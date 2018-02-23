Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - Беневенто

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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Сан-Сиро
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Состав команд
44
Перишич
Иван
23
Эдер
Мартинс
21
Коста
Андреа
16
Тошка
Алин
Интер Милан 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Ханданович Самир Вратарь
- 7 Канселу Жоау Защитник
- 13 Раноккия Андреа Защитник
- 37 Шкриньяр Милан Защитник
- 33 Д'Амброзио Данило Защитник
- 5 Гальярдини Роберто Полузащитник
- 11 Вечино Матиас Полузащитник
- 87 Кандрева Антонио Полузащитник
- 8 Рафинья Алькантара Полузащитник
- 44 Перишич Иван Полузащитник
- 23 Эдер Мартинс Нападающий
- Главный тренер: Спаллетти Лучано
- Травмы и дисквалификации
- Икарди Мауро Травмирован
- Миранда Жоао Травмирован
- Берни Томмазо Травмирован
Беневенто 4-3-3
- Основной состав
- 81 Пуджиони Кристиан Вратарь
- 3 Летиция Гаэтано Защитник
- 6 Джимсити Берат Защитник
- 21 Коста Андреа Защитник
- 16 Тошка Алин Защитник
- 8 Катальди Данило Полузащитник
- 30 Раньери Сандро Полузащитник
- 31 Джуричич Филип Полузащитник
- 87 Ломбарди Кристиано Нападающий
- 66 Гильерме Маркес Нападающий
- 99 Бриньола Энрико Нападающий
- Главный тренер: Де Дзерби Роберто
- Травмы и дисквалификации
- Антей Лука Травмирован
- Д'Аллесандро Марко Травмирован
- Лучиони Фабио Дисквалифицирован
Предыдущие игры
Интер Милан (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 17.02.2018 Дженоа 2:0 Интер Милан СA
- 11.02.2018 Интер Милан 2:1 Болонья СA
- 03.02.2018 Интер Милан 1:1 Кротоне СA
- 28.01.2018 СПАЛ 2013 1:1 Интер Милан СA
- 21.01.2018 Интер Милан 1:1 Рома СA
- 05.01.2018 Фиорентина 1:1 Интер Милан СA
- 30.12.2017 Интер Милан 0:0 Лацио СA
- 27.12.2017 Милан 1:0 Интер Милан КИ
- 23.12.2017 Сассуоло 1:0 Интер Милан СA
- 16.12.2017 Интер Милан 1:3 Удинезе СA
- 12.12.2017 Интер Милан 0:0 Порденоне КИ
- 09.12.2017 Ювентус 0:0 Интер Милан СA
- 03.12.2017 Интер Милан 5:0 Кьево СA
- 25.11.2017 Кальяри 1:3 Интер Милан СA
- 19.11.2017 Интер Милан 2:0 Аталанта СA
- 05.11.2017 Интер Милан 1:1 Торино СA
- 30.10.2017 Верона 1:2 Интер Милан СA
- 24.10.2017 Интер Милан 3:2 Сампдория СA
- 21.10.2017 Наполи 0:0 Интер Милан СA
- 15.10.2017 Интер Милан 3:2 Милан СA
Беневенто (последние 20 матчей: +3 =1 -16)
- 18.02.2018 Беневенто 3:2 Кротоне СA
- 11.02.2018 Рома 5:2 Беневенто СA
- 04.02.2018 Беневенто 0:2 Наполи СA
- 28.01.2018 Торино 3:0 Беневенто СA
- 21.01.2018 Болонья 3:0 Беневенто СA
- 06.01.2018 Беневенто 3:2 Сампдория СA
- 30.12.2017 Беневенто 1:0 Кьево СA
- 23.12.2017 Дженоа 1:0 Беневенто СA
- 17.12.2017 Беневенто 1:2 СПАЛ 2013 СA
- 10.12.2017 Удинезе 2:0 Беневенто СA
- 03.12.2017 Беневенто 2:2 Милан СA
- 27.11.2017 Аталанта 1:0 Беневенто СA
- 19.11.2017 Беневенто 1:2 Сассуоло СA
- 05.11.2017 Ювентус 2:1 Беневенто СA
- 29.10.2017 Беневенто 1:5 Лацио СA
- 25.10.2017 Кальяри 2:1 Беневенто СA
- 22.10.2017 Беневенто 0:3 Фиорентина СA
- 16.10.2017 Верона 1:0 Беневенто СA
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан СA
- 24.09.2017 Кротоне 2:0 Беневенто СA
Последние игры между собой
Интер Милан: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Беневенто: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 01.10.2017 Беневенто 1:2 Интер Милан Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|25
|21
|3
|1
|55 - 15
|66
|2.
|Ювентус
|Заявка
|25
|21
|2
|2
|62 - 15
|65
|3.
|Рома
|Заявка
|25
|15
|5
|5
|40 - 19
|50
|4.
|Лацио
|Заявка
|25
|15
|4
|6
|61 - 33
|49
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|25
|13
|9
|3
|40 - 21
|48
|6.
|Сампдория
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|44 - 33
|41
|7.
|Милан
|Заявка
|25
|12
|5
|8
|35 - 30
|41
|8.
|Аталанта
|Заявка
|25
|10
|8
|7
|37 - 29
|38
|9.
|Торино
|Заявка
|25
|8
|12
|5
|35 - 30
|36
|10.
|Удинезе
|Заявка
|25
|10
|3
|12
|36 - 36
|33
|11.
|Фиорентина
|Заявка
|25
|8
|8
|9
|34 - 32
|32
|12.
|Болонья
|Заявка
|25
|9
|3
|13
|31 - 38
|30
|13.
|Дженоа
|Заявка
|25
|8
|6
|11
|21 - 25
|30
|14.
|Кальяри
|Заявка
|25
|7
|4
|14
|23 - 36
|25
|15.
|Кьево
|Заявка
|25
|6
|7
|12
|23 - 42
|25
|16.
|Сассуоло
|Заявка
|25
|6
|5
|14
|15 - 43
|23
|17.
|Кротоне
|Заявка
|25
|5
|6
|14
|21 - 44
|21
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|25
|3
|8
|14
|23 - 47
|17
|19.
|Верона
|Заявка
|25
|4
|4
|17
|22 - 50
|16
|20.
|Беневенто
|Заявка
|25
|3
|1
|21
|18 - 58
|10
-
Текстовая онлайн трансляция матча Интер Милан - БеневентоДо начала игры осталось 23 часа 8 минут, которая состоится 24.02.2018.
Новости матча
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Прогнозы на матч Интер Милан - Беневенто
Интер Милан
100% (115)
Ничья:
0% (0)
Беневенто
0% (0)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Интер Милан:
55.7% (64)
2:1 Интер Милан:
15.7% (18)
3:0 Интер Милан:
13.9% (16)
3:1 Интер Милан:
6.1% (7)
1:0 Интер Милан:
5.2% (6)
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