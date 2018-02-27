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  5. Серия B
Стадион:
Палермо
4:1
Конец матча
Асколи
0'
30' Желтая карточка
Guillame Gigliotti
0:1
42' Гол
Бьянки Томмазо
1:1
46' Гол
Рисполи Андреа
2:1
48' Гол
Коронадо Игор
51' Желтая карточка
Ла Гумина Антонино
53' Желтая карточка
Рисполи Андреа
3:1
55' Гол
Рисполи Андреа
63' Желтая карточка
Клеменца Лука
81' Желтая карточка
Daniele Mignanelli
4:1
83' Гол
Несторовски Илья
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
86'
Палермо делает замену. Коронадо Игор уходит с поля, а Stefano Moreo выходит на его замену.
Описание гола
83'
Г О О О О Л - Несторовски Илья бьет в цель!
Желтая карточка
81'
Daniele Mignanelli получил желтую карточку от судьи
75'
Асколи делает замену. Guillame Gigliotti уходит с поля, а Ганц Симоне выходит на его замену.
73'
Палермо делает замену. Przemyslaw Szyminski уходит с поля, а Andrea Accardi выходит на его замену.

66'
Палермо делает замену. Ла Гумина Антонино уходит с поля, а Гнаоре Эдди выходит на его замену.
Желтая карточка
63'
Клеменца Лука получил желтую карточку от судьи
61'
Асколи делает замену. Franck Kanoute уходит с поля, а Ignacio Lores выходит на его замену.
Описание гола
55'
Г О О О О Л - Рисполи Андреа бьет в цель!
Желтая карточка
53'
Рисполи Андреа получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Ла Гумина Антонино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Коронадо Игор бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Описание гола
46'
Г О О О О Л - Рисполи Андреа бьет в цель!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Бьянки Томмазо бьет в цель!
Желтая карточка
30'
Guillame Gigliotti получил желтую карточку от судьи
28'
Асколи делает замену. Мартиньо Рафаэль уходит с поля, а Daniele Mignanelli выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Renzo Barbera. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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