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Стадион: Ренцо Барбера
30' Желтая карточкаGuillame Gigliotti
0:1
42' ГолБьянки Томмазо
1:1
46' ГолРисполи Андреа
2:1
48' ГолКоронадо Игор
51' Желтая карточкаЛа Гумина Антонино
53' Желтая карточкаРисполи Андреа
3:1
55' ГолРисполи Андреа
63' Желтая карточкаКлеменца Лука
81' Желтая карточкаDaniele Mignanelli
4:1
83' ГолНесторовски Илья
|
42'
0:1
46'
1:1
48'
2:1
53'
55'
3:1
63'
83'
4:1
Состав команд
Палермо 3-4-1-2
- Основной состав
- 22 Помини Альберто Вратарь
- 5 Райкович Слободан Защитник
- 6 Струна Альяж Защитник
- 2 Беллучи Джузеппе Защитник
- 3 Рисполи Андреа Полузащитник
- 8 Яяло Мато Полузащитник
- 28 Давидович Павел Полузащитник
- 24 Przemyslaw Szyminski Полузащитник
- 10 Коронадо Игор Полузащитник
- 20 Ла Гумина Антонино Нападающий
- 30 Несторовски Илья Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Посавец Йосип Вратарь
- 23 Фьоре Корентин Защитник
- 21 Luca Antonio Fiordilino Полузащитник
- 35 Муравски Радослав Полузащитник
- 14 Gabriele Rolando Полузащитник
- 13 Гнаоре Эдди Полузащитник
- 7 Трайковски Александар Нападающий
- 9 Stefano Moreo Нападающий
- 16 Балог Норберт Нападающий
- 4 Andrea Accardi
- 1 Luca Maniero II
- Главный тренер: Диего Бортолуззи
Асколи 3-5-2
- Основной состав
- 1 Ланни Иван Вратарь
- 4 Де Сантис Иван Защитник
- 24 Emanuele Padella Защитник
- 13 Guillame Gigliotti Защитник
- 14 Vasile Mogos Полузащитник
- 6 Бьянки Томмазо Полузащитник
- 20 Буццеголи Даниэле Полузащитник
- 32 Franck Kanoute Полузащитник
- 7 Мартиньо Рафаэль Полузащитник
- 27 Клеменца Лука Нападающий
- 45 Моначелло Гаетано Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Агацци Микаэль Вратарь
- 33 Daniele Mignanelli Защитник
- 26 Giovanni Pinto Полузащитник
- 29 Бальдини Энрико Полузащитник
- 28 Д'Урсо Кристиан Полузащитник
- 21 Fabio Castellano Полузащитник
- 19 Аддэ Брайт Полузащитник
- 8 Карпани Джанлука Полузащитник
- 10 Ignacio Lores Нападающий
- 23 Ганц Симоне Нападающий
- 46 Francesco Colantonio
- 31 Matteo Perri
- Главный тренер: Манджа Дэвис
Предыдущие игры
Палермо (последние 20 матчей: +8 =7 -5)
- 24.02.2018 Про Верчелли 0:0 Палермо СB
- 17.02.2018 Перуджа 1:0 Палермо СB
- 12.02.2018 Палермо 1:2 Фоджа СB
- 02.02.2018 Эмполи 4:0 Палермо СB
- 27.01.2018 Палермо 2:0 Брешия СB
- 20.01.2018 Специя 0:0 Палермо СB
- 28.12.2017 Палермо 3:0 Салернитана СB
- 21.12.2017 Чезена 1:1 Палермо СB
- 16.12.2017 Палермо 1:0 Тернана СB
- 10.12.2017 Бари 0:3 Палермо СB
- 02.12.2017 Палермо 0:0 Венеция СB
- 25.11.2017 Авеллино 1:3 Палермо СB
- 20.11.2017 Палермо 0:3 Читтаделла СB
- 12.11.2017 Кремонезе 1:2 Палермо СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Палермо 2:0 Виртус Энтелла СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Палермо 0:2 Новара СB
- 14.10.2017 Фрозиноне 0:0 Палермо СB
- 08.10.2017 Палермо 1:1 Парма СB
Асколи (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 24.02.2018 Асколи 2:1 Чезена СB
- 18.02.2018 Фрозиноне 2:0 Асколи СB
