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Стадион: Стадио Адриатико
0:1
11' ГолAlessio Sabbione
29' Желтая карточкаMaodo Mbaye
78' Желтая карточкаЛиджи Алессандро
|
11'
0:1
29'
78'
Состав команд
13
Кода
Андреа
26
Pepin
I
24
Maodo
Mbaye
27
Еленич
Эней
Пескара 3-5-2
- Основной состав
- 1 Фиорилло Винченцо Вратарь
- 18 Форнасьер Микеле Защитник
- 13 Кода Андреа Защитник
- 23 Marco Perrotta Защитник
- 24 Фьямоцци Риккардо Полузащитник
- 33 Кулибали Мамаду Полузащитник
- 16 Бругман Гастон Полузащитник
- 26 Pepin I Полузащитник
- 3 Бальцано Антонио Полузащитник
- 11 Cristian Bunino Нападающий
- 32 Каппеллуццо Пьерлуиджи Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Савеллони Лука Вратарь
- 28 Гравильон Эндрю Защитник
- 27 Маццотта Антонио Защитник
- 2 Крешенци Алессандро Защитник
- 10 Фалько Филиппо Полузащитник
- 9 Ямга Кевин Полузащитник
- 7 Leonardo Mancuso Полузащитник
- 35 Баэс Хайме Нападающий
- 29 Капоне Кристиан Нападающий
- 19 Кокко Андреа Нападающий
- 17 Петтинари Стефано Нападающий
- 30 Marco Carraro
- Главный тренер: Земан Зденек
Карпи 3-5-2
- Основной состав
- 22 Коломби Симоне Вратарь
- 3 Капела Анибал Защитник
- 13 Поли Фабрицио Защитник
- 14 Лиджи Алессандро Защитник
- 17 Ди Кьяра Джанлука Полузащитник
- 4 Alessio Sabbione Полузащитник
- 24 Maodo Mbaye Полузащитник
- 16 Гарритано Лука Полузащитник
- 25 Tobias Pachonik Полузащитник
- 11 Мелькьорри Федерико Нападающий
- 27 Еленич Эней Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Броско Риккардо Защитник
- 8 Джорико Даниэле Полузащитник
- 20 Биттанте Лука Полузащитник
- 5 Luca Verna Полузащитник
- 26 Калапай Лука Полузащитник
- 19 Пашиути Лоренцо Полузащитник
- 9 Giancarlo Malcore Нападающий
- 7 Fabio Concas Нападающий
- 12 Matteo Brunelli
- 21 Dario Saric
- 1 Federico Serraiocco
- 18 Luigi Palumbo
- Главный тренер: Кастори Фабрицио
Предыдущие игры
Пескара (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 10.03.2018 Пескара 1:4 Парма СB
- 03.03.2018 Читтаделла 2:0 Пескара СB
- 24.02.2018 Пескара 0:0 Кремонезе СB
- 17.02.2018 Виртус Энтелла 0:0 Пескара СB
- 10.02.2018 Пескара 1:0 Салернитана СB
- 03.02.2018 Фрозиноне 3:0 Пескара СB
- 26.01.2018 Пескара 0:2 Перуджа СB
- 20.01.2018 Фоджа 0:1 Пескара СB
- 17.01.2018 Пескара 3:1 Лугано ТМК
- 28.12.2017 Пескара 1:0 Венеция СB
- 21.12.2017 Асколи 1:1 Пескара СB
- 17.12.2017 Пескара 1:0 Новара СB
- 08.12.2017 Чезена 4:2 Пескара СB
- 02.12.2017 Пескара 3:3 Тернана СB
- 28.11.2017 Сампдория 4:1 Пескара КИ
- 25.11.2017 Специя 4:0 Пескара СB
- 18.11.2017 Пескара 3:1 Про Верчелли СB
- 12.11.2017 Бари 1:0 Пескара СB
- 03.11.2017 Пескара 2:2 Палермо СB
- 28.10.2017 Пескара 0:3 Брешия СB
Карпи (последние 20 матчей: +5 =9 -6)
