуза из команды Верона играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
44'
Белотти Андреа из команды Торино идет с мячом вперед на обострение...
44'
Ромуло Соуза ошибается в защите.
43'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
43'
Фальке Яго из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
42'
Де Сильвестри Лоренцо из команды Торино отправил кросс в штрафную...
41'
Николас Давид взял и забрал мяч на выходе
41'
Н'Кулу Николя выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
40'
Аскуа Африйе наказан за толчок Валоти Матиа
40'
Петкович Бруно выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Фальке Яго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Желтая карточка
39'
Феррари Алекс тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
Фол, нарушение
39'
Феррари Алекс из команды Верона играет слишком грубо. Белотти Андреа оказался на газоне.
39'
Отличные скиллы показывает Белотти Андреа, обводя своих соперников
38'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Кин Мойзе из команды Верона идет с мячом вперед на обострение...
Фол, нарушение
36'
Кальвано Симоне из команды Верона опасно и грубо сыграл. Ньянг М'Байе пострадал.
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
35'
Ньянг М'Байе из команды Торино толкнул локтем оппонента. Это Николас Давид заработал фол
35'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
34'
Фальке Яго пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Фарес Мохамед из команды Верона поставил подножку. Пострадал Фальке Яго
33'
Вукович Ягош выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Аскуа Африйе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
33'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
31'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
30'
Ринкон Томас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
30'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
29'
Петкович Бруно сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
29'
Безумный фол. Петкович Бруно грубо играет против соперника. Пострадал Ринкон Томас
29'
Удар от ворот произведет Верона
29'
Белотти Андреа нанес удар, но промахнулся очень сильно.
29'
Ньянг М'Байе из команды Торино делает передачу одноклубнику.
29'
Плохо сыграл Караччоло Антонио - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
28'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Ньянг М'Байе из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Угловой
28'
Ансальди Кристиан из команды Торино подал угловой справа.
28'
Вукович Ягош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
28'
Ансальди Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
27'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Аскуа Африйе
26'
Сиригу Сальваторе взял и забрал мяч на выходе
26'
Фарес Мохамед из команды Верона отправил кросс в штрафную...
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
25'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Белотти Андреа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
24'
Ансальди Кристиан наказан за толчок Валоти Матиа
23'
Удар от ворот произведет Верона
23'
Шанс! Ньянг М'Байе из команды Торино пробил головой, но мимо
23'
Оби Джоэл из команды Торино отправил кросс в штрафную...
Офсайд
22'
Кин Мойзе из команды Верона в офсайде
22'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Ромуло Соуза навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
22'
Безумный фол. Ньянг М'Байе грубо играет против соперника. Пострадал Ромуло Соуза
21'
Петкович Бруно нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
20'
Валоти Матиа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
19'
Судья сигнализирует, что Оби Джоэл из команды Торино поставил подножку. Пострадал Феррари Алекс
19'
Белотти Андреа из команды Торино делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Белотти Андреа из команды Торино поставил подножку. Пострадал Валоти Матиа
Фол, нарушение
18'
Судья сигнализирует, что Фальке Яго из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кальвано Симоне
Фол, нарушение
17'
Судья сигнализирует, что Кальвано Симоне из команды Верона поставил подножку. Пострадал Ринкон Томас
Офсайд
16'
Ньянг М'Байе из команды Торино в офсайде
16'
Белотти Андреа из команды Торино сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
16'
Фальке Яго из команды Торино отправил кросс в штрафную...
16'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Удар от ворот произведет Верона
15'
Ньянг М'Байе не смог попасть в створ ударом издали
Желтая карточка
13'
Бурдиссо Николас получает желтую карточку за игру рукой
Фол, нарушение
13'
Бурдиссо Николас коснулся мяча рукой.
12'
Вукович Ягош сделал результативную передачу.
Описание гола
12'
Г О О О О О О Л - Валоти Матиа из команды Верона с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
12'
Вукович Ягош из команды Верона делает передачу одноклубнику.
Угловой
12'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой слева.
12'
Кин Мойзе из команды Верона делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
12'
Отличные скиллы показывает Кин Мойзе, обводя своих соперников
Фол, нарушение
11'
Феррари Алекс из команды Верона толкнул локтем оппонента. Это Н'Кулу Николя заработал фол
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
9'
Судья сигнализирует, что Н'Кулу Николя из команды Торино поставил подножку. Пострадал Кин Мойзе
9'
Игрок из команды Торино делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
9'
Игрок клуба "Торино" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Петкович Бруно из команды Верона делает неудачный навес.
8'
Удар от ворот произведет Торино
7'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Ансальди Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Верде Даниэле из команды Верона отправил кросс в штрафную...
7'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Кин Мойзе из команды Верона сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
7'
Фарес Мохамед из команды Верона делает передачу одноклубнику.
Угловой
7'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
7'
Ромуло Соуза из команды Верона делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
6'
Ньянг М'Байе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Ромуло Соуза из команды Верона подал угловой справа.
6'
Вукович Ягош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Ромуло Соуза из команды Верона отправил кросс в штрафную...
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
5'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
5'
Оби Джоэл из команды Торино опасно и грубо сыграл. Феррари Алекс пострадал.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 29% времени, а гости – 71%.
Фол, нарушение
4'
Фарес Мохамед из команды Верона опасно и грубо сыграл. Фальке Яго пострадал.
3'
Удар от ворот произведет Верона
3'
Белотти Андреа из команды Торино не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
3'
Фальке Яго из команды Торино сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
2'
Игрок клуба "Верона" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
1'
Сегодня прохладно для игры в футбол.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Торино". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio M. A. Bentegodi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Верона 2:1 Торино
Верона
12.6% (23)
Ничья:
27.3% (50)
Торино
60.1% (110)

Вы не участвовали в прогнозе

Торино:
27.3% (50)
Торино:
24.6% (45)
Ничья:
23% (42)
Верона:
6.6% (12)
Торино:
5.5% (10)
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