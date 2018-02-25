Стадион: Читта-дель-Триколоре Зрители: 6000
0:1
7' ГолМилинкович-Савич Сергей
20' Желтая карточкаБерарди Доменико
28' Желтая карточкаЛукас Лейва
0:2
31' ПенальтиИммобиле Чиро
35' Желтая карточкаУоллас Оливейра
45' Желтая карточкаЛукаку Джордан
45' Желтая карточкаМиссироли Симоне
0:3
46' ГолМилинкович-Савич Сергей
54' Красная карточкаБерарди Доменико
62' Красная карточкаМарусич Адам
63' Желтая карточкаРожерио да Силва
Новости после матча
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
Сегодняшная посещаемость составляет 6000 болельщиков
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
94'
94'
Пароло Марко из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
92'
Судья сигнализирует, что Андерсон Фелипе из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Rogerio
92'
Лацио нагоняет давление и выглядит будто они могут забить в любой момент
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
89'
Удар от ворот произведет Сассуоло
89'
Лулич Сенад из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
85'
Тактическая замена. Маньянелли Франческо уходит с поля и его заменяет Сенси Стефано
85'
Судья сигнализирует, что Нани Луиш из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
82'
Судья сигнализирует, что Адьяпонг Клод из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
82'
81'
Тактическая замена. Иммобиле Чиро уходит с поля и его заменяет Нани Луиш
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
78'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
78'
Отличные скиллы показывает Рагуза Антонио, обводя своих соперников
77'
Миссироли Симоне возвращается на поле, всё в порядке.
77'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
77'
Ох, нехорошо это выглядит. Миссироли Симоне получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Миссироли Симоне на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
75'
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
75'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
75'
Иммобиле Чиро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло подал угловой справа.
74'
Рагуза Антонио нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Маццители Лука нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Рагуза Антонио из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
73'
73'
71'
Судья сигнализирует, что Маньянелли Франческо из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Пароло Марко
71'
70'
Тактическая замена. Политано Маттео уходит с поля и его заменяет Рагуза Антонио
70'
Политано Маттео не смог попасть в створ ударом издали
70'
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
68'
68'
Шанс! Маццители Лука из команды Сассуоло пробил головой, но мимо
67'
Политано Маттео из команды Сассуоло подал угловой слева.
67'
Пароло Марко предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
65'
Политано Маттео из команды Сассуоло сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Бабакар Хоума мяча так и не получил
63'
Rogerio тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку
63'
Rogerio на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Марусич Адам оказался удален с поля
62'
Rogerio из команды Сассуоло играет слишком грубо. Марусич Адам оказался на газоне.
60'
Тактическая замена. Лукас Лейва уходит с поля и его заменяет Пароло Марко
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
60'
Тактическая замена. Лукаку Джордан уходит с поля и его заменяет Лулич Сенад
60'
Судья сигнализирует, что Лукаку Джордан из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
58'
Бабакар Хоума пробил головой, вратарь справился с ударом.
58'
58'
58'
Стракоша Томас не дал случится голу! Адьяпонг Клод должен был забивать, но Стракоша Томас сделал отличный сейв
58'
Политано Маттео из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Игроки ФК "Сассуоло" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
54'
УДАЛЕНИЕ! - Берарди Доменико увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
54'
Матч остановлен
53'
Судья сигнализирует, что Берарди Доменико из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Раду Стефан
52'
Андерсон Фелипе нанес удар, но тот был заблокирован.
52'
Лукаку Джордан из команды Лацио делает пас партнеру.
52'
Отличные скиллы показывает Лукаку Джордан, обводя своих соперников
51'
51'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
50'
Милинкович-Савич Сергей на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Маццители Лука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
50'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
49'
Бабакар Хоума нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Берарди Доменико из команды Сассуоло сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
48'
Маццители Лука коснулся мяча рукой.
46'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
46'
ГО-О-О-О-ОЛ! Милинкович-Савич Сергей из клуба "Лацио" отправил мяч головой в ворота.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
49'
Рефери не любит споров - именно за это Миссироли Симоне сейчас получил желтую
49'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Мурджа Алессандро нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
47'
Адьяпонг Клод нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
После штрафного удара,который нанес Берарди Доменико мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
46'
Лукаку Джордан получил желтую карточку от судьи
46'
Безумный фол. Лукаку Джордан грубо играет против соперника. Пострадал Адьяпонг Клод
46'
[3] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
43'
Игроки ФК "Лацио" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
42'
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
39'
Rogerio из команды Сассуоло делает неудачный навес.