- 10.03.2018 Чезена 0:0 Карпи СB
- 24.02.2018 Карпи 0:0 Виртус Энтелла СB
- 17.02.2018 Фоджа 3:0 Карпи СB
- 10.02.2018 Карпи 1:1 Кремонезе СB
- 03.02.2018 Салернитана 1:2 Карпи СB
- 27.01.2018 Карпи 2:1 Специя СB
- 20.01.2018 Новара 1:0 Карпи СB
- 28.12.2017 Карпи 0:0 Бари СB
- 21.12.2017 Читтаделла 0:1 Карпи СB
- 16.12.2017 Карпи 1:1 Фрозиноне СB
- 09.12.2017 Эмполи 1:0 Карпи СB
- 03.12.2017 Авеллино 1:1 Карпи СB
- 29.11.2017 Торино 2:0 Карпи КИ
- 25.11.2017 Карпи 2:1 Парма СB
- 18.11.2017 Перуджа 5:0 Карпи СB
- 12.11.2017 Карпи 1:1 Брешия СB
- 04.11.2017 Карпи 4:2 Асколи СB
- 30.10.2017 Тернана 0:0 Карпи СB
- 24.10.2017 Карпи 1:3 Палермо СB
- 21.10.2017 Про Верчелли 0:0 Карпи СB
Последние игры между собой
Пескара: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Карпи: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Пескара
Карпи
-
0 Офсайды 2
-
15 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
56 Владение мячом, % 44
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эмполи
|29
|15
|9
|5
|62 - 37
|54
|2.
|Фрозиноне
|30
|14
|11
|5
|52 - 35
|53
|3.
|Палермо
|29
|13
|11
|5
|38 - 25
|50
|4.
|Читтаделла
|30
|14
|7
|9
|45 - 34
|49
|5.
|Бари
|29
|13
|7
|9
|42 - 38
|46
|6.
|Венеция
|29
|11
|13
|5
|36 - 26
|46
|7.
|Парма
|29
|12
|8
|9
|38 - 27
|44
|8.
|Перуджа
|29
|12
|7
|10
|49 - 41
|43
|9.
|Карпи
|29
|10
|11
|8
|24 - 30
|41
|10.
|Специя
|30
|10
|11
|9
|32 - 28
|41
|11.
|Кремонезе
|30
|8
|16
|6
|37 - 31
|40
|12.
|Фоджа
|29
|10
|7
|12
|44 - 49
|37
|13.
|Салернитана
|30
|8
|13
|9
|40 - 44
|37
|14.
|Пескара
|30
|9
|9
|12
|36 - 49
|36
|15.
|Авеллино
|29
|8
|10
|11
|38 - 44
|34
|16.
|Новара
|30
|9
|7
|14
|33 - 37
|34
|17.
|Брешия
|29
|8
|9
|12
|29 - 35
|33
|18.
|Чезена
|30
|7
|12
|11
|43 - 52
|33
|19.
|Виртус Энтелла
|29
|6
|11
|12
|31 - 40
|29
|20.
|Про Верчелли
|29
|6
|11
|12
|35 - 47
|29
|21.
|Асколи
|30
|6
|8
|16
|27 - 49
|26
|22.
|Тернана
|30
|4
|14
|12
|43 - 56
|26
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
79'
Пескара делает замену. Pepin уходит с поля, а Фалько Филиппо выходит на его замену.
78'
Лиджи Алессандро получил желтую карточку от судьи
75'
Карпи делает замену. Tobias Pachonik уходит с поля, а Биттанте Лука выходит на его замену.
72'
Пескара делает замену. Каппеллуццо Пьерлуиджи уходит с поля, а Кокко Андреа выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Карпи делает замену. Еленич Эней уходит с поля, а Luca Verna выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
29'
Maodo Mbaye получил желтую карточку от судьи
11'
Г О О О О Л - Alessio Sabbione бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Adriatico. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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