- 10.02.2018 Асколи 1:2 Эмполи СB
- 03.02.2018 Новара 1:2 Асколи СB
- 27.01.2018 Про Верчелли 2:0 Асколи СB
- 20.01.2018 Асколи 1:2 Читтаделла СB
- 28.12.2017 Брешия 0:1 Асколи СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 16.12.2017 Авеллино 1:1 Асколи СB
- 09.12.2017 Асколи 1:1 Виртус Энтелла СB
- 04.12.2017 Перуджа 1:0 Асколи СB
- 25.11.2017 Асколи 0:0 Кремонезе СB
- 18.11.2017 Парма 4:0 Асколи СB
- 12.11.2017 Асколи 0:2 Фоджа СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 28.10.2017 Бари 3:0 Асколи СB
- 24.10.2017 Асколи 3:1 Специя СB
- 21.10.2017 Тернана 1:1 Асколи СB
- 14.10.2017 Асколи 3:3 Венеция СB
- 07.10.2017 Салернитана 0:0 Асколи СB
Последние игры между собой
Палермо: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Асколи: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
- 30.09.2017 Асколи 0:0 Палермо Серия B
Палермо
Асколи
-
2 Офсайды 4
-
12 Нарушения правил 15
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|28
|14
|9
|5
|60 - 36
|51
|2.
|Фрозиноне
|28
|13
|11
|4
|51 - 34
|50
|3.
|Палермо
|28
|12
|11
|5
|37 - 25
|47
|4.
|Читтаделла
|28
|13
|6
|9
|42 - 33
|45
|5.
|Бари
|27
|13
|5
|9
|39 - 35
|44
|6.
|Венеция
|28
|10
|13
|5
|35 - 26
|43
|7.
|Парма
|28
|11
|8
|9
|34 - 26
|41
|8.
|Специя
|27
|10
|9
|8
|29 - 24
|39
|9.
|Кремонезе
|28
|8
|15
|5
|35 - 28
|39
|10.
|Перуджа
|27
|10
|7
|10
|45 - 41
|37
|11.
|Карпи
|27
|9
|10
|8
|23 - 30
|37
|12.
|Фоджа
|28
|10
|7
|11
|44 - 47
|37
|13.
|Пескара
|27
|9
|9
|9
|35 - 42
|36
|14.
|Авеллино
|28
|8
|10
|10
|38 - 42
|34
|15.
|Брешия
|27
|8
|9
|10
|28 - 31
|33
|16.
|Новара
|28
|8
|7
|13
|31 - 35
|31
|17.
|Салернитана
|28
|6
|13
|9
|35 - 43
|31
|18.
|Виртус Энтелла
|28
|6
|11
|11
|30 - 38
|29
|19.
|Чезена
|27
|6
|10
|11
|39 - 49
|28
|20.
|Про Верчелли
|27
|6
|9
|12
|31 - 43
|27
|21.
|Асколи
|28
|6
|8
|14
|26 - 45
|26
|22.
|Тернана
|28
|3
|13
|12
|40 - 54
|22
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Палермо делает замену. Коронадо Игор уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
83'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
81'
Daniele Mignanelli получил желтую карточку от судьи
75'
Асколи делает замену. Guillame Gigliotti уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
73'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.
66'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
63'
Клеменца Лука получил желтую карточку от судьи
61'
Асколи делает замену. Franck Kanoute уходит с поля, а Ignacio Lores выходит на его замену.
55'
Г О О О О Л - Рисполи Андреа бьет в цель!
53'
Рисполи Андреа получил желтую карточку от судьи
51'
Ла Гумина Антонино получил желтую карточку от судьи
48'
Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
46'
Г О О О О Л - Рисполи Андреа бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Бьянки Томмазо бьет в цель!
30'
Guillame Gigliotti получил желтую карточку от судьи
28'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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