39'
39'
Как он промахнулся? Бабакар Хоума имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
39'
Стракоша Томас ошибается в защите.
38'
Плохо сыграл Луис Фелипе - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
38'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
37'
Rogerio из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
37'
Берарди Доменико из команды Сассуоло разыграл угловой с правого угла.
37'
Берарди Доменико мяч отрикошетил от ворот
37'
Судья сигнализирует, что Лукас Лейва из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Маццители Лука
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 45% времени, а гости – 55%.
35'
Уоллас Оливейра получил желтую карточку от судьи
35'
Безумный фол. Уоллас Оливейра грубо играет против соперника. Пострадал Политано Маттео
35'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
33'
Судья сигнализирует, что Адьяпонг Клод из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Милинкович-Савич Сергей
32'
31'
Г О О О О Л - Иммобиле Чиро из команды Лацио забивает с точки!
30'
ПЕНАЛЬТИ! - Пелузо Федерико играет рукой в штрафной! Пелузо Федерико вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
29'
Матч остановлен
28'
Лукас Лейва получил желтую карточку от судьи
28'
Безумный фол. Лукас Лейва грубо играет против соперника. Пострадал Ачерби Франческо
28'
28'
28'
Марусич Адам из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
27'
Иммобиле Чиро из команды Лацио сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
26'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
25'
Раду Стефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
25'
Бабакар Хоума из команды Сассуоло толкнул локтем оппонента. Это Раду Стефан заработал фол
25'
24'
Берарди Доменико пробует нанести удар издали, но Стракоша Томас держит все под контролем
22'
Марусич Адам из команды Лацио в офсайде
22'
Мурджа Алессандро из команды Лацио сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
22'
Мурджа Алессандро из команды Лацио делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
20'
Берарди Доменико получил желтую карточку от судьи
20'
Безумный фол. Берарди Доменико грубо играет против соперника. Пострадал Раду Стефан
20'
19'
19'
Марусич Адам наказан за толчок Rogerio
18'
Ачерби Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
18'
Бабакар Хоума коснулся мяча рукой.
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Стракоша Томас взял и забрал мяч на выходе
15'
Политано Маттео из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
13'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Маньянелли Франческо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Лукаку Джордан из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
12'
Политано Маттео коснулся мяча рукой.
11'
Маццители Лука наказан за толчок Иммобиле Чиро
10'
Марусич Адам из команды Лацио толкнул локтем оппонента. Это Rogerio заработал фол
10'
Судья сигнализирует, что Миссироли Симоне из команды Сассуоло поставил подножку. Пострадал Мурджа Алессандро
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 33% времени, а гости – 67%.
9'
Уоллас Оливейра выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
9'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Андерсон Фелипе сделал результативную передачу.
7'
Г О О О О Л - Милинкович-Савич Сергей из команды Лацио переиграл вратаря дальним ударом!
7'
Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает навес прямо в штрафную.
7'
6'
Маньянелли Франческо из команды Сассуоло отдал передачу, которая была заблокирована.
6'
Луис Фелипе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Маццители Лука из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
5'
Иммобиле Чиро нанес удар головой, но Консильи Андреа спокойно отбил мяч.
5'
Марусич Адам из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
5'
5'
Марусич Адам из команды Лацио делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
4'
Раду Стефан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Берарди Доменико из команды Сассуоло отправил кросс в штрафную...
4'
Лукас Лейва выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Берарди Доменико из команды Сассуоло подал угловой слева.
4'
Политано Маттео из команды Сассуоло делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
3'
Судья сигнализирует, что Мурджа Алессандро из команды Лацио поставил подножку. Пострадал Rogerio
3'
2'
Удар от ворот произведет Сассуоло
2'
Марусич Адам из команды Лацио делает навес прямо в штрафную.
2'
Марусич Адам из команды Лацио отдал передачу, которая была заблокирована.
2'
Мурджа Алессандро из команды Лацио отправил кросс в штрафную...
1'
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Лацио". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Citta del Tricolore. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Сассуоло 0:3 Лацио
Сассуоло
4.9% (9)
Ничья:
7.7% (14)
Лацио
87.4% (160)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Лацио:
42.1% (77)
0:1 Лацио:
18.6% (34)
0:2 Лацио:
17.5% (32)
1:1 Ничья:
6% (11)
1:3 Лацио:
4.9% (9)
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