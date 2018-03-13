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  5. Серия B
Стадион:
Пескара
0:1
Конец матча
Карпи
0'
0:1
11' Гол
Alessio Sabbione
29' Желтая карточка
Maodo Mbaye
78' Желтая карточка
Лиджи Алессандро
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Пескара делает замену. Pepin уходит с поля, а Фалько Филиппо выходит на его замену.
Желтая карточка
78'
Лиджи Алессандро получил желтую карточку от судьи
75'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
72'
Пескара делает замену. Каппеллуццо Пьерлуиджи уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

46'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
29'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
Описание гола
11'
Г О О О О Л - Alessio Sabbione бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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